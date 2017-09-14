Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 04 вер, 2025 16:38
Суд дозволив екскерівниці Хмельницької МСЕК вийти з СІЗО під заставу https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/4/7529336/
виправдати і дати ордена!
прийняти в партію зелених слуг
і у той же час...
Парламент у першому читанні підтримав законопроєкт, що відновлює кримінальну відповідальність за СЗЧ. Військовим загрожує від 5 до 10 років ув’язнення без права на пом’якшення. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/722 ... ennya-voli
Додано: Чет 04 вер, 2025 16:39
Hotab написав:
«Чесні» відповіді - це ті які влаштують
Успіх
-а. Всі інші - то «вуж на сковорідці».
Є короткі чіткі слова "так", або "ні"!
А вже після ЧІТКОЇ відповіді(так/ні) - можна розводити демагогію/філософствувати, на скільки потужно перемагаємо, чи навпаки, наскільки глибоко занурюємось в ...
Успіх
Додано: Чет 04 вер, 2025 16:41
Успіх написав:
Питання до всіх
На Марсі!
на Марсі!
На Марсі - війна ВЖЕ програна, чи ні?
Є тут сміливці ЧЕСНО/ЧІТКО відповісти на це?
Прежде, чем требовать ответ, определите, что вы называете проигрышем.
Додано: Чет 04 вер, 2025 16:44
"нейтральна індія" ,яку США пестили та облизували, навіть після санкцій продовжує купляти російську нафту
"брати" поляки - як останні кощунники різали мішки з українським збіжжям , полите сльозами, потом та кров'ю, висипаючи його на землю щось тут не те
