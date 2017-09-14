RSS
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 19:00

"від вібрацій може пошкодитись"

  Shaman написав:
  Успіх написав:*😮 У Харкові з'явився єдиний у Східній Європі біопринтер, який здатен друкувати штучні шкіру, кістки, суглоби та рогівку для трансплантації.*

Біопринтер вартістю 21,4 млн грн закупив та змонтував Харківський національний університет імені В. Каразіна. Апарат здатний створювати штучну шкіру та кісткову тканину для трансплантацій — наприклад, суглоби за остеопорозу чи штучну рогівку у разі опіку.

Таких біопринтерів у світі лише 17. Навіть серед країн Західної Європи їх мають лише Німеччина, Франція та Чехія.

насправді це більше відноситься до тих, хто такий біопринтер ВИРОБИВ. 8)

хотаб сказав "від вібрацій може пошкодитись"
  Hotab написав:ЛАД
Ну зараз і електроніка в станках інша. Яка навіть від вібрацій може пошкодитись.

а в Харкові нічого не вібрує
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 19:07

  ЛАД написав:...
Речь не идёт о какой-то торговой войне или чём-то подобном.
Речь только о том, кому быстрее удастся - Китаю освоить передовые микросхемы или США с союзниками производство редкоземов и магнитов. Надеются, что США опередит.

а ви не розумієте, що відповідь очевидна.

для виробництва сучасних чипів потрібна комбінація декількох складних технологій, якими усіма не володіє ЖОДНА країна. Китай звичайно теж. навіть японці відстають. я взагалі не чув, щоб Китай виробляв обладнання для чипів, він всі чипи робить на імпортному обладнанні.

а всі ці підкоземельні метали - перевага Китаю базується на тому, що за допомогою демпінгу й державних субсидій тупо душив конкурентів по всьому світу. схоже це було цілеспрямована кампанія. але поклади цих мінералів є багато де. потрібен лише час, щоб почати видобування й побудувати нові заводи. гадаю, кілька років.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 19:14

flyman

а в Харкові нічого не вібрує


В підвалі такі вібрації вже 11 рік, поки не дають.. Тому робота нема і не буде
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 19:16

Ситуація на фронті загострюється: найближчими днями очікується новий наступ РФ :?
Також у звіті ISW зазначається, що найближчими тижнями Росія, ймовірно, посилить удари по Україні, прагнучи використати поповнені запаси ракет та безпілотників і погіршити стан української енергетичної інфраструктури напередодні зими.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/721 ... -ce-vidomo
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 19:17

  flyman написав:
  Успіх написав:
  budivelnik написав:Тобто
ворог розумний і розуміє
І це на четвертому році повномасштабки?🤦🏻
А як же чмоні?
Чмобіки?
Алкоголіки?
Тупі синяки з глубінок?
На ржавих коритах, мопедах, роверах роблять наступи і ЧОМУСЬ ще й місцями проривають наш фронт з потужних, підкачаних, всі, як один вишколених воїнів?

Як так?©

там ще ішаки були

а чому були? що з ними сталося? за.бали? :lol:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Речь не идёт о какой-то торговой войне или чём-то подобном.
Речь только о том, кому быстрее удастся - Китаю освоить передовые микросхемы или США с союзниками производство редкоземов и магнитов. Надеются, что США опередит.

......
але поклади цих мінералів є багато де. потрібен лише час, щоб почати видобування й побудувати нові заводи. гадаю, кілька років.

С редкоземами проблема не в том, что они особо редкие - проблема в том, что там, где они есть - их концентрация низка. А очистные заводы сильно бьют по экологии. Поэтому построить если где и получится - в какой-то Австралии...
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 19:33

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  Сибарит написав:Даже при строительстве обманок стоит создавать видимость секретности 😁
Я не понимаю, почему все требуют, чтобы война шла в прямом эфире? Это так не работает.

.....
панель яка дасть 18 вольт генерації не може знаходитись в сотнях метрів від споживання ( все згенероване піде в нагрів дротів) ......
Микро-DC-преобразователи на рынке лет 10 тому появились 🤦
Дякую
Хоч і відносно примітивний-але добрий вихід з ситуації
Підніму до 60 вольт , збільшу відстань до 200 метрів, а на вході в зарядне поставлю зменшуючий....
Втрачу все одно 30% генерації... але може й варіант.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 19:49

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:.....
панель яка дасть 18 вольт генерації не може знаходитись в сотнях метрів від споживання ( все згенероване піде в нагрів дротів) ......
Микро-DC-преобразователи на рынке лет 10 тому появились 🤦
Дякую
Хоч і відносно примітивний-але добрий вихід з ситуації
Підніму до 60 вольт , збільшу відстань до 200 метрів, а на вході в зарядне поставлю зменшуючий....
Втрачу все одно 30% генерації... але може й варіант.

Чозабред? :shock: — у них КПД 95+% (пусть и максимальная). Так же: нафига "понижайка" на зарядке :?: - инвертор батареи сам заряжает, а вход (у моего) что-то до 400В...
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 19:50

Мерц заявив, що війна може тривати ще довго, а введення військ в Україну поки не обговорюється :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/31/7528676/

Війна може закінчитися вже завтра, якщо Україна здасться. Але тоді післязавтра путін нападе на нас, тому це — не варіант, — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 8)

о каг!
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 19:54

  jump написав:Мерц заявив, що війна може тривати ще довго, а введення військ в Україну поки не обговорюється :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/31/7528676/

Війна може закінчитися вже завтра, якщо Україна здасться. Але тоді післязавтра путін нападе на нас, тому це — не варіант, — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 8)

о каг!

так для нас теж не варіант здатися 8)
