Додано: П'ят 05 вер, 2025 22:29

Будівельник

Подарунок тобі від мене - прочитав твій опус про "інфляційно-еволюційний" "ріст вартості"(((



Ну ти дайош...

Стосовно інфляційного росту -- це кеп-очевидність.

А от про "еволюційний" ---- так це ж я тобі в нього і вказував, коли тицяв в Боїнг-БМВ тощо в розвинутих ринках країн.

Це вони тягнуть рост всього ринку і а-ля тебе (рост вартості твого капіталу в цьому ринку).

Росте капітал як амерпенса чи амерстудента, так і вартість твого генделику і т.д. в ЦЬОМУ ринку.

Це теж кеп-очевидність, але вже для того, хто хоча б абетку ринку освоїв.



Ну ти дійсно.... кумедний 😁😁😁😁😁

Якщо вважав, що щось мені нове проспівав.

Ти просто, як завжди, банально знов підмінив предмет. Зробив єралашик на цьому. На підміні. На 2*2=4.

Навіщось розписав про оці 224 своїми словами. Лише з зовнішньої сторони.

Добре, що хоч без помилок, як раніше.

Але самої суті оцього "еволюційного" (бу-га-га)) зростання ти не зрозумів.

Тому й оце кумедне --- "еволюційне" визначив.



Да якщо б ринок падав (оті Боїнги-Бмв падали...), то падала б і вартість твого капіталу в отому ринку.

Як ото впала тройка в Детройті і впала вартість капіталу від будинків, генделиків і до(((



А от те, що отакий відносний прирост в ринках, що розвиваються, більший, ніж в розвинених ринках, так це обумовлено більш високими темпами росту перших.... Бо зростають вони з низької бази... розвивающієся ж ринки.



Ну ти дайош...

Ти хоч намагаєшся в саму суть процесів будь-яких вникати, а не тільки в якості лише прикладного використання (тобто лише, щоб результат отримати)?



З.и. ти тільки не вздумай мені малювати приклади ринків з суцільним малим-середнім бізнесом. Там схема інша. Яка теж має право на життя.

Або тицяти в долі (до 60%) малого бізнесу в розвинених ринках з Боїнгами-БМВ. Там родзинка, що по суті вони обслуговують... великий...

Але з тобою то обговорювати, то занадто((. Не буду.