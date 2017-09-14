budivelnik написав:А в реальному житті Що хочеш від 1 млн грн? Гарантій - так на депозит в банк чи на ОВДП Більше ніж депозит і робоче місце - так купи склад і здавай в оренду працюючи на цьому ж складі сторожем Більш дороге робоче місце - від 2 до 10 3дпринтерів, або 5 електросамокатів, або два електромобіля... і керуй ними.... Більш дороге місце і щоб молодих дівчат бачити - так купи обладнання медичне для косметичних процедур (https://medicalaser.com.ua/ua/katalog-tovarov +зніми в оренду приміщення+отримай якийсь сертифікат що маєш право це обладнання використовувати - і лапай заробляючи гроші....
Тобто відповідей в рази більше ніж питань
Та таких бізнес-ідей і я можу накидати!
Питання ж не просто запустити бізнес, аби був і "виходити в нуль"(як ти в таксі) Питання ж - що кожен може підійти до дзеркала і стати успішним Я ж додав(крім підходу до дзеркала) 1 лям гривень, щоб ЛЕГШЕ було твою теорію втілити в практику!
Ну, маємо дзеркало і 1лям грн - то який бізнес можна запустити, щоб через рік виходило ДВІ середні зарплати щомісяця?
Бо 1 середню зарплату - то і працівники атб мають)) А ми ж говоримо хоч про МІНІМАЛЬНИЙ успіх?