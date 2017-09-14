Додано: Вів 02 вер, 2025 01:49

Shaman написав: ........

а поєднує вас всіх - зневага до України, бажання довести, що нічого доброго бути не може. ........а поєднує вас всіх - зневага до України, бажання довести, що нічого доброго бути не може.

я прямо пишу, що бачу кінець в 2026 році - ви пишете, що я не бачу закінчення. як з вами можна розмовляти - ви заперечуєте те, що я написав прямим текстом.

неодноразово писав - ще раз для вас повторюю - мобілізація на Раші для нас стане проблемою. але вони її чомусь не об'являють. ви вигадуєте різні причини. а вона одна - це стане сильним викликом для перевірки влади на міцність, й вони щось не хочуть перевіряти міцність своєї диктатури. може щось знають? теж багато разів наводив приклади, як швидко може впасти наче "міцна" диктатура...

ще раз проміжне питання. ми шукаємо пропозиція до Раші - як ви кажете. що робити, поки ми шукаємо. була ж вимога - припинення вогню, й шукаємо рішення. нагадати, хто відмовився? ми шукаємо пропозиція до Раші - як ви кажете. що робити, поки ми шукаємо. була ж вимога - припинення вогню, й шукаємо рішення. нагадати, хто відмовився?

що значить позиції до війни? мені подобається ваша впевненість, що Раша мала право напасти. мало, що їй не подобається? вона буде на всіх нападати? я вже наводив приклади Мілошевича та Хусейна - що маж бути з тими, хто вирішив нападати, бо йому так хочеться.

й так, якби всі розмовляли українською - оцих розмов про захист просто не було б. чого їх немає в Польщі? але є в Прибалтиці, де багато хто не зміг виправити щелепи за 30+ років.

якщо ми капітулюємо, то втратимо й людей набагато більше, й економіку нашу взагалі знищать - зніміть окуляри. сильно економіка Донецьку зміцнилася з 2014 року? кажуть воду дають двічі на тиждень - це як досягнення?

моя позиція - це результат оцінок. але ви як завжди - диво. дуже вагомий аргумент.

Вот поэтому я называю вас инструктором райкома.Вы сразу молотком по голове - политические обвинения - "зневага до України" вместо конкретных аргументов по конкретным вопросам.Не так.Вы говорите: "ми вимушені воювати до тих пір, поки агресор не зрозуміє, що треба домовлятися". Из такой формулировки никак не следует, что это произойдёт именно в 2026. Это может случиться и в 2025, и в 2030. Так что не лукавьте."це стане сильним викликом для перевірки влади на міцність" - стане. В 2022 они попробовали. Это привело к бегству многих молодых людей за границу. Но влада как-то не похитнулась. Т.е. точно то же, что у нас - кто может сбежал, кто остался - многие прячется от ТЦК, но влада держится без всяких проблем. На основе чего вы ожидаете, что росс. влада переживёт мобилизацию хуже, непонятно. При том, что сами всё время говорите, что там диктатура и власть жёстче, чем у нас. Я уж молчу, что разговоры о мобилизации в РФ пока что чистые спекуляции, пока что они вполне обходятся контрактниками.відмовився Путин. И что?Для чего 100 раз повторять очевидные вещи?Но у нас пока не вижу "пропозицій до Раші". Кроме того, что мы наконец перестали требовать немедленный вывод войск и перестали говорить о "границах 91". "Шукати" треба скоріше, они хотят увидеть наши предложения (хоть какие-то)начала переговоров.И обратите внимание на свою терминологию - "була ж". Насколько знаю, сегоднязахватили у нас 20% территории. "Вимоги" с нашей стороны могли бы быть , если бы ситуация была обратная.И, кстати, я редко даю прогнозы, но если помните, я ещё то ли вконце апреля, то ли в начале мая писал, что если рпв не будет достигнут в ближайшие дни, то до осени на это рассчитывать не приходится точно. Путин будет стараться получить "лучшие переговорные позиции" в результате летнего наступления. Больших успехов он, к счастью, не добился.Ещё раз - инструктор райкома с полит. обвинениями.Где вы у меня увидели "впевненість, що Раша мала право напасти"?Отвы требуете цитат, а сами выдвигаете серьёзныеобвинения без всяких доказательств. Или вы заранее уверены, что я уверен?Как следователь НКВД в 37-м.Вы "наводили приклади". Но напомню, что это случилось после военного разгрома. Рф уже разгромлена? Путин арестован?А так можете рассказывать, как "має бути з тими". В идеальном мире. После 2-го пришествия. И ещё напомню, что Хусейн ни на кого не нападал, совсем наоборот - напали на него.Итак, вы уже скатились до того же "языкового" бреда - война началась из-за того, что восток и юг говорили по-русски.При этом опускаетесь до прямой лжи - откуда вы взяли, что таких разговоров нет в Польше? Именно поэтому они закупают за немалые деньги "Патриоты", амер. истребители, добивались размещения на своей территории войск НАТО, регулярно предлагают США разместить у них базу? В Польше точно по-русски никто не говорит.Очередная ложь.Я ни разу не предлагал капитуляцию.Предлагал финский вариант. Да значительные уступки, но при этом мирная жизнь без смертей на фронте и в тылу, без разрушений, без выезда наших людей за границу из-за страха перед войной.Вы считаете это капитуляцией? Предложите свой вариант.Но нет, у вас единственный выход - воевать, пока РФ не согласится на мир. Непонятно, правда, когда это произойдёт.Яких оцінок?Не вижу ни одной. Кроме "веры" в грядущий крах РФ.Вера это, конечно, хорошо, но я предпочитаю более рациональные аргументы.опять подход инструктора райкома - те тоже рассказывали о "вере" в грядущую победу коммунизма. Насколько искренне верили сами, то уже другой вопрос. Жизнь показала, что не очень. После краха Союза они в подавляющем большинстве быстро перекрасились.Простите, но дискуссии с вами мне сильно надоели. Больше отвечать не буду. Споры с инструкторами райкома мне надоели ещё 40 лет назад. А я показал, что у вас всё именно оттуда.Появятся рациональные аргументы, приходите. А свои эмоции и веру можете оставить при себе.