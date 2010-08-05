budivelnik написав:

detroytred написав: Ти отим борцям-рехфолюціонерам, які борються за свободи ..., але по-твоєму жебраки з точки зору Європи, свою пісню проспівав би.

Це з тієї ж твоєї хитродупої серії про: всл працювати на себе - це робити все, щоб не загинути.



Треш...

Свободи з рівнем матеріальних статків ув'язав.

Мільйонер-місіонер заспівав про навіщо немільонерам свободи (((

Кожен дурень задасть сто питань.....Спробую відповісти хоча б на якісь..1 Про Миколині пункти , твоє про 42 вольти і мої 60 вольт...Отже\якщо 42 вольт безпечно , а я розглядаю 60вольт як найменш можливе для реальної реалізації - виходить що я використовуюа - твоє пофіг на безпекув - своє не роби нічого такого що не хочеш щоб робили з тобою...Тому я не буду створювати умови для електричного стільця в бліндажі... але зайду за межі 100% безпеки і прийду до 70% безпеки..Це тобі зрозуміло?2 Війна-це грошіТому розглядати ТЕХНІЧНІ умови без врахування ФІНАНСОВИХ можливостей - можуть тільки воєнпенси.ЇМ пофіг буде це реалізоване чи не буде - вонипрокукарікали -а там хоч не розсвітай ТМ Народна Мудрість(с)До речі, Микола як практив в електрообслуговуванні -чомусь на дибки по моєму п5 не став-може тому що на відміну від теоретика воєнпенса він погодився що моє уточнення по фінансам це все міняє?3 Ти постійно змішуєш в купу мухи і котлети...НаприкладЄ реформатори-рехволюціонери.... - жоден з яких не є люмпеном а-ля ти.Кожен з цих реформаторів від 100 до 10 000 разів багатший від тебе....І тому МОЖЕ собі позволити зайнятись теоретичнщ/практичними проблемами які виникають від тих чи інших рішень можновладців... по тій простій причині щоа - ці проблеми в ПЕРШУ чергу задівають їх ОСОБИСТОб - внаслідок відсутності потреби витрачати час на заробітки для проживання-вони займаються всім... від фінансування футбольних клубів(100 млн доларів вклав - 10 млн отримав...) до просування політичних партій...їм просто скучноЄ прості працівникиЇх доходи залежатьа - від того що вони зробилиб - те що в них у вигляді податків забралив - те що їм у вигляді пільг/субсидій/пенсій повернулиЯкщо зібрати пункт б і порівняти з пунктом в - то різниця між цими пунктами - мізерна і становить мінус 1-3-може 5% максиму( для тих хто працював офіційно)і плюс 5-8-10% (для тих хто ніфіга не робив)ТомуВід дій самого працівника його благополуччя залежить на 95%а від того що і коли приймуть можновладці в різні періоди життя людини її втрати/доходи - будуть коливатись у дуже великому діапазоні... але все одно не будуть становити більше+/-20% і в середньому за все життя будуть становити від мінус 3% до плюс5%3 Тепер про свободи....Свобода це САМОМУ вибирати що будеш робити замість того щоб тупо як барану виконувати те що кажуть...Тим більше з точки зору Держави ( а можновладці відстоюють саме інтереси Держави бо це їй наймач на роботу) - чим менше свобод в простого -тим краще.Але ж ти цього не можеш розуміти по тій простій причині що все життя провів в казармі-армії(обмеження свобод цілодобове) і пенсіонером(обмеження свобод фінансове)тобто ти все життя був обмеженийпро яку свободу на право глянути на себе в зеркало і змінити діяльність -такий як ти може згадувати? ти був рабом, рабом і помреш.