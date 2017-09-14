detroytred написав:
Вище перечитай, яким чином покращення стану в інших суб'єктів бізнесу дасть покращення і для твого бізнесу. Збільшення доходів у покупців послуг твого таксі та товарів з магазину. А не тільки зменшення твоїх витрат.
Отже нвскільки дурне-настільки й вперте....
Ти читав ЯК збільшуються доходи?Крок ПЕРШИЙ
(обовязковий для ВСІХ і обійти який неможливо) - ЗБІЛЬШЕННЯ ТВОЄЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
Слово - ТВОЄЇ - прочитав...
Якщо збільшення продуктивності праці не буде то не буде й збільшення ТВОЇХ доходів, а якщо ТВОЇ доходи не збільшаться, доходи сусіда не збільшаться- то й доходи Держави не збільшаться
Ти знов сплутав.
Це згідно твоєї теорії, що я відповідаю за стан ЗСУ, то й ти відповідаєш, що Україна отака бідна...
Згідно, підкреслюю, твоєї теорії.
То ж задай собі питання - чому отак хрєново впорався для України? Чому Україна отака бідна.
ТИ сам хоч розумієш ПРО ЩО ПИШЕШ?
1 Я не пишу про те що існує ХТОСЬ який ВІДПОВІДАЄ за ВСЮ УКРАЇНУ...
Це в тебе можновладці і матриця.....
2 Я ПИШУ про інше
КОЖЕН ВІДПОВІДАЄ за СВОЮ діяльність , бо саме його діяльність перетворює його в бомжа а-ля ти , або багатого а-ля я... і це при тому що для НАС створенні ОДНАКОВІ УМОВИ і ми живемо в один і той самий час , в одних і тих самих умовах і єдине що нас відрізняє- ЦЕ РЕЗУЛЬТАТИ нашої діяльності.
3 З іншого боку я не пишу про те що можновладці/матриця - НЕ ВПЛИВАЄ.
Вона впливає але так непомітно , що такі як ти чи я цього впливу не помічають , бо його сила на межі математичної похибки.
4 Інше питання
Якщо ти (Держава) розвинулась до рівня коли не працює ЗАВИСТЬ бо населення (ти)сите(12000доларів ВВП на особу) - от тут ВЖЕ потрібні якісь додаткові умови які можуть створити ТІЛЬКИ можновладці....
Але тут я тебе відразу й питаю
а скільки у нас тих хто має 2000 доларів/місяць і вище(для цієї групи вже б здалось створювати умови відмінні від умов які створені в Україні) ?
І скільки тих в кого менше 2000 доларів/місяць?
5% перших і 95% других.
То що станеться якщо ПОГІРШИТИ умови для 95% ? щоб покращити для 5% ?
Це ж твоя пропозиція в попередньому повідомленні що можна було погіршувати стан Бюджетників....
Я також переконаний що можна б було , особливо для таких як ти - забрати військову пенсію ( зробив же ж це Хрущов моєму діду який був кадровим з 1924 по 1945 , але виявилось що він не дослужив 13 днів до військової пенсії і в 1958 в нього пенсію зняли) , або для таких як Лад - зняти пенсію бо завод на якому він працював збанкрутував..
і так далі...
Але можновладці цього не зробили.
І причини цього не зробленого могли критись в багатьох недоступних для твого розуміння речах..
Наприклад - Лужков/Крим....
якби позабирали пенсії(чи зменшили) - зміг би лужков в 1993 році забрати Крим ?
Чи Одесу разом з Придністровьям...
чи в 2003 ? коли провокували Тузлу
Чи в 2008 коли атакували педераційники Грузію
А тепер просто згадай
А чи були в Польщі на її кордонах якісь противники які б могли відтяпати польську територію..
Тому ще раз
Здурі можна й мягке зломати
ПС
ще раз зрозумій РІЗНИЦЮ між
впливом на СЕБЕ ( ти на себе і на свій результат впливаєш в три рази більше ніж всі інші разом взяті)
впливом на ТЕБЕ
і ТВІЙ вплив на Державу ( він вираховується дуже просто і повязаний з кількістю тих хто впливає на той чи інший результат в Державі.
тобто твій політичний вплив це 1/кількість виборців=1/13 000 000
твій економічний трошки інший бо це
1/кількість працездатних*персональний коефіцієнт ( від нуля якщо ти не платих податки до величини яка показує в скільки більше/менше ти платиш податків ніж середньостатистичний)