detroytred написав:За оцінками західних аналітичних центрів, утримання російської армії на фронті коштує приблизно 250–300 млн дол. на день (боєприпаси, зарплати, логістика, ремонт техніки). Нафтогазові доходи від Індії 2025 року приносять Кремлю близько 100–120 млн дол. щодня. Це означає, що лише індійський імпорт нафти фінансує третину воєнного бюджету РФ, тобто фактично «закриває» кожен третій день війни в Україні.
Ситуація виглядає ще цікавішою з огляду на останні події в РФ. Через серію атак України на російські НПЗ Росія втратила до 21% власних потужностей із переробки, а це означає, що Москві вигідніше продавати сиру нафту за кордон, ніж переробляти її всередині країни. Індія у цьому контексті стає ключовим партнером, без якого Кремль не зможе зберегти рівень експортних доходів. Тобто для Росії угода з Делі — питання виживання бюджету, а для Індії — питання доступу до дешевого ресурсу. Обидві сторони отримують прямі вигоди й готові ігнорувати геополітичний тиск.
Для Росії нафтогазові доходи становлять близько 30–35% федерального бюджету. За підрахунками російського Мінфіну, 2024 року щоденний експорт у середньому приносив близько 670 млн дол. виручки. Індія як найбільший покупець забезпечує Росії 15–20% валютних надходжень від нафти, тобто фактично кожен п’ятий рубль у «нафтовій касі Кремля» формується завдяки індійському попиту.
Паралельно індійські НПЗ різко збільшили експорт готових нафтопродуктів: 2021 року обсяги експорту дизеля та бензину становили приблизно 1 млн бар. на добу, тоді як у 2024–2025 роках — уже 1,3–1,4 млн бар./день. Звісно, значну частину індійських нафтопродуктів виробляють з російської сировини. Особливо помітним стало зростання поставок у Євросоюз, де частина російської нафти фактично поверталася на ринок «у новій упаковці». https://argumentua.com/novini/indiya-fi ... trat-rosii
ЄС наклала мита на індійсько-рфні нафтопродукути, чи тільки редіска Трамп?
"із дугіним терся в 2000х" и Корчинский. Он тоже агент ФСБ? Почему до сих пор не арестован и не осуждён? Он живёт в Украине, так что вполне в досягаемости СБУ. Фарион тоже была членом КПСС, причём вступила уже где-то в 80-х, как бы не под конец Союза. И старательно скрывала этот факт. Она тоже "агент ФСБ"? Ну, и напоследок. Лучше общаться с умным врагом, чем с другом-дураком.
Якщо відверто, в мене час від часу виникають подібні думки і стосовно Корча і стосовно Фаріон, в якої мав нещастя бути студентом колись.
Трамп: Схоже, ми втратили Індію та рф, які перейшли до глибокої, темної та загадкової Китайської імперії. Нехай у них буде довге та процвітаюче майбутнє разом.
"Как все просрать" (Дональдак 2025)
Опять 25. До чого тут взагалі "(Дональдак 2025)"? Це США просрали а не Трамп. Трамп просто констатував факт. І очевидно просрали не в 2025 а на протязі останніх мінімум 20-25 років.
І загалом - як США могли "втратили Індію та рф", хіба вони колись ними "володіли"? По-моєму в США були деякі ілюзії що вони мають великий вплив на РФ(за Індію не знаю) а реального впливу ніколи і не було.
Ярлыки легче навешивать на отдельные личности, чем на целые страны. И то...
Якщо відверто, в мене час від часу виникають подібні думки і стосовно Корча і стосовно Фаріон, в якої мав нещастя бути студентом колись.
У меня тоже. Но... не пойман, не вор.
ЛАД написав: У группы из 52 (а, возможно, 20) человек было "мощное" оружие - автоматы. И в начале не было никакой "важкої техніки". Разведка им в начале была просто не нужна.
чому тоді СБУ попала під розстріл? важка техніка в них була (нона), якою вони стріляли в різні сторони для створення картинки. бук теж важка техніка. пзрк були.
Нона, насколько помню, была в Донецке, а не в Славянске. И одна "Нона" - страшное оружие против ЗСУ даже в 2014. "Бук" был заметно позже. Насчёт ПЗРК не помню, но это не "важка техніка" и есть сейчас везде, даже в отсталых африканских странах. Была и 40 лет тому в Афгане.
Людина, що зараз є командриом одного з полків ССО, 20 лютого 2014 була перекинута у складі підрозділу на кордон з Кримом. А через короткий проміжок часу - на донецько-луганський напрямок. Він розповідав, як декілька з них (ССО) були розміщенні на території танкового батальона у Артемівську (тут боюсь помилитися з містом). При штурмі танкового бату, московити/ їхні проксі використовували відносно новітній на той час броньований КАМАЗ, на якому було встановлено кулемет Корд. Ні броньованих КАМАЗів, ні Кордів у України не було і нема досі. З КАМАЗа демонтували бронеборти, щоб посилити КПП танкового бату. Там же він з пацанами захопив танк, що штурмував їхній об'єкт. Танк абсолютно новий, прибори в солідолі і бумазі вощеній, схоже тільки з платформи поїзда з'їхав. Танк реанімували і передали ЗСУ. Маю фото/відео і цього броньованого КАМАЗа і танка. І це лише один епізод на якомусь КПП якоїсь захудалої танкової частини. Тоді ж частина з них була вбита пакетом Града, який, як відомо "в любом воєнторгє продайотся".