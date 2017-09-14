флеш не спеціаліст по діп страйкам, не займається ними і не знає реальної інфи по ефективності
Теж про це подумав. Чомусь люблять відомих комбатів уявляти собі спеціалістами стратегічного рівня. Я не виключаю, що там щось імітують , і пиляють гроші. Але все ж хочу вірити , що є якийсь хоча б середньостроковий план, у якому задачі не просто піар-акція для перемовин , а і наприклад: виснаження запасів дорогих ракет ПРО на дешеві дрони примус до послаблення ППО на інших ділянках і т.д.
Ну окрім того реального результату, який всі бачать: дороженні заводи таки горять. І навіть якщо допустити , що долітає лише 20% дронів (які руйнують установку крекінга) , то на решту 80% витрачено ресурс або ракет, або вертольоти-вильоти , з ризиками що своя ППО їх увалить (а таке трапляється і у нас, і у них).
_hunter написав:Ну там полная фраза - к которой претензий не было - длинноватенькая: «воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон - столько, сколько понадобится - 10-20-50 лет...» Можно "понадобится" на "придется" еще заменить. Но это - как и с той подписью "во всем виноват Путин" - нужно модераторов просить, что бы автозамену сделали. Руками это постоянно набирать - слишком лениво
а оце вже нахабно. наче з'їхав, але потім повторно накидує ту саму брехню...
наведи цитату, де я писав "10-20-50 років" - це твоя вигадка
Вариант: "Стільки, скільки треба для виснаження РФ", - вас устроит? Или предложите свою формулировку, сколько надо воевать.
ви ще й брехливого бігунця взяли до себе в компанію. ЛАД, це вже деградація
просто цей бігунець веде себе дуже нахабно. от що ви робите, коли вже відповіли п'ять раз, а ваш опонент не відповів на жодне запитання, але продовжує ВИМАГАТИ відповіді від вас? отож.
але щоб потім не було маніпуляцій - "ми вимушені воювати до тих пір, поки агресор не зрозуміє, що треба домовлятися". скільки це часу - 2025-2026 роки. як додаткові аргументи - США ще не вводили свої жорсткі санкції. ми ще не запускали далекобійні ракети - але схоже скоро почнемо, якщо Раша не отямиться. а також величезні втрати Раші при цих людських штурмах на баггі, так й власне величезний дефіцит бюджету країни.
якщо інше бачення, то теж спробуйте навести аргументи
Не знаю, можно ли на этом "пиляти гроші", но смысл в этом точно есть. Вопрос, насколько понимаю, в другом - нельзя ли эти дроны и ракеты использовать с большей эффективностью.
detroytred написав:Достатньо, щоб реагувати на такі удари лише відновленням руйнувань. А не, наприклад, прийняти нашу пропозицію зупинки повітряних ударів по тилам.
Факт -- відмовляються саме вони. Від перемир'я в "повітрі". Тобто їх розрахунки дають їм відповіді на ваші питання.
Так може ці атаки і є примус до прийняття того перемирʼя?
Так. З нашого боку так.
А от їх розрахунки дають їм підстави, що не так.
Яка зі сторін помиляється, хз. Для мене.
Флеш по суті каже, що нам потрібно або підвищити ефективність, або спрямувати ці ресурси для інших цілей. Точніше він каже дипломатично, що потрібні розрахунки)) Хоча і діпстрайки теж важливі. Інформативно((. "Діпстрайки - це інформаційно важливо, але ніхто не доводить у публічній площині інформацію про відсоток успішності вильотів і ефективність у співвідношенні з витратами". Для нього не хз.
А хіба успішність вильотів, ефективність, втрати мають обгрунтовуватися в публічній площині? Ні я, ні ви, ні той же Флеш скоріш за все не знає ні кількості пусків, ні втрат, ні ефективності. От недавно бачив інформацію про удар Фламінго по Криму. А перед тим писали, що то були Нептуни. Але ж були й дрони. Тобто удар був комбінований. Що влучило і в якій кількості публічно невідомо - нема фото чи відео уламків. Тому "влучило" те, що зараз політично доцільно. Ми не знаємо вартості залпу, не знаємо вартості втрат. Не знаємо вартості супутніх втрат у вигляді витрачених зенітних ракет. Бачив недавно інформацію, що завдяки діпстрайку вдалося зменшити кількість ударів шахедами з 6 тис у липні до 4 тис у серпні. Зекономлені зенітні ракети? Так. Не дали знищити обєкти нашої інфраструктури? Так. Порахуєте вартість того всього? Покажу більш цікавий розрахунок. Типова ситуація минулого року: засікли групу 3,14***, накрили парою кабанчиків, група залягла і добили скидами. Група зачищена. Потім хтось в ОТУ дізнався (мабуть зі ЗМІ), що 94% втрат у 3,14*** від дронів. Арта неефективна. І заборонив витрачати дорогі снаряди на малі групи піхоти. В результаті при спробі скидів на 3,14*** вони просто розбігаються. Ефективність знизилась в рази. Тобто екіпаж, який до того міг забаранити кілька десятків за виїзд, після мав 2-3 підтверджені ураження. Який відсоток успішності застосування арти по піхоті ворога?
Я никого здесь не беру "до себе в компанію". Я не так уж редко соглашаюсь в чём-то с людьми, с которыми во многом расхожусь. Трезвые мысли и вопросы бывают у всех. И он-то "бігунець", но мы с вами так же, как и многие другие форумчане, не на фронте. А ваши слова подтверждают, что конец войны вы даже не просматриваете. Воща формулировка практически идентична моей формулировке вашей позиции.
"жорсткі санкції" вводятся уже 3,5 года. И... ничего. "ми ще не запускали далекобійні ракети" - РФ их применяет уже давно. И шахеды. В очень приличных количествах. Как видите, это не привело и не приводит к поражению Украины. Почему вы ожидаете лучших результатов от наших ракет, которые мы "схоже скоро почнемо" применять? Это точно так же не приведёт к поражению России. Наши обстрелы НПЗ безусловно полезны, но к коренному ухудшению ситуации в РФ они не приводят. После не особо продолжительных ремонтов их работа возобновляется. Дефицит бюджета... Да, есть. Так он есть и у нас. И, пожалуй заметно больший. Да, нам его компенсируют "партнёры", у которых бюджеты тоже дефицитные. Не настолько, как у нас и РФ, но всё же. И у них усиливаются партии, которые выступают против такой поддержки. Кто знает, чем это закончится. Людские ресурсы несравнимы. Да, пока они привлекают в армию большими деньгами. Но если даже у низ закончатся деньги или желающие, то всегда можно объявить мобилизацию. Да это вызовет недовольство. Ну так у нас тоже это вызывает недовольство. И ничего. Живём с этим недовольством. Они со своей диктатурой, о которой вы постоянно пишете, справятся с этим, наверное, легче.
Уже писал - до войны "переговорные позиции" у нас точно были лучше, чем весной 2023. А тогда были лучше, чем сегодня. Вы уверены, что ещё через год-два наши "переговорные позиции" не будут ещё слабее? Пока что мы теряем людей - и на фронте, и просто уезжают за границу. Теряем экономику. Спокойная жизнь вдали от фронта обеспечивается деньгами "партнёров". Сколько это будет продолжаться? Простят ли нам эти долги? Полностью или частично? Я не знаю. И вы тоже. Я, сами понимаете, не работаю в Генштабе и не обладаю информацией. Но я не вижу, чтобы мы накапливали силы для решительного удара по врагу. Уже давно нет даже разговоров о каком-то контрнаступлении. Речь только о том, чтобы удержать линию фронта. пока это более-менее успешно удаётся. Темпы наступления росс. войск не впечатляют. Будет ли так и дальше? Возможно. Но, во всяком случае, перспектив улучшения не видно. Ваша позиция это ожидание чуда. Но вы знаете, я в чудеса давно не верю.
ЛАД написав:В очень приличных количествах. Как видите, это не привело и не приводит к поражению Украины. Почему вы ожидаете лучших результатов от наших ракет, которые мы "схоже скоро почнемо" применять? Это точно так же не приведёт к поражению России. Наши обстрелы НПЗ безусловно полезны, но к коренному ухудшению ситуации в РФ они не приводят. После не особо продолжительных ремонтов их работа возобновляется.
Незрозуміло насправді, до чого це може призвести. Насправлі така активність ударів по НПЗ в нас була 1 місяць, потім припинилася через тиск партнерів. Зараз партнери не протестують. Побачим за пару місяців, яка буде ситуація. P.S. Насправді, якби не партнери, РФ своїми ракетними ударами могла нас відправити в нокаут ще в 23, максимум 24.
ЛАД написав:Я, сами понимаете, не работаю в Генштабе и не обладаю информацией. Но я не вижу, чтобы мы накапливали силы для решительного удара по врагу. Уже давно нет даже разговоров о каком-то контрнаступлении. Речь только о том, чтобы удержать линию фронта. пока это более-менее успешно удаётся. Темпы наступления росс. войск не впечатляют.
То есть ты видишь, что у россиян тоже провалилось летнее наступление, при том, что у России - стопясот тысяч ресурсов (это сарказм был, если что), как тут пишут некоторые форумчане
Этот провал ты прикрываешь фразой
Темпы наступления росс. войск не впечатляют
Я давно пишу, что россияне делают только то, что могут И что они реально могут, видно этим летом
