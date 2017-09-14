Додано: Пон 01 вер, 2025 18:20

detroytred написав: Hotab написав: detroytred написав: Достатньо, щоб реагувати на такі удари лише відновленням руйнувань.

А не, наприклад, прийняти нашу пропозицію зупинки повітряних ударів по тилам.



Факт -- відмовляються саме вони.

Від перемир'я в "повітрі".

Так може ці атаки і є примус до прийняття того перемирʼя? Так може ці атаки і є примус до прийняття того перемирʼя?

Так.

З нашого боку так.



А от їх розрахунки дають їм підстави, що не так.



Яка зі сторін помиляється, хз. Для мене.



Флеш по суті каже, що нам потрібно або підвищити ефективність, або спрямувати ці ресурси для інших цілей.

Точніше він каже дипломатично, що потрібні розрахунки)) Хоча і діпстрайки теж важливі. Інформативно((.

"Діпстрайки - це інформаційно важливо, але ніхто не доводить у публічній площині інформацію про відсоток успішності вильотів і ефективність у співвідношенні з витратами".

А хіба успішність вильотів, ефективність, втрати мають обгрунтовуватися в публічній площині?Ні я, ні ви, ні той же Флеш скоріш за все не знає ні кількості пусків, ні втрат, ні ефективності.От недавно бачив інформацію про удар Фламінго по Криму. А перед тим писали, що то були Нептуни. Але ж були й дрони. Тобто удар був комбінований. Що влучило і в якій кількості публічно невідомо - нема фото чи відео уламків. Тому "влучило" те, що зараз політично доцільно.Ми не знаємо вартості залпу, не знаємо вартості втрат. Не знаємо вартості супутніх втрат у вигляді витрачених зенітних ракет.Бачив недавно інформацію, що завдяки діпстрайку вдалося зменшити кількість ударів шахедами з 6 тис у липні до 4 тис у серпні. Зекономлені зенітні ракети? Так. Не дали знищити обєкти нашої інфраструктури? Так. Порахуєте вартість того всього?Покажу більш цікавий розрахунок. Типова ситуація минулого року: засікли групу 3,14***, накрили парою кабанчиків, група залягла і добили скидами. Група зачищена.Потім хтось в ОТУ дізнався (мабуть зі ЗМІ), що 94% втрат у 3,14*** від дронів. Арта неефективна. І заборонив витрачати дорогі снаряди на малі групи піхоти. В результаті при спробі скидів на 3,14*** вони просто розбігаються. Ефективність знизилась в рази. Тобто екіпаж, який до того міг забаранити кілька десятків за виїзд, після мав 2-3 підтверджені ураження. Який відсоток успішності застосування арти по піхоті ворога?