Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 10:59

Просто підійти до дзеркала!©

  budivelnik написав:А в реальному житті
Що хочеш від 1 млн грн?
Гарантій - так на депозит в банк чи на ОВДП
Більше ніж депозит і робоче місце - так купи склад і здавай в оренду працюючи на цьому ж складі сторожем
Більш дороге робоче місце - від 2 до 10 3дпринтерів, або 5 електросамокатів, або два електромобіля... і керуй ними....
Більш дороге місце і щоб молодих дівчат бачити - так купи обладнання медичне для косметичних процедур (https://medicalaser.com.ua/ua/katalog-tovarov +зніми в оренду приміщення+отримай якийсь сертифікат що маєш право це обладнання використовувати - і лапай заробляючи гроші....

Тобто відповідей в рази більше ніж питань
Та таких бізнес-ідей і я можу накидати! :D

Питання ж не просто запустити бізнес, аби був і "виходити в нуль"(як ти в таксі) :lol:
Питання ж - що кожен може підійти до дзеркала і стати успішним :mrgreen:
Я ж додав(крім підходу до дзеркала) 1 лям гривень, щоб ЛЕГШЕ було твою теорію втілити в практику!

Ну, маємо дзеркало і 1лям грн :lol: - то який бізнес можна запустити, щоб через рік виходило ДВІ середні зарплати щомісяця?

Бо 1 середню зарплату - то і працівники атб мають))
А ми ж говоримо хоч про МІНІМАЛЬНИЙ успіх? ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8607
З нами з: 18.03.21
Подякував: 286 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 11:32

flyman
Сказочна Русь

Муха -3 . Ісход з підвалу.
Hotab
 
Повідомлень: 16161
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2484 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 11:46

  Успіх написав:
Та таких бізнес-ідей і я можу накидати! :D

Питання ж не просто запустити бізнес, аби був і "виходити в нуль"(як ти в таксі) :lol:
Питання ж - що кожен може підійти до
хз шо ти хочеш почути.
Який термін окупності плануєш в такого бізнесу?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3410
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 11:59

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
Та таких бізнес-ідей і я можу накидати! :D

Питання ж не просто запустити бізнес, аби був і "виходити в нуль"(як ти в таксі) :lol:
Питання ж - що кожен може підійти до
хз шо ти хочеш почути.
Який термін окупності плануєш в такого бізнесу?

отак хоче
Hotab
 
Повідомлень: 16161
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2484 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
