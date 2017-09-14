Додано: Пон 01 вер, 2025 22:02

flyman написав: budivelnik написав: Струмом в 36вольт Струмом в 36вольт



flyman написав: звідки "АЖ до $500"? хіба з бухтою кабелю на 1км, звідки "АЖ до $500"? хіба з бухтою кабелю на 1км,

додай слово - напругою між струмом і в...Деколи треба всі речення читати і склавши докупки - проаналізувати а що з написаного ти зрозумів...Для тих хто не зрозумівСторінок пять назад...а-ля екофлоу ємністю в 2квт*год - вистарчає на 2 добиДля того щоб кожних 48 годин не нести на зарядку треба - отримати можливість підзаряду в 1 квт*год за добу.Домашня перевірка генерації панелі в 0,5м*1,2м - показала що максимально вона генерує в добу 750 ваттТак як розміщення панелі при землі+виникла потреба відтягнути її на відстать 100+метрів - то без понижайок/повишайок - до екофлоу доходило максимум 150ватт*годинНа цьому етапі ідея була зарубанаДві сторінки тому-зявилась підказка про повишайки/понижайки - це дозволило б отримати вже 50% від максимальноможливої генерації... тобто 0,37квт*год за добуТому щоб задовільнити початкову умову про 1квт*год - треба мінімум 3 комплекта, ціна яких дотягується до 500 доларів..Ще разЗверніть увагуЯк тільки ваші теоретичні знання дають можливість легкого рішення... виявляється що ПОДАЛЬША практична обробка цих легких рішень приводить до суттєвого ускладнення з одночасним погіршенням параметрів.Це працює всюди...Від економіки ,коли десятки тут присутніх знають ЯК ТРЕБА БУЛО РОБИТИ в Державі, але чомусь НЕ ЗМОГЛИ ЦЬОГО ЗРОБИТИ для СЕБЕДО електротехніки..ПСі щоб ми не починали розглядати , на третьому колі обговорення шляхи практиків і теоретиків розходяться кардинальноБо практики просто отримали під час обговорення підтвердження своїх практичних знаньА теоретики не маючи ніяких практичних знань -переконали себе що практики це єралашники які просто не розуміють генітальність теоретичних ідей.