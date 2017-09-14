Додано: Нед 07 вер, 2025 10:32

ЛАД написав: Shaman написав: а хто відкрив цей ящик Пандори, хто почав війну в Європі проти сусідньої країни? Складеш з чотирьох букв - Р, А, Ш, А? хоча в самій Раші складається інше слово з 4 букв - тобто для неї війна значно погіршує ситуацію - "умом россию не понять"



й зараз дійсно стоїть питання - агресор отримає гідну відповідь, чи прокладе шлях новим захопленням іншими диктаторами. зараз багато набежіть з коментарями, а що Раші зроблять - але подивись. коли всі кажуть про запас міцності Раші, чомусь забувають, що вона постійно виснажує ресурси. але на відміну від нас робить це добровільно... руські... а хто відкрив цей ящик Пандори, хто почав війну в Європі проти сусідньої країни? Складеш з чотирьох букв - Р, А, Ш, А? хоча в самій Раші складається інше слово з 4 букв - тобто для неї війна значно погіршує ситуацію - "умом россию не понять"й зараз дійсно стоїть питання - агресор отримає гідну відповідь, чи прокладе шлях новим захопленням іншими диктаторами. зараз багато набежіть з коментарями, а що Раші зроблять - але подивись. коли всі кажуть про запас міцності Раші, чомусь забувають, що вона постійно виснажує ресурси. але на відміну від нас робить це добровільно... руські...

Прямолинейность и однонаправленность вашего мышления уже просто восхищает!

Напоминаете Катона Старшего с его: "Карфаген должен быть разрушен!". Но тогда у Древнего Рима это был главный и на тот момент единственно опасный враг. Практически не было других серьёзных государств в пределах Ойкумены.

Сегодня РФ это только одно из многих государств. И даже только одно из обладающих ЯО. Ничего исключительного из себя не представляющее.

Я вам пишу об общей ситуации в мире в противовес вашим розовым мечтаниям о "ХХ1 веке и международных правилах". А ситуация не особо изменилась за последние 100-летия (или больше), разве что оружие стало мощнее.

А вы опять об РФ, которая "відкрила цей ящик Пандори". Конкретно в нашей войне она виновата, но приписывать ей мировое значение не стоит.

Прямолинейность и однонаправленность вашего мышления уже просто восхищает!Напоминаете Катона Старшего с его: "Карфаген должен быть разрушен!". Но тогда у Древнего Рима это был главный и на тот момент единственно опасный враг. Практически не было других серьёзных государств в пределах Ойкумены.Сегодня РФ это только одно из многих государств. И даже только одно из обладающих ЯО. Ничего исключительного из себя не представляющее.Я вам пишу об общей ситуации в мире в противовес вашим розовым мечтаниям о "ХХ1 веке и международных правилах". А ситуация не особо изменилась за последние 100-летия (или больше), разве что оружие стало мощнее.А вы опять об РФ, которая "відкрила цей ящик Пандори". Конкретно в нашей войне она виновата, но приписывать ей мировое значение не стоит.

так для України Раша й є найбільший ворог, єдина країна яка створює реальну загрозуа тут ви знову перекручуєте. Раша з точки зору економіки - дійсно лише регіональна країна - типу Туреччини. але спадок срср дозволяє їм ще щось вимагати від світу. це й другий арсенал ЯЗ, який потенційно може завдати шкоди США - чому потенційно, бо ця зброя теж має власність псуватися, й що там з тим радянським спадком, ніхто достеменно не знає. а воронки від сучасних зразків ми й так бачимо. й ще вона необгрунтовано має право вето в ООН, що дійсно не відповідає сучасним реаліям., де ви мешкали останні 70 років. в Європі воєн не біло після 2СВ окрім деяких розлучень в срср та його сателітах. й нагадайте, а хто за останні років 50 захоплював території сусідних держав? тому не применшуйте, в розв'язуванні агресивної війни Раша займає свої почесне місце.а розвинені країни після війни намагалися жити по правилам, що й дало такий довгий час без війни. що навіть трошки розслабило Європу...