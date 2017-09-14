ЛАД написав:Шаман, к вопросу: "В Польше не говорят об опасности, т.к. там нет русского языка".
Польша, 2 сентября (Рейтер) - Польша подписала контракт стоимостью 5,8 млрд злотых (1,6 млрд долларов США) с консорциумом PGZ-Narew на поставку 46 пассивных радаров локации для систем ПВО и ПРО малой дальности, сообщил во вторник министр обороны Польши. Польша тратит большие средства на оборону из-за того, что, по ее словам, она считает возросшей угрозой со стороны России, и планирует потратить 4,8% валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону в 2026 году.
Shaman написав:у нас є відсоток іноземців - наскільки великий? кілька відсотків? а на Донбасі власне дончан скільки було? були або кадрові руські - що вони зараз визнали, або їхтамнети-понаїхи. з Гіркиним у Слав'янску були саме народ з Криму. тому дончан там було гадаю не більше 50%, а скоріш за все - менше.
Стало цікаво, тому спеціально знайшов: За оцінками СБУ, НАТО та незалежних дослідників (2014–2015): -Місцеві мешканці Донбасу — близько 60–70% особового складу. -Громадяни РФ (добровольці, найманці, козаки, спецпризначенці) — 20–30%. -Кадрові військові ЗС РФ — від 5% у звичайний час до 15–20% під час ключових боїв (Іловайськ, Дебальцеве). Тобто грубо можна сказати: ≈2/3 місцевих і ≈1/3 приїжджих (переважно з РФ)
Як завжди ти гадаєш неправильно.
навіть по твоїх цифрах руські - 25%-50%. а джерело цифр? бо я теж можу написати свої відсотки. й головне - на усіляких блокпостах стояли місцеві. а там, де йшли бої в 2014 році - там були більше приїжджі. чи літак з Буку теж збили місцеві? так й стосовно всієї складної техніки
detroytred написав:За час цієї війни Україна вже вийшла на показник: майже 60% зброї, яка в нас є, яка в наших воїнів, – це українська зброя, і це сильна зброя, багато передових речей".
І де вона? Крім влучань "у слона" (нафтопереобні заводи) якоюсь жужжалкою, яка якщо влучить не в бензін то тільки шибки повибиває, щось не видно бобрів, паляниць та фламінго. Про перехоплювачі шахедів щось затихл... У нас нарешті щось великого калібру приїхало, навіть декілька штук збили (це коли москалі вже по 400+ через нас вночі пускають)
ЛАД написав:Всё это называется диффамация. А попросту - клевета. Доказательств вы предоставить не сможете.
Так тут _никто_ доказательства не предоставляет: ни мнимому СЗЧ ни мифическому "побегу"... При этом: о переводе из пилотов в обоз - как и об "отсидке" в Африке - человек сам писал. Что тут нужно доказывать? ,🤔
так й ти сам писав, як перший раз тікав, але не встиг. а коли зміг - то законих шляхів для виїзду не було, треба було б повернутися.
Ну да: на февраль 22го - не было, потом появились. Что еще очевидного тебе объяснить?
ЛАД написав:Не знаю, сколько "налічував російський загін «Крим»" и приехал ли он в Славянск в полном составе, но у нас в Украине тогда писали именно о 20 членах в группе Гиркина. Но пусть даже не 20, а 52 человека. Да их местная милиция могла бы раздавить легко и просто. Уж не говоря о какой-нибудь роте ЗСУ или взводе "Альфы" или ещё какого-то подразделения СБУ или ГУР. Если бы их не поддержали местные "добровольцы". Или у вас плохо с памятью и вы не помните, как наши части останавливали местные жители, ложась под танки? Откуда у вас цифра 50%? Сами только что придумали, инструктор райкома? Метода та же: "доказательств не имею, так придумаю". Так что насчёт "НАХАБНОЇ брехні" не вам бы говорить.
якби менти взяли в руки зброю, то Гіркіна би розбили миттєво. щось чули про денере у Дружківці? кажуть місцеві бандюки плюс менти вказали їм напрямок, й ті за півгодини забралися.
але так, міліція тоді самоусунулась. й виявилось, що загін в 100 людей може підкорити 100тисячне місто. в США такого б просто не могло б статися
а місцеві дурні так, намагались зупинити ЗСУ. цікаво, згадують зараз про це, збираючи дощову воду?..
та не тільки в тебе з'явилися. додаткові папери з франкліном багато кому відкрили шлях на Захід .
ти краще скажи, як там адаптація? мову хоч почав вчити?
Shaman написав:а хто відкрив цей ящик Пандори, хто почав війну в Європі проти сусідньої країни? Складеш з чотирьох букв - Р, А, Ш, А? хоча в самій Раші складається інше слово з 4 букв - тобто для неї війна значно погіршує ситуацію - "умом россию не понять"
й зараз дійсно стоїть питання - агресор отримає гідну відповідь, чи прокладе шлях новим захопленням іншими диктаторами. зараз багато набежіть з коментарями, а що Раші зроблять - але подивись. коли всі кажуть про запас міцності Раші, чомусь забувають, що вона постійно виснажує ресурси. але на відміну від нас робить це добровільно... руські...
Прямолинейность и однонаправленность вашего мышления уже просто восхищает! Напоминаете Катона Старшего с его: "Карфаген должен быть разрушен!". Но тогда у Древнего Рима это был главный и на тот момент единственно опасный враг. Практически не было других серьёзных государств в пределах Ойкумены. Сегодня РФ это только одно из многих государств. И даже только одно из обладающих ЯО. Ничего исключительного из себя не представляющее. Я вам пишу об общей ситуации в мире в противовес вашим розовым мечтаниям о "ХХ1 веке и международных правилах". А ситуация не особо изменилась за последние 100-летия (или больше), разве что оружие стало мощнее. А вы опять об РФ, которая "відкрила цей ящик Пандори". Конкретно в нашей войне она виновата, но приписывать ей мировое значение не стоит.
так для України Раша й є найбільший ворог, єдина країна яка створює реальну загрозу
а тут ви знову перекручуєте. Раша з точки зору економіки - дійсно лише регіональна країна - типу Туреччини. але спадок срср дозволяє їм ще щось вимагати від світу. це й другий арсенал ЯЗ, який потенційно може завдати шкоди США - чому потенційно, бо ця зброя теж має власність псуватися, й що там з тим радянським спадком, ніхто достеменно не знає. а воронки від сучасних зразків ми й так бачимо. й ще вона необгрунтовано має право вето в ООН, що дійсно не відповідає сучасним реаліям.
й ЛАД, де ви мешкали останні 70 років. в Європі воєн не біло після 2СВ окрім деяких розлучень в срср та його сателітах. й нагадайте, а хто за останні років 50 захоплював території сусідних держав? тому не применшуйте, в розв'язуванні агресивної війни Раша займає свої почесне місце.
а розвинені країни після війни намагалися жити по правилам, що й дало такий довгий час без війни. що навіть трошки розслабило Європу...
