Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 06 вер, 2025 16:12
Требаиповідомлення про спорт перенести у мою авторську гілку. Я там ставив запитання і обговорення доречне.
А тут КРЖН
Investor_K
Повідомлень: 10681
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Суб 06 вер, 2025 22:02
Hotab написав: kingkongovets написав: Investor_K написав:
Хотабе а вам скільки?
Вас на Трої ще здатний наздогнати. Навіть з форою. Тільки-но прибіг з 5км-івки. Це десь як вся Троя, не втечете
біг шкідливий для здоровʼя
Не знаю, як тільки перестаю рухатись, зразу відчуваю спад у всьому: від запасів енергії до лібідо.
А з бігом - енерджайзер.
Вимушено міняв на підйоми по сходам , але все одно біг прямо наповнює ендорфінами тіло.
Разобьёте суставы имхо
Бетон
Повідомлень: 5477
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 428 раз.
2
2
Додано: Суб 06 вер, 2025 22:05
kingkongovets написав: Hotab написав:kingkongovets
мій звичний прогулянковий маршрут по київських холмах та дніпровських схилах десь 16 км
Це дійсно багато. Саме «прогулянково» було трохи більше 10+ км. 15 ніколи не находжував
зазвичай займає менше трьох годин, після вечері саме те що треба, взагалі енергійні підйоми вгору пішки - найкращий засіб від зайвої ваги, але тільки не по сходах
У меня 12 км среднее. Бассейн в спортлайф на подоле глубокий на базе какой-то советского ск
Бетон
Повідомлень: 5477
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 428 раз.
2
2
Додано: Нед 07 вер, 2025 00:34
Бетон написав:
Бассейн в спортлайф на подоле глубокий на базе какой-то советского ск
Воднік називався, я років з 5 в нього відходив ще по бумажним білєтікам.
там тільки половина глибока.
вже в спортлайф-форматі мені більше зайшов басейн на теремках, який зараз закритий.
проблема плавання, яка у мене з'явилась в 40+ - це плечі, при регулярних 2 км за раз з'являються болі, мабуть відплавав вже своє ))
перейшов на ходьбу ))
sergey_stasyuk555
Повідомлень: 435
З нами з: 21.05.23
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 35 раз.
Додано: Нед 07 вер, 2025 00:41
kingkongovets написав:
Hotab написав:kingkongovets
Мені саме от плавання не зайшло. В спортлайфі лише пару місяців поплавав (хоча був оплачений рік) , а потім все одно повернувся на бігову доріжку в ньому ж, але в бас вже не спускався.
Запах хлорки.. Все одно не покидає відчуття не повної чистоти (як не крути, пул то загальний))
А ходьба так, прикольно. Вчора ввечері теж коли сіло сонце і стало прохолодніше, 4 км нагуляв швиденько під ритмічну музику.
4 км - то сміх)
мій звичний прогулянковий маршрут по київських холмах та дніпровських схилах десь 16 км
в спортлайфі дуже неглибокі басейни і в них забагато людей, тому туди сиплять гору хімії для запобігання інфекціям, як на мене найкраща вода в Києві це бассейни ЦСК ЗСУ біля міноборони та відкритий Юність на Бастіонній (рекомендую), а взагалі то я 10 років в дитинстві відзаймався водним поло в басейні Динамо, на місці якого контрацептив Суркіс зробив парковку
В этом бассейне на было хлорки?
З часа гулять дыша газами пердящих М3/М4/М5 на перепуске стравливающих клапанов по липкам не каждому по силам.
Я вообще не люблю выходить кроме как на набережную(то Днепра, то Босфора)
И зачем худеть? Быть тощим как Вова Кличко это правильно, а весить 118 при росте 192 это некомильфо(с банками по 48см)? Надо быть похожим на манекенщика с показа рекламы покойного Джуджаро?
Востаннє редагувалось барабашов
в Нед 07 вер, 2025 00:46, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
Повідомлень: 5345
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 362 раз.
Додано: Нед 07 вер, 2025 00:43
барабашов
И зачем худеть?
Щоб менше жолудів ти на зиму збирав
Hotab
Повідомлень: 16158
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2483 раз.
4
4
2
Додано: Нед 07 вер, 2025 00:47
Я всё равно в вертолёт не влезу
А трон чёрного императора под меня после Хфёдорыча подрихтуют
барабашов
Повідомлень: 5345
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 362 раз.
Додано: Нед 07 вер, 2025 01:43
Бетон написав: kingkongovets написав:
Hotab написав:Це дійсно багато. Саме «прогулянково» було трохи більше 10+ км. 15 ніколи не находжував
зазвичай займає менше трьох годин, після вечері саме те що треба, взагалі енергійні підйоми вгору пішки - найкращий засіб від зайвої ваги, але тільки не по сходах
У меня 12 км среднее. Бассейн в спортлайф на подоле глубокий на базе какой-то советского ск
Когда-то ходил в басссейн "Водник". Оно?
Только гугл-карта пишет "Закрыто навсегда".
rjkz
Повідомлень: 17749
З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8673 раз.
- Подякували: 5489 раз.
10
5
7
Додано: Нед 07 вер, 2025 01:46
sergey_stasyuk555 написав: Бетон написав:
Бассейн в спортлайф на подоле глубокий на базе какой-то советского ск
Воднік називався, я років з 5 в нього відходив ще по бумажним білєтікам.
там тільки половина глибока.
вже в спортлайф-форматі мені більше зайшов басейн на теремках, який зараз закритий.
проблема плавання, яка у мене з'явилась в 40+ - це плечі, при регулярних 2 км за раз з'являються болі, мабуть відплавав вже своє ))
перейшов на ходьбу ))
А чому в гугл-мапі пишеться що він зачинений назавжди?
Колись теж в нього ходив.
Перший й останій раз з вишки пригав.
rjkz
Повідомлень: 17749
З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8673 раз.
- Подякували: 5489 раз.
10
5
7
