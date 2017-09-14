RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:24

  ЛАД написав:
  Миша-клиент написав:
  ЛАД написав:.............
Был станкозавод и в Харькове. Он, правда, делал шлифовальные станки.
Но если такое выпускалось на московском заводе, то, возможно, и ещё где-то. И возобновлять не обязательно в Москве.
И интересно, может, кто знает подробнее о китайском, кот. я привёл в пример.
Или просто о современных металлообрабатывающих станках - действительно нет простейших без ЧПУ и не напичканных электроникой?

я НЕ технарь (хотя и имел занятость на производстве ТяжМаш-а, участвовал в планерках генерального). Насколько понимаю, вопрос - в массовом копировании сравнительно примитивных болванок в пределах допусков (т.е., речь НЕ идет о штучной/индивидуальной, экспериментальной какой-нить продукции). Для этих целей станок с ЧПУ - идеален: заложил программу и он штампует (В ОТЛИЧИЕ от "дяди Васи" даже высокого разряда, который с бодуна или "встав не с той ноги" - может давать больше ДОПУСТИМОГО процента брака (т.е., продукции с превышением допусков), тем самым расходуя заготовки сверх нормы).
Для этих целей достаточен гораздо более простой и дешёвый полуавтомат без всякого ЧПУ.
"дядя Вася" высокого разряда не позволит себе работать так, как вы описываете.
За достаточно редкими исключениями. Это рабочая аристократия.
И никакой нормальный руководитель не поставит такого "дядю Васю" на "массовое копирование сравнительно примитивных болванок в пределах допусков". Всё равно, что микроскопом гвозди забивать.

а прозвучало слово напівавтомат - це дійсно дуже зручно, але от питання налаштування цього напівавтомату під нову продукцію...
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:28

  Hotab написав:
  Успіх написав:Це коли б Успіхи прийшли до влади, !!!



ні, не так
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:29

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Дякую
Хоч і відносно примітивний-але добрий вихід з ситуації
Підніму до 60 вольт , збільшу відстань до 200 метрів, а на вході в зарядне поставлю зменшуючий....
Втрачу все одно 30% генерації... але може й варіант.
Чозабред? :shock: — у них КПД 95+% (пусть и максимальная). Так же: нафига "понижайка" на зарядке :?: - инвертор батареи сам заряжает, а вход (у моего) что-то до 400В...
А 200 метрів довжини дроту-порахував?
А те що це не сіп в 11мм2 а щось тоненьке -порахував?
А те що 95% це розрахункова величина. а в реалі на потужностях в 50-60ватт - дай Бог щоб віддало 80% (понижайка) і 80% (повишайка - порахував...
НЄ..
То йди на три букви, за свій 3,14здєж
А за пораду -дякую

Я посчитал КИЛОМЕТР. И сечение 0.5 - меньше просто нету ;)
https://energoprom.net.ua/ru/calc-cabel/calc-poteri/
вот при таких вводных вышло 25% потерь

>>> а в реалі на потужностях в 50-60ватт
так конвертор бери на 70 :shock:

Ты это, к какому-то электрику обратись - есть подозрение, что ты не то, что велосипед изобретаешь, а колесо...
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:вот при таких вводных вышло 25% потерь
1 Я відразу написав що втрачу 30% генерації- то якого милого ти на умняк падаєш?просто флудиш?
2 Ти в своєму калькуляторі яку довжину дроту вказував? 200м2
А те що це постійний струм 60вольт і треба вказати тоді 400м - до тебе дійшло?
3 Ти ціну дроту бачив? Тому те що треба буде використовувати алюміній замість міді -врахував?
4 Тому дріт мінімум 1мм2 січенням і то не факт що в 30% вкладеться., показує тільки втрати в дроті 38% + 0,9*0,9=0,81перетворювачі...-сума 50% втрат.

Тому ще раз
йди на три веселі.
Задовбали
я за свої гроші роблю/придумую, а тут налазить толпа теоретиків і 3,14здить ...
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:37

  budivelnik написав:
  _hunter написав:вот при таких вводных вышло 25% потерь
1 Я відразу написав що втрачу 30% генерації- то якого милого ти на умняк падаєш?просто флудиш?
2 Ти в своєму калькуляторі яку довжину дроту вказував? 200м2
А те що це постійний струм і треба вказати тоді 400 - до тебе дійшло?
3 Ти ціну дроту бачив? Тому те що треба буде використовувати алюміній замість міді -врахував?

Тому ще раз
йди на три веселі.
Задовбали
я за свої гроші роблю/придумую, а тут налазить толпа теоретиків і 3,14здить ...

це не теоретик, це троль - який буде сперечатися до останнього...
