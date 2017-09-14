RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15029150301503115032
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 15:22

  detroytred написав:.........
*Пішла Легенда. Чи є у нас заміна чи хоча рівнозначно важлива постать в анімаційній індустрії? Скільки взагалі у нас таких нових постатей? На мою думку їх нуль. Я сумую, що він багато ще міг зробити і подарувати неймовірні історії і героїв, але чи дали цю можливість? Питання риторичне. І нам постійно треба починати все с початку. Вас це не дістало? Мене дуже», — написала співрежисерека анімаційного фільму Мавка. Лісова пісня Саша Рубан.*

Хоча виникає питання чому він після 1991 року не створив ще?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35885
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5349 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 15:29

  _hunter написав:..........
>>> О переводе в "обоз" ...... писал.
читд. Африка/вывод ин-валюты пачками/сумками - то уже так, детали портрета...
Писал.
У вас есть вертолёт? Можете ему предоставить?
И он бы не "пошёл в обоз".

>>> Но это не значит
Не значит. Но это Оккам, родимый: альтернативный вариант какой?
-- по всем ЗСУ искали добровольцев, все -- в отказ. И только тогда еще не списанный пилот заявляет "ладно, берите меня - пойду на такую жертву!". Так как-то? :roll:
Искали добровольцев и были свободные вертолёты, а он отказался?
Или вы предлагаете всех лётчиков отправить в штурмовики?
У нас не было самолётов. Надо было отправить лётчиков в окопы? И кто бы летал сегодня на Ф-16?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35885
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5349 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 15:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:..........
Мне лично многие серии не нравятся - раздражает избалованность девочки. И внукам не включаю.
Тем не менее, мультсериал занял "первое место с заметным отрывом от второго места и со значительным преимуществом над остальными фигурантами рейтинга".
Так что ваше "що завгодно буде краще" не в тему. Решают дети, которые его смотрят.
Ви розумієте, що цей типу мультфільм реально шкідливий? І що не має значення, скільки дивляться і який рейтинг?
Ещё раз.
Не буду обсждать его достоинства и недостатки, но факт - "первое место с заметным отрывом" - налицо. Вы же понимаете, что в эпоху интернета вы не сможете запретить детям смотреть его.
Точнее, запретить-то сможете, но смотреть они будут.
А для того, чтобы они не смотрели это, им надо предложить что-то другое, более интересное. А этого другого нет.
Так что "має значення".
Так не діти то собі шукають і дивляться. Це батьки ставлять дітям. Дітям сто років не треба шукати второсортні мультики.
Майже 7 млрд людей на планеті живуть спокійно без тої маші з мядведом, і не страдають від того. Чого ви вирішили, що він такий прям безальтернативний?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36575
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8239 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 15:43

  Hotab написав:ЛАД
что он сбежал "ухаживать за кицей" по липовым справкам, а не по необходимости.


В принципі це не є принциповим, «по липовим чи дійсно треба «. Я впевнений, що у кожного захисника є десятки причин звільнитись («необходимость»), але закон їх не сприймає як достатню причину. Тому вони вимушені через не хочу там бути.
Питання в іншому: чувак свою «необхідність» бути дома реалізував. Але не хоче сприймати таку «необхідність» у інших. І вік 60 це у нього не перешкода. І похилі батьки. І робота на важливих підприємствах. І волонтерство . А от «киця» - це точно гарна причина. А решта -ні. :mrgreen:
Его «необхідність» законная. При этом 3 года он всё же отвоевал.
А его претензии, с одной стороны, вызваны тем, что слишком много "предъяв" было ему, а, с другой стороны, понимаю и возраст, и "важливі підприємства", и волонтёрство (хотя, по-моему, тут важность несколько преувеличена, но судить не берусь). Но при всём этом у нас на фронте вряд ли больше 500 тыс человек + пусть 1 млн забронированных. Это грубо 15% от всех, подлежащих призыву. Где остальные 85%?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35885
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5349 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 15:44

  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
>>> О переводе в "обоз" ...... писал.
читд. Африка/вывод ин-валюты пачками/сумками - то уже так, детали портрета...
Писал.
У вас есть вертолёт? Можете ему предоставить?
И он бы не "пошёл в обоз".

>>> Но это не значит
Не значит. Но это Оккам, родимый: альтернативный вариант какой?
-- по всем ЗСУ искали добровольцев, все -- в отказ. И только тогда еще не списанный пилот заявляет "ладно, берите меня - пойду на такую жертву!". Так как-то? :roll:
Искали добровольцев и были свободные вертолёты, а он отказался?
Или вы предлагаете всех лётчиков отправить в штурмовики?
У нас не было самолётов. Надо было отправить лётчиков в окопы? И кто бы летал сегодня на Ф-16?

>>> У вас есть вертолёт? Можете ему предоставить?
Так вы там ровно в следующем абзаце пишите про F-16е.
А так-то: мне Звезду Смерти никто не предлагал ждать :oops:
_hunter
 
Повідомлень: 10477
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 15:48

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:...........
>>> Но это не значит
Не значит. Но это Оккам, родимый: альтернативный вариант какой?
-- по всем ЗСУ искали добровольцев, все -- в отказ. И только тогда еще не списанный пилот заявляет "ладно, берите меня - пойду на такую жертву!". Так как-то? :roll:
Искали добровольцев и были свободные вертолёты, а он отказался?
Или вы предлагаете всех лётчиков отправить в штурмовики?
У нас не было самолётов. Надо было отправить лётчиков в окопы? И кто бы летал сегодня на Ф-16?

>>> У вас есть вертолёт? Можете ему предоставить?
Так вы там ровно в следующем абзаце пишите про F-16е.
А так-то: мне Звезду Смерти никто не предлагал ждать :oops:

Это уже демагогия.
Вчера не было F-16. Лётчики были лишние? В окопы?
Сегодня не вертолётов. Ветролётчиков в окопы?
О "Звезде Смерти" не понял. Вы специалист по этому виду вооружений? Ждёте, когда появится?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35885
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5349 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 15:53

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:[ Искали добровольцев и были свободные вертолёты, а он отказался?
Или вы предлагаете всех лётчиков отправить в штурмовики?
У нас не было самолётов. Надо было отправить лётчиков в окопы? И кто бы летал сегодня на Ф-16?

>>> У вас есть вертолёт? Можете ему предоставить?
Так вы там ровно в следующем абзаце пишите про F-16е.
А так-то: мне Звезду Смерти никто не предлагал ждать :oops:

Это уже демагогия.
Вчера не было F-16. Лётчики были лишние? В окопы?
Сегодня не вертолётов. Ветролётчиков в окопы?
О "Звезде Смерти" не понял. Вы специалист по этому виду вооружений? Ждёте, когда появится?

Він спеціаліст по зіркам для колядок.
Зображення
Бере в руки щомісяця і йде туди де дають 500 ойро 😅

Коли зірку не може знайти, бере що є і йде просити

Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 16144
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2481 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
  #<1 ... 15029150301503115032
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122995
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 306862
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 984167
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14825)
06.09.2025 15:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.