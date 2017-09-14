|
Додано: Чет 04 вер, 2025 17:39
Імпотенти з ЄС та чудакуватий Дональдак в надцятий раз погрозили раші пальчиком (введенням найпотужніших санкцій!) якщо путін не захоче домовлятися )))
Додано: Чет 04 вер, 2025 17:44
переплутав з Троцьким,
Висновок із теорії ігр полягає в тому, що СРСР у 1929 р. немав жодного союзника, і б-який напад з б-якої сторони вів до того, щоб всі інші напали та відхватили собі шмат.
Але розпасована многоходівка вивела накінець 2СВ СРСР в одну з двох наддержав.
Тобто ти вважаєш що СРСР міг легко напасти та завалити Японію та Німеччину по черзі (в якій) чи окремо чи як? А всі інші держави дивилися би на це та слали листи стурбованості в Лігу націй?
Додано: Чет 04 вер, 2025 17:45
Хе вже остаточно готовий до повернення в лоно східнохристянської цівілізації по Хантингтону.
А я ще сподіваюсь що у Вашингтона під проводом Трампа-Венса-Рубіо є шанси зібратися з силами.
По Європі згоден
Додано: Чет 04 вер, 2025 17:54
А це тут до чого ?
Помилкове твердження
Призводить до помилкового висновку
Це коли українці не хотіли жити з Кримом ?
Можешь сказати, бо інакше - це повна брехня
Крим був анексований, шляхом військових дій Росії, а не українці не захотіли
Реальна багатопартійність ? Це при Януку ?
Типа, "Партія регіонів" та "Молоді регіони" ? )
Буде країна без виходу до моря ? Ти вже обіцяв РПВ та перемир"я )
Додано: Чет 04 вер, 2025 18:02
У тебе в голові повна каша
Не Захід, а конкретні США - поставляли заводи Сталіну
В США той же Форд, який будував заводи для Сталіна, був захоплений Сталіним
Але є нюанс
США, як допомагали Гітлеру, так його і прибили, разом зі Сталіним
Про КНР, це вже до тебе конкретно
Це ж ти писав, який гарний Кісінджер, які від нього були пропозиції
По факту, саме Кісінджер витягнув КНР Мао, з діпломатичного ігнору
Ти засуджуєшь Захід, який взростив КНР, але не засуджуєшь, а вихваляєшь Кісінджера
Коли до тебе лізуть, щоб тебе вбити - то ти не крайній
Бо вбивати лізуть саме тебе
Якщо ти зможешь це зрозуміти ?
Додано: Чет 04 вер, 2025 18:13
Недолугі еврогейські імпотенти..
Додано: Чет 04 вер, 2025 18:18
У тебе надзвичайна суперсила - задавати питання не по адресу )
Коли я писав, що Трамп нічого не зробить і війну не зупинить, то що писав "ги-ги, ти за війну, ги-ги, коли в окоп ?"
Ти слухав та підтримував всіх тих, хто лив тобі в вуха солодкі слова про РПВ та перемир"я.
Ти слухав та підтримував всіх тих, хто писав, що бусифікація - це "військовий злочин"
А ось так, насправді, виглядає військовий злочин
А пох - саме Трампонію, твоєму кумиру і він же зустрічав Путіна з почестями
Бо більшій частині Европи - далеко не пох
В твоєму пропитому мозку, війна дійсно "програна"
По факту, війна - НЕ програна
Додано: Чет 04 вер, 2025 18:23
Бачу у Пса Ікоти свято наближаеться - війна доходить до межі, де буде вибір між рос. пенсіею чи європейським велфером для біженців. ще трохи з незламо-потужністю погратися і мрії про цукрову кісточку здійсняться
Додано: Чет 04 вер, 2025 18:26
педики
вчора стрибали від радощів що Америка захист подовжила
самі ні нащо не здатні. тільки українців дурити
Додано: Чет 04 вер, 2025 18:31
Допомога прийшла звідки й не очікували 😐. З Філіппін:
"Я так понял - это наш ответ КНР на союз с РФ против Украины?
Україна та Філіппіни разом вироблятимуть дрони.
Україна та Філіппіни працюють над укладанням меморандуму щодо співпраці в галузі технологій, навчання та розвитку можливостей. Підписання документа планується до кінця жовтня..." (С)
