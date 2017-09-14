И таки где я могу получить свою долю? (С)
|
|
|
Додано: П'ят 05 вер, 2025 09:56
Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:42
А хто вона така ця "держава", перед якими виключно чоловіки віком від 18 до 60 років у боргу? Перед чим або ким вони у боргу? Чому лише вони?
Навіть якщо ці цифри коректні - звідки у "держави" ці кошти? Ці витрати фінансувались громадянами України, тому і незрозуміло як люди, які державу утримують своїми податками, ще і в "боргах" опиняються...
Це як же совок мозок проїв людям, що вони дійсно вірять, що держава щось для них сама робить за незрозуміло які гроші.
Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:50
Індія. Санкції.
За оцінками західних аналітичних центрів, утримання російської армії на фронті коштує приблизно 250–300 млн дол. на день (боєприпаси, зарплати, логістика, ремонт техніки). Нафтогазові доходи від Індії 2025 року приносять Кремлю близько 100–120 млн дол. щодня. Це означає, що лише індійський імпорт нафти фінансує третину воєнного бюджету РФ, тобто фактично «закриває» кожен третій день війни в Україні.
Ситуація виглядає ще цікавішою з огляду на останні події в РФ. Через серію атак України на російські НПЗ Росія втратила до 21% власних потужностей із переробки, а це означає, що Москві вигідніше продавати сиру нафту за кордон, ніж переробляти її всередині країни. Індія у цьому контексті стає ключовим партнером, без якого Кремль не зможе зберегти рівень експортних доходів. Тобто для Росії угода з Делі — питання виживання бюджету, а для Індії — питання доступу до дешевого ресурсу. Обидві сторони отримують прямі вигоди й готові ігнорувати геополітичний тиск.
Для Росії нафтогазові доходи становлять близько 30–35% федерального бюджету. За підрахунками російського Мінфіну, 2024 року щоденний експорт у середньому приносив близько 670 млн дол. виручки. Індія як найбільший покупець забезпечує Росії 15–20% валютних надходжень від нафти, тобто фактично кожен п’ятий рубль у «нафтовій касі Кремля» формується завдяки індійському попиту.
Паралельно індійські НПЗ різко збільшили експорт готових нафтопродуктів: 2021 року обсяги експорту дизеля та бензину становили приблизно 1 млн бар. на добу, тоді як у 2024–2025 роках — уже 1,3–1,4 млн бар./день. Звісно, значну частину індійських нафтопродуктів виробляють з російської сировини. Особливо помітним стало зростання поставок у Євросоюз, де частина російської нафти фактично поверталася на ринок «у новій упаковці».
Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:56
у 52 чоловік (видимих, а ще були невидимі) була зброя, розвідка, інфо прикриття та важка техніка. в каховці, херсоні, мелітополі в 2022 році була підтримка місцевих. результат? розстріл в бузковому парку і тд.
росія забезпечувала окупаційні війська в 2014 році на рівні "не дати програти". на кожне підсилення ЗСУ, було відповіддю підсилення контингенту за рахунок РОВ. інфовійна була потужна, чого вартий іловайськ, коли х... брехав під камеру під зелений коридор. распяті мальчіці в трусіках, су-25, фотошоп на першому каналі про су-25, блуждаючі міномети, алея ангелів - це все один загальний задум.
брехня про 100% підтримку місцевими - це теж іпсо. реальних цифр нема.
і обидва працюють в рамках ФСБ
Додано: П'ят 05 вер, 2025 10:58
треба взяти у індії грошей на дрони
Додано: П'ят 05 вер, 2025 11:07
Та отож.
Україна повинна теж отримувати свою частку профіту з оркостану.
Отже воює з ним саме вона, і війна забезпечує іншим профіт, а Україні лише збитки.
Додано: П'ят 05 вер, 2025 11:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Цього разу НЕ на Марсі!))
Хоча, може суддя завербований ворогом?
п.с
Наша незламниця флер>>>
Додано: П'ят 05 вер, 2025 11:47
Шмигаля зупинили ТЦК: що сталося з міністром оборони на Запоріжжі
Під час робочої поїздки в Запорізьку область міністра оборони України Дениса Шмигаля зупинила група оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
За словами міністра, представники ТЦК діяли спільно з Національною поліцією. Усі співробітники були забезпечені бодікамерами та проводили відеофіксацію заходів.
кловани штампують серіальчики без упину
Додано: П'ят 05 вер, 2025 12:03
Єхал Шмигаль через реку, бачить Шмигаль - ТЦК...
Як же вони близьки до народу ці слуги, аж сльоза навертається. Як звичайного гречкосія зупинили. Мабуть на іржавому Ланосі їхав, без охорони.
"Лєнін і пєчнік". Хрестоматія для самих маленьких.
Цікаво, Станіславський повірив би?
Додано: П'ят 05 вер, 2025 12:11
Не для таких мою квіточку 4р. будували!))
Безкоштовно пускаю у свою прєлєсть тільки тих, хто був на фронті!
Теоретично, то і Хотаб міг би... - але в нього не той ВОС - а з не тим ВОСом, я теж безкоштовно не пускаю у свою квіточку!
От як підете в штурмовики(чи ви, чи Хотаб) - от тоді "ласкаво прошу!"
|