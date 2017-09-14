fox767676 написав:Бачу у Пса Ікоти свято наближаеться - війна доходить до межі, де буде вибір між рос. пенсіею чи європейським велфером для біженців. ще трохи з незламо-потужністю погратися і мрії про цукрову кісточку здійсняться
По факту, у тебе є що мені відповісти на мої дописи та запитання ? Окрім, брехні на мою адресу і твоєї брехні взагалі
За словами Грефа, у липні та серпні економічні показники Росії наблизилися до "нульових відміток"
Ой ... а нам тут розповідають, яка потужна економіка в РФ, "росте процент жирів у маслі"
Однією з головних причин він назвав високу ключову ставку Центробанку РФ. "За поточних рівнів інфляції ставка, за якої можна сподіватися на пожвавлення економіки, становить 12% і нижче. Тому десь у разі досягнення цих рівнів, найімовірніше, ми побачимо пожвавлення економіки", – зазначив Греф.
Тобто, в сучасних російських умовах, дуже нескоро ...
Для достижения прочного мира, Украине следует признать и закрепить в международно-правовой форме новые "территориальные реалии", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas, которое опубликовано на сайте МИД РФ.
Он добавил, что эти "реалии" сложились после присоединения Крыма, Севастополя, "ДНР" и "ЛНР", а также Запорожской и Херсонской областей к России в результате так называемых "референдумов".
"Должен быть гарантирован нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Эти условия были зафиксированы в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года, и именно на их основе Россия и международное сообщество признали украинскую государственность", - заявил Лавров. Видео дня
"Опять эта неопределенность" (с) Так постоянно повторяет ЛАД
Путин и его грустная лошадь Лавров постоянно озвучивают одни и теже требования Но для ЛАДа - это не условия, это слова, "нужны переговоры и вооот тоогдаа узнаем чего же хотят россияне"
ЛАД, постоянно повторяющиеся требования и есть условия.
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 04 вер, 2025 18:44, всього редагувалось 1 раз.