detroytred написав: Вище перечитай, яким чином покращення стану в інших суб'єктів бізнесу дасть покращення і для твого бізнесу. Збільшення доходів у покупців послуг твого таксі та товарів з магазину. А не тільки зменшення твоїх витрат. Вище перечитай, яким чином покращення стану в інших суб'єктів бізнесу дасть покращення і для твого бізнесу. Збільшення доходів у покупців послуг твого таксі та товарів з магазину. А не тільки зменшення твоїх витрат.

detroytred написав: Ти знов сплутав.

Це згідно твоєї теорії, що я відповідаю за стан ЗСУ, то й ти відповідаєш, що Україна отака бідна...

Згідно, підкреслюю, твоєї теорії.

То ж задай собі питання - чому отак хрєново впорався для України? Чому Україна отака бідна. Ти знов сплутав.Це згідно твоєї теорії, що я відповідаю за стан ЗСУ, то й ти відповідаєш, що Україна отака бідна...Згідно, підкреслюю, твоєї теорії.То ж задай собі питання - чому отак хрєново впорався для України? Чому Україна отака бідна.

Отже нвскільки дурне-настільки й вперте....Ти читав ЯК збільшуються доходи?(обовязковий для ВСІХ і обійти який неможливо) - ЗБІЛЬШЕННЯ ТВОЄЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІСлово - ТВОЄЇ - прочитав...Якщо збільшення продуктивності праці не буде то не буде й збільшення ТВОЇХ доходів, а якщо ТВОЇ доходи не збільшаться, доходи сусіда не збільшаться- то й доходи Держави не збільшатьсяТИ сам хоч розумієш ПРО ЩО ПИШЕШ?1 Я не пишу про те що існує ХТОСЬ який ВІДПОВІДАЄ за ВСЮ УКРАЇНУ...Це в тебе можновладці і матриця.....2 Я ПИШУ про іншеКОЖЕН ВІДПОВІДАЄ за СВОЮ діяльність , бо саме його діяльність перетворює його в бомжа а-ля ти , або багатого а-ля я... і це при тому що для НАС створенні ОДНАКОВІ УМОВИ і ми живемо в один і той самий час , в одних і тих самих умовах і єдине що нас відрізняє- ЦЕ РЕЗУЛЬТАТИ нашої діяльності.3 З іншого боку я не пишу про те що можновладці/матриця - НЕ ВПЛИВАЄ.Вона впливає але так непомітно , що такі як ти чи я цього впливу не помічають , бо його сила на межі математичної похибки.4 Інше питанняЯкщо ти (Держава) розвинулась до рівня коли не працює ЗАВИСТЬ бо населення (ти)сите(12000доларів ВВП на особу) - от тут ВЖЕ потрібні якісь додаткові умови які можуть створити ТІЛЬКИ можновладці....Але тут я тебе відразу й питаюа скільки у нас тих хто має 2000 доларів/місяць і вище(для цієї групи вже б здалось створювати умови відмінні від умов які створені в Україні) ?І скільки тих в кого менше 2000 доларів/місяць?5% перших і 95% других.То що станеться якщо ПОГІРШИТИ умови для 95% ? щоб покращити для 5% ?Це ж твоя пропозиція в попередньому повідомленні що можна було погіршувати стан Бюджетників....Я також переконаний що можна б було , особливо для таких як ти - забрати військову пенсію ( зробив же ж це Хрущов моєму діду який був кадровим з 1924 по 1945 , але виявилось що він не дослужив 13 днів до військової пенсії і в 1958 в нього пенсію зняли) , або для таких як Лад - зняти пенсію бо завод на якому він працював збанкрутував..і так далі...Але можновладці цього не зробили.І причини цього не зробленого могли критись в багатьох недоступних для твого розуміння речах..Наприклад - Лужков/Крим....якби позабирали пенсії(чи зменшили) - зміг би лужков в 1993 році забрати Крим ?Чи Одесу разом з Придністровьям...чи в 2003 ? коли провокували ТузлуЧи в 2008 коли атакували педераційники ГрузіюА тепер просто згадайА чи були в Польщі на її кордонах якісь противники які б могли відтяпати польську територію..Тому ще разЗдурі можна й мягке зломатиПСще раз зрозумій РІЗНИЦЮ міжвпливом на СЕБЕ ( ти на себе і на свій результат впливаєш в три рази більше ніж всі інші разом взяті)впливом на ТЕБЕі ТВІЙ вплив на Державу ( він вираховується дуже просто і повязаний з кількістю тих хто впливає на той чи інший результат в Державі.тобто твій політичний вплив це 1/кількість виборців=1/13 000 000твій економічний трошки інший бо це1/кількість працездатних*персональний коефіцієнт ( від нуля якщо ти не платих податки до величини яка показує в скільки більше/менше ти платиш податків ніж середньостатистичний)