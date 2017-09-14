RSS
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 10:59

Просто підійти до дзеркала!©

  budivelnik написав:А в реальному житті
Що хочеш від 1 млн грн?
Гарантій - так на депозит в банк чи на ОВДП
Більше ніж депозит і робоче місце - так купи склад і здавай в оренду працюючи на цьому ж складі сторожем
Більш дороге робоче місце - від 2 до 10 3дпринтерів, або 5 електросамокатів, або два електромобіля... і керуй ними....
Більш дороге місце і щоб молодих дівчат бачити - так купи обладнання медичне для косметичних процедур (https://medicalaser.com.ua/ua/katalog-tovarov +зніми в оренду приміщення+отримай якийсь сертифікат що маєш право це обладнання використовувати - і лапай заробляючи гроші....

Тобто відповідей в рази більше ніж питань
Та таких бізнес-ідей і я можу накидати! :D

Питання ж не просто запустити бізнес, аби був і "виходити в нуль"(як ти в таксі) :lol:
Питання ж - що кожен може підійти до дзеркала і стати успішним :mrgreen:
Я ж додав(крім підходу до дзеркала) 1 лям гривень, щоб ЛЕГШЕ було твою теорію втілити в практику!

Ну, маємо дзеркало і 1лям грн :lol: - то який бізнес можна запустити, щоб через рік виходило ДВІ середні зарплати щомісяця?

Бо 1 середню зарплату - то і працівники атб мають))
А ми ж говоримо хоч про МІНІМАЛЬНИЙ успіх? ;)
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 11:32

flyman
Сказочна Русь

Муха -3 . Ісход з підвалу.
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 11:46

  Успіх написав:
Та таких бізнес-ідей і я можу накидати! :D

Питання ж не просто запустити бізнес, аби був і "виходити в нуль"(як ти в таксі) :lol:
Питання ж - що кожен може підійти до
хз шо ти хочеш почути.
Який термін окупності плануєш в такого бізнесу?
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 11:59

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
Та таких бізнес-ідей і я можу накидати! :D

Питання ж не просто запустити бізнес, аби був і "виходити в нуль"(як ти в таксі) :lol:
Питання ж - що кожен може підійти до
хз шо ти хочеш почути.
Який термін окупності плануєш в такого бізнесу?

отак хоче
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 12:16

  Shaman написав:
  yama написав: Жителі окупованих територій Запорізької області скаржиться на втричі вищу зарплату під окупацію ніж коли були в Україні. :? Як думаєте брешуть? Це їхні родичі 1-го покоління які живуть у Львові говорили мені.

більше конкретики потрібно, щоб не виглядало як накид. пішли працювати на окупантів після каси АТБ? так, я так розумію може й платять - бо не хочуть люди йти. й термін в Україні світить, та й взагалі зрадників ніхто не любить...

А скико ты за тутэшню потужнисть с пражского дивана получаешь и как оно выросло с тех времён когда ты не был на экономической ветке адским патриотом?
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 12:25

Все просто!©))

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
Та таких бізнес-ідей і я можу накидати! :D

Питання ж не просто запустити бізнес, аби був і "виходити в нуль"(як ти в таксі) :lol:
Питання ж - що кожен може підійти до
хз шо ти хочеш почути.
Який термін окупності плануєш в такого бізнесу?

Та, наче, чітко написав))
- через рік отримувати ДВІ середні зарплати щомісяця :wink: Відповідно, за рік має окупитись/вийти в нуль)) - а далі лопатою загрібати чистий прибуток у вигляді двох середніх зарплат(тобто, "чистяку") :lol:

Типу/наприклад - поставив 7шт отаких водоматів
https://www.gwater.com.ua/avtomat-g60li ... fgQAvD_BwE
(окупність пишуть від 7 до 20міс) - і горнеш гроші лопатою після окупності :mrgreen:

Правда, в нас вже тих водоматів понатицювано, чуть не в кожнім дворі!(майже на кожні 2-4 багатоповерхівки) 😁
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 12:33

  Shaman написав:
  yama написав: Жителі окупованих територій Запорізької області скаржиться на втричі вищу зарплату під окупацію ніж коли були в Україні. :? Як думаєте брешуть? Це їхні родичі 1-го покоління які живуть у Львові говорили мені.

більше конкретики потрібно, щоб не виглядало як накид. пішли працювати на окупантів після каси АТБ? так, я так розумію може й платять - бо не хочуть люди йти. й термін в Україні світить, та й взагалі зрадників ніхто не любить...

Це дуже не просте питання. Влада України допустила, що громадяни оказалися під окупацією четвертий рік. Коли у тебе родина, діти-старики на руках, елементарно їдла, ліків, комуналки нема за які кошти придбати, то менше за все думаєш про "ще не вмерла" і самий високий державний прапор на київському пагорбі. Якось своє життя стає важливішим. Але домашні шароварники з затишних не окупованних диванів точно знають, хто зрадник і розбираються у сортах зради
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 12:48

Зображення

бандюки з дврз :shock:
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 12:51

  flyman написав:
  detroytred написав:*Пішла Легенда. Чи є у нас заміна чи хоча рівнозначно важлива постать в анімаційній індустрії? Скільки взагалі у нас таких нових постатей? На мою думку їх нуль. Я сумую, що він багато ще міг зробити і подарувати неймовірні історії і героїв, але чи дали цю можливість? Питання риторичне. І нам постійно треба починати все с початку. Вас це не дістало? Мене дуже», — написала співрежисерека анімаційного фільму Мавка. Лісова пісня Саша Рубан.*


Сказочна Русь

а "это" детям точно смотреть можно? 🤔
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 12:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Вище перечитай, яким чином покращення стану в інших суб'єктів бізнесу дасть покращення і для твого бізнесу. Збільшення доходів у покупців послуг твого таксі та товарів з магазину. А не тільки зменшення твоїх витрат.

Отже нвскільки дурне-настільки й вперте....
Ти читав ЯК збільшуються доходи?
Крок ПЕРШИЙ (обовязковий для ВСІХ і обійти який неможливо) - ЗБІЛЬШЕННЯ ТВОЄЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
Слово - ТВОЄЇ - прочитав...
Якщо збільшення продуктивності праці не буде то не буде й збільшення ТВОЇХ доходів, а якщо ТВОЇ доходи не збільшаться, доходи сусіда не збільшаться- то й доходи Держави не збільшаться
  detroytred написав:Ти знов сплутав.
Це згідно твоєї теорії, що я відповідаю за стан ЗСУ, то й ти відповідаєш, що Україна отака бідна...
Згідно, підкреслюю, твоєї теорії.
То ж задай собі питання - чому отак хрєново впорався для України? Чому Україна отака бідна.
ТИ сам хоч розумієш ПРО ЩО ПИШЕШ?
1 Я не пишу про те що існує ХТОСЬ який ВІДПОВІДАЄ за ВСЮ УКРАЇНУ...
Це в тебе можновладці і матриця.....
2 Я ПИШУ про інше
КОЖЕН ВІДПОВІДАЄ за СВОЮ діяльність , бо саме його діяльність перетворює його в бомжа а-ля ти , або багатого а-ля я... і це при тому що для НАС створенні ОДНАКОВІ УМОВИ і ми живемо в один і той самий час , в одних і тих самих умовах і єдине що нас відрізняє- ЦЕ РЕЗУЛЬТАТИ нашої діяльності.
3 З іншого боку я не пишу про те що можновладці/матриця - НЕ ВПЛИВАЄ.
Вона впливає але так непомітно , що такі як ти чи я цього впливу не помічають , бо його сила на межі математичної похибки.
4 Інше питання
Якщо ти (Держава) розвинулась до рівня коли не працює ЗАВИСТЬ бо населення (ти)сите(12000доларів ВВП на особу) - от тут ВЖЕ потрібні якісь додаткові умови які можуть створити ТІЛЬКИ можновладці....
Але тут я тебе відразу й питаю
а скільки у нас тих хто має 2000 доларів/місяць і вище(для цієї групи вже б здалось створювати умови відмінні від умов які створені в Україні) ?
І скільки тих в кого менше 2000 доларів/місяць?
5% перших і 95% других.
То що станеться якщо ПОГІРШИТИ умови для 95% ? щоб покращити для 5% ?
Це ж твоя пропозиція в попередньому повідомленні що можна було погіршувати стан Бюджетників....
Я також переконаний що можна б було , особливо для таких як ти - забрати військову пенсію ( зробив же ж це Хрущов моєму діду який був кадровим з 1924 по 1945 , але виявилось що він не дослужив 13 днів до військової пенсії і в 1958 в нього пенсію зняли) , або для таких як Лад - зняти пенсію бо завод на якому він працював збанкрутував..
і так далі...
Але можновладці цього не зробили.
І причини цього не зробленого могли критись в багатьох недоступних для твого розуміння речах..
Наприклад - Лужков/Крим....
якби позабирали пенсії(чи зменшили) - зміг би лужков в 1993 році забрати Крим ?
Чи Одесу разом з Придністровьям...
чи в 2003 ? коли провокували Тузлу
Чи в 2008 коли атакували педераційники Грузію

А тепер просто згадай
А чи були в Польщі на її кордонах якісь противники які б могли відтяпати польську територію..


Тому ще раз
Здурі можна й мягке зломати

ПС
ще раз зрозумій РІЗНИЦЮ між
впливом на СЕБЕ ( ти на себе і на свій результат впливаєш в три рази більше ніж всі інші разом взяті)
впливом на ТЕБЕ
і ТВІЙ вплив на Державу ( він вираховується дуже просто і повязаний з кількістю тих хто впливає на той чи інший результат в Державі.
тобто твій політичний вплив це 1/кількість виборців=1/13 000 000
твій економічний трошки інший бо це
1/кількість працездатних*персональний коефіцієнт ( від нуля якщо ти не платих податки до величини яка показує в скільки більше/менше ти платиш податків ніж середньостатистичний)
