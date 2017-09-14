Додано: Чет 04 вер, 2025 10:23

ЛАД написав: prodigy написав: ЛАД

https://t.me/nevzorovtv/29057



в 2022році ви стверджували, що 2014р на Донбасі зі боку рашки не було регулярних підрозділів (тільки інструктори і "отпускники")

о це чмо прямим текстом каже, шо регулярні підрозділи (58 армії, Южного округа)

були і пре це наш генштаб казав ще влітку 2014(після Іловайська була комісія, яка все підтвердила), тільки путін все заперечував (на цю тему є статті у вікі)

але для вас це був не доказ, рік тому павло губарев розпустив язика і все виклав як на духу про фінансування, військових і плани на захоплення решти територій України в 2022році ви стверджували, що 2014р на Донбасі зі боку рашки не було регулярних підрозділів (тільки інструктори і "отпускники")о це чмо прямим текстом каже, шо регулярні підрозділи (58 армії, Южного округа)були і пре це наш генштаб казав ще влітку 2014(після Іловайська була комісія, яка все підтвердила), тільки путін все заперечував (на цю тему є статті у вікі)але для вас це був не доказ, рік тому павло губарев розпустив язика і все виклав як на духу про фінансування, військових і плани на захоплення решти територій України

У нас на нашей стороне воюют иностранцы (из разных стран), воюет РДК.

Но, надеюсь, вы не станете утверждать, что воюют не ЗСУ, а эти части. Хотя они точно есть.

У нас на нашей стороне воюют иностранцы (из разных стран), воюет РДК.Но, надеюсь, вы не станете утверждать, что воюют не ЗСУ, а эти части. Хотя они точно есть.

прирівнювати РДК до КНДР це патужно. що не придумаєш, щоб не визнавати тотальну російську пропаганду, якою просочений ЛАД. але не визнавати брехню 2014 року, яка вже для росіян стала не актуальна .. про відсутність російських військ, які почали цю війну...в 2014 році я відписався від лєбедєва який брехав, що танки "ДНР" це українські "захоплені". брехав професійно, викладав табличку із "серійними номерами" і тд.в 2025 році лєбєдєв прямо каже що брехали в 2014 для таких як ЛАДно ЛАДу треба закон, або в крайньому випадку рішення печерського судучерез 10 років який педо оператор дрона буде вихвалятись на форумах, як заради розваги вбивав пенсіонерів. цікаво, чи буде вимагати ЛАД офіційне рішення суду, щоб визнати сьогоднішню брехню?польскі та литовські "снайпери" які стріляють по дітям в трусіках. мда..пропаганда це найсильніша російська зброя, яка змінює реальність, а не перекопує посадки як мільйони корейських снарядів