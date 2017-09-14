RSS
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 14:11

  flyman написав:Хз, це до свідка церкви Міхи Анархіста детроєда

Ти мене з собою, флаємедом свідком церкви діда Соскіна, не плутай 😁

То що там з влучністю прогнозів канадійця?
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 14:15

  flyman написав:
  ЛАД написав:........
Можно уточнить, какую часть вы рекомендуете к просмотру?

дивився спочатку безсистемно, що порокомендував алгоритм ютуба, далі почав з старійших відео

То занадто багато.
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 14:16

  detroytred написав:
  flyman написав:Хз, це до свідка церкви Міхи Анархіста детроєда

Ти мене з собою, флаємедом свідком церкви діда Соскіна, не плутай 😁

То що там з влучністю прогнозів канадійця?

Трамп переміг, Іран відбомбили, (є по Україні діагноз катарсиса, але це не для цього форума) але то ще річної давності прогнози, раніше канал не має відео
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 14:21

  барабашов написав:
  ЛАД написав:.......
А я взял одинаковую конечную цифру.
И сравнил рост до этой цифры за одинаковое время.
И просто показал вам, что такие методики сравнения чисто спекулятивны.

Вы в расчётах всегда принимайте как основу старт с каких условий жизни и уровня эволюции был там и там.
Китай 51года мало отличался от Китая 81года.
Как и США. А как США тогда жили хорошо показано в фильме "Назад в Будущее" 85года(вы может ещё с десяток таких НЕ пропагандистских вспомните)
А в Китае что при Мао, что с десяток лет после него ездили на велосипеде в одних и тех же шмотках круглый год(там где не минус зимой) и ели рис с воробьями(перманентно), а обычный Бьюик 50х годов(Чайка Газ13) была и при Сяопине авто для высшего звена управления.
И вообще при росте ВВП в уе на рыло нужно помнить и о росте зарплат за какой то период(часто кратный), и про то, что грамм золота стоил когда то при Никсоне 1$ 30č, то есть в 70 раз меньше чем сейчас. А при Рейгане один нормально оплачиваемый инженер мог содержать семью с двумя детьми и женой-домохозяйкой и платить ипотеку за гипсофанерный домик не в депрессивном штате не думая о завтрашнем дне.

Так это всё понятно.
Я просто хотел показать порочность методики.
Удивительно сегодня читать "доказательства" того, что Китай развивается теми же темпами, что и США.
Другой вопрос, сможет ли и дальше сохранять такие темпы.
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 14:24

  flyman написав:Трамп переміг, Іран відбомбили, (є по Україні діагноз катарсиса, але це не для цього форума) але то ще річної давності прогнози, раніше канал не має відео

Тоді норм. Варто уваги.
А так кому що подобається, нехай і дивиться.

Бо, як колись не пригадую хто сказав: будь-який інсайд на порядки ліпший будь-якого прогнозу, аналітики, розрахунків.
А інсайдерів фіг знайдеш.
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 14:38

  detroytred написав:
  flyman написав:Трамп переміг, Іран відбомбили, (є по Україні діагноз катарсиса, але це не для цього форума) але то ще річної давності прогнози, раніше канал не має відео

Тоді норм. Варто уваги.
А так кому що подобається, нехай і дивиться.

Бо, як колись не пригадую хто сказав: будь-який інсайд на порядки ліпший будь-якого прогнозу, аналітики, розрахунків.
А інсайдерів фіг знайдеш.

Інсайдери то для дослідників мишиної метушні, а для вивчення варіантів "історичної необхідності" то треба вивчати фундамент
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 14:52

  flyman написав:Інсайдери то для дослідників мишиної метушні, а для вивчення варіантів "історичної необхідності" то треба вивчати фундамент

Саме так.
Різні речі.
Цікавими є обидві.

Але більше актуальними те, що буде через тиждень, місяць, рік, а не 10-15 і більше років.
_______________________

Як в експертів, партнерів узгоджується, що рфія не може захопити Покровськ..., але буде воювати-захоплювати з Європою?
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 04 вер, 2025 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 14:56

  flyman написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:Трамп переміг, Іран відбомбили, (є по Україні діагноз катарсиса, але це не для цього форума) але то ще річної давності прогнози, раніше канал не має відео

Тоді норм. Варто уваги.
А так кому що подобається, нехай і дивиться.

Бо, як колись не пригадую хто сказав: будь-який інсайд на порядки ліпший будь-якого прогнозу, аналітики, розрахунків.
А інсайдерів фіг знайдеш.

Інсайдери то для дослідників мишиної метушні, а для вивчення варіантів "історичної необхідності" то треба вивчати фундамент

Проблема в том, что с точки зрения истории вся человеческая жизнь, то "мишина метушня". :)
