По електротехнічним правилам не бажано по землі пускати навіть 36 вольт , бо якщо зійдеться
волога , підгризений гризуном дріт у бліндажі - то це виявиться електричним стільцем для мешканців цього бліндажа.
ПС
мене того й бісять теоретики які знають з книжок менше ніж з цих самих книжок знаю я, але нічого при цьому не використовували на практиці (на відміну від мене)
Хто з тут присутніх , ремонтуючи контакти на шпазі через стаціонарну радіоточку(36 вольт) отримав електричний опік бо спробував зубами натиснути бо руки були зайняті , а коліно випадково доторкнулось до батареї водяного опалення?
ніхто
Говорю же: ОБРАТИСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ.
>>> По електротехнічним правилам не бажано по землі пускати навіть 36 вольт
_без защиты_ "не бажано" - так-то диф-размыкатели в сетях лет 50 тому назад ставить стали...
В той же Тесле: батареи на 400В. А тоже, казалось бы - "прямой контакт с металлическим корпусом"...
збирав Lifepo батарею на 15квт годин ємності (макс струми 300-500А). якщо током не жахнуло, спеціалістом не можна вважатись?