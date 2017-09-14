RSS
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 00:45

Сегодня вечер удивительных новостей.
У России есть союзники. И они уже помогают стране-агрессору переломить ситуацию на линии фронта.

Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью программе "Ход Тузова" на Апостроф TV. По его словам, как минимум, 40 процентов всех боеприпасов, которые применяет Российская Федерация, производятся в Северной Корее.
...... Он отметил, что КНДР поставляет России свои ракеты, однако в производстве российских ракет участия не принимает.
https://www.unian.net/war/voyna-v-ukraine-budanov-skazal-kak-soyuzniki-moskvy-pomogayut-ey-13122372.html
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 00:59

  ЛАД написав:Сегодня вечер удивительных новостей.
У России есть союзники. И они уже помогают стране-агрессору переломить ситуацию на линии фронта.

Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью программе "Ход Тузова" на Апостроф TV. По его словам, как минимум, 40 процентов всех боеприпасов, которые применяет Российская Федерация, производятся в Северной Корее.
...... Он отметил, что КНДР поставляет России свои ракеты, однако в производстве российских ракет участия не принимает.
https://www.unian.net/war/voyna-v-ukraine-budanov-skazal-kak-soyuzniki-moskvy-pomogayut-ey-13122372.html


За час цієї війни Україна вже вийшла на показник: майже 60% зброї, яка в нас є, яка в наших воїнів, – це українська зброя, і це сильна зброя, багато передових речей".
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/6/7529665/
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 01:31

Попалась интересная цифра:
Были немцы, которые бросали вызов Третьему рейху с самого начала и на протяжении всего периода нацистской диктатуры. Сразу после войны один из исследователей, сотрудничавших с союзниками, подсчитал, что за 12 долгих лет национал-социализма 3 миллиона немцев побывали в тюрьмах и концентрационных лагерях за инакомыслие, иногда наказываясь всего лишь за одно критическое замечание.
https://www.theguardian.com/world/2025/sep/06/astonishing-story-german-rebels-defied-nazis-jonathan-freedland-the-traitors-circle
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 01:32

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Сегодня вечер удивительных новостей.
У России есть союзники. И они уже помогают стране-агрессору переломить ситуацию на линии фронта.

Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью программе "Ход Тузова" на Апостроф TV. По его словам, как минимум, 40 процентов всех боеприпасов, которые применяет Российская Федерация, производятся в Северной Корее.
...... Он отметил, что КНДР поставляет России свои ракеты, однако в производстве российских ракет участия не принимает.
https://www.unian.net/war/voyna-v-ukraine-budanov-skazal-kak-soyuzniki-moskvy-pomogayut-ey-13122372.html


За час цієї війни Україна вже вийшла на показник: майже 60% зброї, яка в нас є, яка в наших воїнів, – це українська зброя, і це сильна зброя, багато передових речей".
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/6/7529665/
Видел это сообщение.
Не стал цитировать, чтобы не обращать внимание на совпадение цифр. :)
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 01:46

trololo
К вопросу о криминологических теориях.
Речь Асима Малхотры, британского кардиолога, назначенного старшим советником министра здравоохранения США и скептика вакцин Роберта Ф. Кеннеди, вызвала оживление в аудитории Бирмингема, где ему предоставили первоочередное слово для выступления.

Изложив, по его словам, выводы, свидетельствующие о том, что вакцины «создают хаос» в организме человека, Малхотра сообщил, что его попросил поделиться чем-то врач, которого он назвал одним из самых выдающихся онкологов Великобритании.

«Он считает весьма вероятным, что вакцины от COVID стали фактором, существенным фактором в возникновении рака у членов королевской семьи», — сказал Малхотра, который ранее заявлял: «Это не только его мнение, многие другие врачи считают так же».

Эти замечания вызвали немедленное осуждение со стороны министра здравоохранения Уэса Стритинга и других.

«Когда мы видим, что число родителей, прививающих своих детей, сокращается, а также всплеск болезней, которые мы ранее искоренили, со стороны Найджела Фараджа шокирующе безответственно давать площадку для этой ядовитой лжи», — заявил Стритинг.

«Фараж должен извиниться и разорвать все связи с этим опасным экстремизмом».

Что интересно:
В пятницу Малхотра выступил на конференции Reform UK в составе специальной группы по обсуждению свободы слова, где прозвучали призывы к Великобритании выйти из Всемирной организации здравоохранения.

И там же:
Конференция также завершилась появлением на сцене Люси Коннолли, бывшей няни, которая после прошлогодних беспорядков была заключена в тюрьму за публикацию в социальных сетях с призывом поджигать отели для просителей убежища.
https://www.theguardian.com/politics/2025/sep/06/doctor-aseem-malhotra-reform-conference-speech-royal-family-cancer-covid-vaccine

Надеюсь, вы не станете утверждать, что Малхотра и Коннолли "агенты ФСБ". Вместе с Фараджем.
Хотя Трампа на форуме агентом уже, вроде, признали.
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 08:05

Дрон, який впав на Люблінщині, у Польщі назвали "контрабандним": візуально це "Гербера" :lol:
https://focus.ua/uk/world/722924-dron-y ... arniy-foto

З початку 2025 року тисячі авіарейсів в Європі мали проблеми через російське глушіння GPS 8)
В середньому 27,4% рейсів у повітряному просторі були зірвані.

Близько 123 тисяч авіарейсів зіткнулися з проблемами через російські перешкоди, які заважали роботі GPS над Європою у перші чотири місяці 2025 року. Завдяки вимірюванням вдалося виявити засоби радіоелектронної боротьби в російських містах Калінінград, Санкт-Петербург, Смоленськ та Ростов, повідомляє телеканал SVT із посиланням на спільний звіт Фінляндії, Естонії, Литви, Латвії та Польщі для Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

Як пишуть країни у своєму звіті, такий розвиток подій становить зростаючу загрозу для безпеки авіації
https://zn.ua/ukr/europe/na-pochatku-20 ... s-zmi.html

обдристанці :lol:
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 08:13

  prodigy написав:
  ЛАД написав:У нас на нашей стороне воюют иностранцы (из разных стран), воюет РДК.

погана риса -не визнавати помилкових заяв

якщо через 3 роки хтось з ветеранів зсу вб'є когось з рідні, ви скажете-дивитесь (вони такі самі нелюді, як ті що прийшли з болот) , це в вас проросла латинина(і арестович ) разом

просто радянська людина, яку не дуже треба й шкрябати, щоб побачити. але ображається, коли йому кажуть про це 8)
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 08:16

  ЛАД написав:Попалась интересная цифра:
Были немцы, которые бросали вызов Третьему рейху с самого начала и на протяжении всего периода нацистской диктатуры. Сразу после войны один из исследователей, сотрудничавших с союзниками, подсчитал, что за 12 долгих лет национал-социализма 3 миллиона немцев побывали в тюрьмах и концентрационных лагерях за инакомыслие, иногда наказываясь всего лишь за одно критическое замечание.
https://www.theguardian.com/world/2025/sep/06/astonishing-story-german-rebels-defied-nazis-jonathan-freedland-the-traitors-circle

"слабаки". руські лише за ДВА роки один мійльон розстріляли. а за такий же період через ГУЛАГ скільки пройшло - мільйонів десять?
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 08:23

  Shaman написав:

"слабаки". руські лише за ДВА роки один мійльон розстріляли. а за такий же період через ГУЛАГ скільки пройшло - мільйонів десять?
чого ж тільки руські? Українці нікого не розстрілювали в гулагах, і голодомори робили виключно приїзжі?)
Я ще розумію коли західняки одхрещуються від довоєнної спільної історії з москалями...
  yama написав: Жителі окупованих територій Запорізької області скаржиться на втричі вищу зарплату під окупацію ніж коли були в Україні. :? Як думаєте брешуть? Це їхні родичі 1-го покоління які живуть у Львові говорили мені.

більше конкретики потрібно, щоб не виглядало як накид. пішли працювати на окупантів після каси АТБ? так, я так розумію може й платять - бо не хочуть люди йти. й термін в Україні світить, та й взагалі зрадників ніхто не любить...
