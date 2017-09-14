RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 19:50

барабашов

барабашов
А хто тобі сказав що художню школу закінчив та ще й при бахАтих батьках???


Ти. Там ще про кольорову чолку було
Ти ж у чергах за пломбіррм та горілкою по талонам не лежав у колясці, так?

В 1994 вже не було талонів, в Харкові «катанку» брав вільно. Десь в 1996-му там само була вже в алюмінієвих , типу пивних банках. З написом «Столичная». Теж катанка .
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 19:59

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:https://svspb.net/danmark/vvp-stran-na-dushu-naselenija.php
Так щоб різні там флаймани не збуджувались я трошки по іншому цю ж табличку подам
рік_ ______ США ______ рік_ ______ Китай
1981 ______ 12553 ______ 2016 ______ 12894
1982 ______ 13949 ______ 2017 ______ 13808
1983 ______ 14405 ______ 2018 ______ 14940
1984 ______ 15514 ______ 2019 ______ 16225
1985 ______ 17086 ______ 2020 ______ 17587
1986 ______ 18199 ______ 2021 ______ 18384
1987 ______ 19035 ______ 2022 ______ 20827

Відставання Китаю -35 років....+ не забувайте що 35 років тому долар коштував по іншому , тому 19035 доларів США на душу в США в 1987 році - це точно на 20-30% більше ніж 20827 китаю в 2022 році.

Так що Брікс-відстає і відстає не по дитячому на десятки років....
При чому США вже свій відрізок в 35 років пройшов з результатом +320%... А Китаю ще треба пройти і не факт що він зможе хоча б наблизитись до цього результату

Да, на душу населения хоть по ВВП, хоть по ВВП(ППС) да и просто по номинальному ВВП Китай пока сильно отстаёт от США.
Но по вашей же ссылке ВВП (ППС) на душу населения США 1980 - 12553 долл., 2024 - 85812. Рост в 7 раз.
Я спеціально змістив шкали на 35 років і показав що швидкість росту Китаю як мінімум ПОВІЛЬНІША між подібними рівнями...
Якщо взяти якесь мумба-юмба з ВВП 10 доларів і почекати коли воно виросте до 100 доларів - то це дасть змогу заявляти що це мумба-юмба росте швидше всіх...
Але ж це не вірно.
Чим ближче результат до теоретичного максимуму - тим менша кількість учасників може його досягнути...
Тому якщо на прикладі змагань по бігу
Якщо Олімпійський чемпіон вже пять років бігає 100 метрів по 9,8 секунд
А мільйони людей покращили свій результат з 20 до 15 секунд - це ж не говорить про те що ці мільйони кращі?
тому
Порівнювати треба порівнювальне..
Дивимось просто скільки часу
китаю треба було витратити щоб піднятись з 12800 до 20800?- 6 років
а скільки часу на це саме витратила США але 35 років перед цим?-6 років
А чи можна порівнювати долар 1981 з доларом 2016 по наповнюваності?
Не можна
Висновок
Китай, навіть якщо 40 років буде рухатись так як РУХАЛОСЬ США 40 років тому - дожене тільки показники СЬОГОДНІШНЬОГО США.
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 21:14

Ахілл та черепаха

  budivelnik написав:Висновок
Китай, навіть якщо 40 років буде рухатись так як РУХАЛОСЬ США 40 років тому - дожене тільки показники СЬОГОДНІШНЬОГО США.

апорія "Ахілл та черепаха"
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 21:31

  budivelnik написав:Висновок
Китай, навіть якщо 40 років буде рухатись так як РУХАЛОСЬ США 40 років тому - дожене тільки показники СЬОГОДНІШНЬОГО США.
розраху
Нки мали б підставу якщо б вони були ізольованими державами. Тут ж маєм справу з симбіозом.
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 22:11

Работа по подготовке гарантий безопасности для Украины была завершена, - Эммануэль Макрон...

Тепер узгодження з Трампом.
_________________________
УП: Зеленский считает, что в Украине может реализоваться сценарий Южной Кореи, когда после окончания Корейской войны не было подписано ни одного настоящего мирного договора, однако страна смогла достичь процветания.

Зеленский: "Вы спрашиваете меня, может ли такой сценарий реализоваться в Украине? Я отвечаю, что все возможно. Надо отметить, что Южная Корея имеет большого союзника: Соединенные Штаты Америки, которые не позволят Северной Корее захватить ее. Поэтому все относительно: южнокорейцы все равно рискуют"...
