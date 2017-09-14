RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 14:07

  Сибарит написав:
  jump написав:зелені вилупки доб"ють країну :shock:

Какого цвета должны быть вилупки, чтобы население росло?

Как любил говорить Форд: "любого, кроме зеленого" ;)
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 14:08

  ЛАД написав: У группы из 52 (а, возможно, 20) человек было "мощное" оружие - автоматы. И в начале не было никакой "важкої техніки". Разведка им в начале была просто не нужна.


чому тоді СБУ попала під розстріл? важка техніка в них була (нона), якою вони стріляли в різні сторони для створення картинки. бук теж важка техніка. пзрк були.
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 14:10

  ЛАД написав:і обидва працюють в рамках ФСБ
Привычка местных "ортодоксальных патриотов" записывать людей, хоть в чём-то с ними несогласных, в "агенты ФСБ" и обвинять их в "российской пропаганде" давно известна и уже не удивляет.[/quote]

ну звичайно, незалежна журналістка яка вільно працює проти кремля прямо із москви )))

чи чувак, яких із дугіним терся в 2000х випадковий ))

ви до цього часу не розумієте структури, масштаби і методи роботи російської пропаганди.. або робите вигляд.. читайте доктріну муму

росія не поддержала ДНР, росія створила днр як іпсошку прикриття. задовго до 2014. слово ще тоді таке модне було "федералізація".
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 14:58

  detroytred написав:.........
https://m.youtube.com/watch?v=KLNRMIm-7 ... FIAQ%3D%3D
______________
Про те, що рфяни перегрупувалися та накопичили сили для (чергового? незабаром?) великого наступу, натрапляв ще в декількох джерелах інфопростору.
В самих же орків голосять, що хитрий план -- оцією літнєю кампанією виснажили наші війська та резерви...і незабаром свіженькими накопиченими вжуххх...

Гадаю, що для їх зустрічі партнери нам підкинули зброї.

Спасибо за ссылку, послушал. Но больше не буду. Аника-воин.
Он слишком зациклился на "зелёной шушере" и других мыслей, похоже, в голове не осталось.
О том, что у нас, вероятно, мало есть, чем "бить по Москве", и есть ли вообще, он, по-моему, даже не задумывается. И точно не задумывается о том, что к них есть намного больше средств и возможностей бить по Украине.
То, что летняя компания ещё не закончена, понятно, но времени осталось уже немного. Месяц-1,5, может, 2 максимум.
Насчёт "підкинули зброї", может, и так, но ничего особо слышно не было. Разве что решили соблюдать военную тайну, но на наших партнёров это не похоже.
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 15:03

  jump написав:До 2050 року в Україні може залишитися близько 25 мільйонів жителів
зелені вилупки доб"ють країну :shock:

Триколорные, или вы будете утверждать что исход начался до нападения кремля, из за и после прихода к власти Зеленского ?
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 15:07

  jump написав:До 2050 року в Україні може залишитися близько 25 мільйонів жителів
зелені вилупки доб"ють країну :shock:

Триколорные, или вы будете утверждать что исход начался до нападения кремля, из за и после прихода к власти Зеленского ?
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 15:22

  trololo написав:
  ЛАД написав: У группы из 52 (а, возможно, 20) человек было "мощное" оружие - автоматы. И в начале не было никакой "важкої техніки". Разведка им в начале была просто не нужна.


чому тоді СБУ попала під розстріл? важка техніка в них була (нона), якою вони стріляли в різні сторони для створення картинки. бук теж важка техніка. пзрк були.

Нона, насколько помню, была в Донецке, а не в Славянске. И одна "Нона" - страшное оружие против ЗСУ даже в 2014. :)
"Бук" был заметно позже.
Насчёт ПЗРК не помню, но это не "важка техніка" и есть сейчас везде, даже в отсталых африканских странах. Была и 40 лет тому в Афгане.
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 15:23

  ЛАД написав:
  trololo написав:
  ЛАД написав: У группы из 52 (а, возможно, 20) человек было "мощное" оружие - автоматы. И в начале не было никакой "важкої техніки". Разведка им в начале была просто не нужна.


чому тоді СБУ попала під розстріл? важка техніка в них була (нона), якою вони стріляли в різні сторони для створення картинки. бук теж важка техніка. пзрк були.

Нона, насколько помню, была в Донецке, а не в Славянске. И одна "Нона" - страшное оружие против ЗСУ даже в 2014. :)
"Бук" был заметно позже.

17.07 заметно позже ? Через пару месяцев ? )
