RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14968149691497014971>
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 13:04

  Letusrock написав:
  Shaman написав:
  jump написав:Мерц заявив, що війна може тривати ще довго, а введення військ в Україну поки не обговорюється :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/08/31/7528676/
Війна може закінчитися вже завтра, якщо Україна здасться. Але тоді післязавтра путін нападе на нас, тому це — не варіант, — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 8)

так для нас теж не варіант здатися 8)

півроку тому ти тут вангував закінчення бойових дій у 2025, а тепер знов топиш за вічну війну щоб німцям спалось спокійніше

по-перше, 2025 рік ще не закінчився. 8) так, надія на Трампа виявилася марною - пафосу багато, дій мало...

про вигадки про "вічну війну" - це постійна брехня зрадофілів, які самі не можуть нічого запропонувати, лише скиглять.

ми воюємо не заради німців, а заради долі країни й населення. бо якщо капітулюємо багато хто втратить волю, майно, життя...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9617
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 13:06

  Hotab написав:detroytred

для утримання цих залишків в саратових цілком достатньо інколи ударів


Так а якщо мінусуються і далі НПЗ один за одним, ви думаєте їх не будуть посилювати? «До останнього заводу»?

Флеш же натякає, що відновлюються отакі мінусування швидко.
Тобто: він каже, що ефективність таких ударів низкька. При існуючому захисті отими маневровими засобами ппо. Цих засобів, виходить, достатньо.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 01 вер, 2025 13:12, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25337
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 13:09

  Water написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Вы уже несколько постов написали и о станках с ЧПУ, что это must have, и о точности, и о гнучкості.
Наконец добрались до полуавтоматов. И о полуавтоматах я упоминал уже раньше.
А зачем их переналаживать "під нову продукцію", если надо клепать десятки тысяч одних и тех же снарядов. Они 100 раз окупятся.
И снаряды это не авто или одежда, модели которых надо менять в соответствии с модой для обеспечения сбыта. Их выпускают в неизменном виде десятки лет.

я кажу про існуючі вже напівавтомати. а от чи виробляють та монтують зараз нові лінії питання - чи це комусь потрібно при наявності верстатів з ЧПК...

Під ваше замовлення все можна закупить. Хочете шоби замість одного автомата працювали 4 людини у 3 зміни? Та без питань, зроблять.

напівавтомати - це теж вже не ручна праця. скільки треба людей - не скажу. але може й простіше поставити декілька людей на прості операції, бо на сучасні станки з ЧПК потрібні люди з вищою освітою, а хтось ще має й програми складати.

й за часовими нормами спеціалізовані напівавтомати можуть бути ефективнішими ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9617
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 13:11

Літак з фон дер Ляєн приземлявся в Болгарії за паперовими картами через втручання РФ в роботу GPS :lol:

літак, на борту якого перебувала президентка ЄК, залишився без електронних навігаційних засобів під час підльоту до аеропорту міста.

За словами трьох поінформованих посадовців, інцидент розглядається як операція російського втручання.

"GPS у всій зоні аеропорту перестав працювати", – сказав один із посадовців. :shock:

Після години кружляння над аеропортом пілот літака прийняв рішення приземлитися вручну, використовуючи паперові карти, додали вони.

"Це було беззаперечне втручання", – додало одне із джерел.

кацап возить стурбованих носом по лайну :oops:


Болгарська служба управління повітряним рухом підтвердила інцидент у заяві для Financial Times.
jump
 
Повідомлень: 4947
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 13:13

detroytred

Цих засобів, виходить, достатньо.


Це таке слово…
Для чого «достатньо» у випадку коли заводи все ж горять? Достатньо, щоб з 10 дронів порвалось лише 2?
Наскільки довго можна швидко відновлювати заводи? Якийсь запас установок мабуть є. Безмежний? А яка вартість відновлення?
Hotab
 
Повідомлень: 16068
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2476 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 13:16

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:так для нас теж не варіант здатися 8)

півроку тому ти тут вангував закінчення бойових дій у 2025, а тепер знов топиш за вічну війну щоб німцям спалось спокійніше

по-перше, 2025 рік ще не закінчився. 8) так, надія на Трампа виявилася марною - пафосу багато, дій мало...

про вигадки про "вічну війну" - це постійна брехня зрадофілів, які самі не можуть нічого запропонувати, лише скиглять.
......

Letusrock - предлагаю заменить слово "вечную" на "столько, сколько понадобится" - а то снова флуда на пару дней будет :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 10422
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 13:18

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  Letusrock написав:півроку тому ти тут вангував закінчення бойових дій у 2025, а тепер знов топиш за вічну війну щоб німцям спалось спокійніше

по-перше, 2025 рік ще не закінчився. 8) так, надія на Трампа виявилася марною - пафосу багато, дій мало...

про вигадки про "вічну війну" - це постійна брехня зрадофілів, які самі не можуть нічого запропонувати, лише скиглять.
......

Letusrock - предлагаю заменить слово "вечную" на "столько, сколько понадобится" - а то снова флуда на пару дней будет :lol:

початково, ніби було "до кінця" (так казав Джо)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40628
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 13:25

  flyman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:по-перше, 2025 рік ще не закінчився. 8) так, надія на Трампа виявилася марною - пафосу багато, дій мало...

про вигадки про "вічну війну" - це постійна брехня зрадофілів, які самі не можуть нічого запропонувати, лише скиглять.
......

Letusrock - предлагаю заменить слово "вечную" на "столько, сколько понадобится" - а то снова флуда на пару дней будет :lol:

початково, ніби було "до кінця" (так казав Джо)

этот вариант я уже предлагал на выходных: "до Пэрэмогы" - не подошел :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 10422
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 13:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:про вигадки про "вічну війну" - це постійна брехня зрадофілів, які самі не можуть нічого запропонувати, лише скиглять.

тебе на днях питали так само, які альтернативи, а ти два дні бігав від відповіді, бурмочучи шось про "скільки потрібно, немає вибору, ні-капітуляції"

  _hunter написав:Letusrock - предлагаю заменить слово "вечную" на "столько, сколько понадобится" - а то снова флуда на пару дней будет

тільки треба уточнити: "сколько понадобится" кому? :)
Letusrock
 
Повідомлень: 2648
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 13:29

  Hotab написав:detroytred

Цих засобів, виходить, достатньо.


Це таке слово…
Для чого «достатньо» у випадку коли заводи все ж горять? Достатньо, щоб з 10 дронів порвалось лише 2?
Наскільки довго можна швидко відновлювати заводи? Якийсь запас установок мабуть є. Безмежний? А яка вартість відновлення?

Достатньо, щоб реагувати на такі удари лише відновленням руйнувань.
А не, наприклад, прийняти нашу пропозицію зупинки повітряних ударів по тилам.

Факт -- відмовляються саме вони.
Від перемир'я в "повітрі".
Тобто їх розрахунки дають їм відповіді на ваші питання.
detroytred
 
Повідомлень: 25337
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14968149691497014971>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122290
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 305776
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 981599
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.