Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 11:32

Як так?© )))

  Shaman написав:на Раші зараз вершина творчості мій тезка?
"СоВпадєніє? Нє думаю!"© :lol: :lol: :lol: >>>
  Shaman написав:треба нік змінити
Успіх
  UA написав:Розумним людям поxуй куди рухається ця війна, бо вони
... за кордоном!))
Успіх
Як всі, то всі!©(але крім мого сина та чоловіка!)

  fler написав:не соромтеся
Не будемо!
Ти ж не соромишся >>>
Успіх
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 11:49

Schmit

  fler написав:Отже, панове, не соромтеся, відповідайте, будь-ласочка.

Долярчик, перелогиньтесь 😁
Сибарит
  Успіх написав:
  Shaman написав:на Раші зараз вершина творчості мій тезка?
"СоВпадєніє? Нє думаю!"© :lol: :lol: :lol: >>>
  Shaman написав:треба нік змінити

я перший почав використовувати - тому нехай він змінює 8)
Shaman
  Сибарит написав:
  fler написав:Отже, панове, не соромтеся, відповідайте, будь-ласочка.

Долярчик, перелогиньтесь 😁


Давайте ЧІТКІ відповіді! :lol:

Не викручуйтесь, як вужі на сковороді! :lol:
Успіх
  Сибарит написав:
  fler написав:Отже, панове, не соромтеся, відповідайте, будь-ласочка.

Долярчик, перелогиньтесь 😁

це "його друга Ватсон" (с) шоу Довгоносиків
flyman
50 шахідів за ніч на маленьке місто

https://www.unian.ua/war/novini-odeshch ... 15151.html

атака тривала десь 2,5години
шахіди заходили не групами по десять (як було до того), а майже 40+ одночасно

ППО гатило їх конкретно, молодці хлопці, такий адреналін (бійці по серед ночі волати один до одного скрізь канонаду пострілів)

добре, що люди не загинули
а майно згоріло, то таке
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:В Харькове нет надписей: "Не будьте бандерівським бидлом".
І якщо це клумба...
В Харькове там были бы цветы.

P.s. Faceless, Water тоже из ультрас? :)

Ви переоцінюєте вплив ультрас на всіх вболівальників) тим більше на все середовище.
Львів як осередок парубіїв сильно переоцінений.

Не я, а Faceless.
ЛАД
