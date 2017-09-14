detroytred написав:*Пішла Легенда. Чи є у нас заміна чи хоча рівнозначно важлива постать в анімаційній індустрії? Скільки взагалі у нас таких нових постатей? На мою думку їх нуль. Я сумую, що він багато ще міг зробити і подарувати неймовірні історії і героїв, але чи дали цю можливість? Питання риторичне. І нам постійно треба починати все с початку. Вас це не дістало? Мене дуже», — написала співрежисерека анімаційного фільму Мавка. Лісова пісня Саша Рубан.*
это понятно, но разговор-то был о том, что со времен Нэзалэжности для _детей_ контента в стране нифига не создали Ладно, МиМ "по идеологическим причинам" цензуру не проходят, а те же Фиксики чем плохи?..
yama написав: Жителі окупованих територій Запорізької області скаржиться на втричі вищу зарплату під окупацію ніж коли були в Україні. Як думаєте брешуть? Це їхні родичі 1-го покоління які живуть у Львові говорили мені.
більше конкретики потрібно, щоб не виглядало як накид. пішли працювати на окупантів після каси АТБ? так, я так розумію може й платять - бо не хочуть люди йти. й термін в Україні світить, та й взагалі зрадників ніхто не любить...
Це дуже не просте питання. Влада України допустила, що громадяни оказалися під окупацією четвертий рік. Коли у тебе родина, діти-старики на руках, елементарно їдла, ліків, комуналки нема за які кошти придбати, то менше за все думаєш про "ще не вмерла" і самий високий державний прапор на київському пагорбі. Якось своє життя стає важливішим. Але домашні шароварники з затишних не окупованних диванів точно знають, хто зрадник і розбираються у сортах зради
це класифікує Карний кодекс, не я.
працювати десь, якось ніхто не забороняє. так, з бізнесом виходить біда - напевне треба продавати або консервувати. добровільно йти в армію окупанта - це зрада. в керівництво - зрада. щодо працювати в державних чи комунальних структурах окупантів на рядових посадах - що отут?
ти ж почав свій попередній допис з того, що такі високі зп на ТОТ - напевне, ж їх платять там, куди ніхто не хоче йти... тому не треба плутати питання заробити кошти на життя й отримання ВИСОКОЇ зп у співпраці з окупантами. в таборах теж дехто йде на співпрацю й отримує додаткові плюшки за рахунок гноблення інших в'язнів - кожен свій складний вибір робить сам...
й тут неодноразово писали, що виїхати з окупованих - раз плюнути. невже не так?
Успіх написав: Та таких бізнес-ідей і я можу накидати!
Питання ж не просто запустити бізнес, аби був і "виходити в нуль"(як ти в таксі) Питання ж - що кожен може підійти до
хз шо ти хочеш почути. Який термін окупності плануєш в такого бізнесу?
Та, наче, чітко написав)) - через рік отримувати ДВІ середні зарплати щомісяця Відповідно, за рік має окупитись/вийти в нуль)) - а далі лопатою загрібати чистий прибуток у вигляді двох середніх зарплат(тобто, "чистяку")
Правда, в нас вже тих водоматів понатицювано, чуть не в кожнім дворі!(майже на кожні 2-4 багатоповерхівки) 😁
Окупність даного автомату складає від 7 до 20 місяців і на 90% залежить від правильно підібраної локації. Гарантія: 12 місяців + післягарантійне обслуговування. Термін гарантії я так розумію тебе не смущає? 20 місяців окупності це ж заявлений термін, а юридична відповідальність тільки на гарантійний?) чисто лиш по рекламі є шанс що... Добре, тоді поставим питання інакше, що мішає постачальнику тих водоматів самому їх розкладати по вигідних точках? ) Але взагалі, може і не поганий бізнес. І то в мене совкові скупі таракани в голові. Вдома я за воду платити не звик, возю в місто з села. Скільки зара літр коштує? Грн 2?
Shaman написав:більше конкретики потрібно, щоб не виглядало як накид. пішли працювати на окупантів після каси АТБ? так, я так розумію може й платять - бо не хочуть люди йти. й термін в Україні світить, та й взагалі зрадників ніхто не любить...
Це дуже не просте питання. Влада України допустила, що громадяни оказалися під окупацією четвертий рік. Коли у тебе родина, діти-старики на руках, елементарно їдла, ліків, комуналки нема за які кошти придбати, то менше за все думаєш про "ще не вмерла" і самий високий державний прапор на київському пагорбі. Якось своє життя стає важливішим. Але домашні шароварники з затишних не окупованних диванів точно знають, хто зрадник і розбираються у сортах зради
це класифікує Карний кодекс, не я.
працювати десь, якось ніхто не забороняє. так, з бізнесом виходить біда - напевне треба продавати або консервувати. добровільно йти в армію окупанта - це зрада. в керівництво - зрада. щодо працювати в державних чи комунальних структурах окупантів на рядових посадах - що отут?
бизнес - только если контрагенты в санкционных списках.
>>> добровільно йти в армію окупанта А так можно? Тут местные турбопатриоты пишут, что насильно гребут всех М16-99...
ЛАД написав:У нас на нашей стороне воюют иностранцы (из разных стран), воюет РДК.
погана риса -не визнавати помилкових заяв
якщо через 3 роки хтось з ветеранів зсу вб'є когось з рідні, ви скажете-дивитесь (вони такі самі нелюді, як ті що прийшли з болот) , це в вас проросла латинина(і арестович ) разом
просто радянська людина, яку не дуже треба й шкрябати, щоб побачити. але ображається, коли йому кажуть про це
На радянську людину я не ображаюсь - не считаю это оскорблением. Просто смешно, когда этим ограничиваются все аргументы у оппонента. Но вы знаете, лучше быть "радянською людиною", чем человеком с мышлением инструктора райкома по идеологии. От таких очень много бед.
Вы у нас сегодня плодовитый автор. Разбирать все ваши посты не буду, не интересно, ничего нового. Но вместо того, чтобы просто признать свою ошибку или пусть даже не ошибку, а оговорку насчёт того, что "В Польше не говорят об опасности, т.к. там нет русского языка", вы начинаете доказывать непонятно что. Интересно, полякам не всё равно, что послужит поводом к началу войны? Как-то сомневаюсь, что под бомбёжками им будет легче от мысли о том, что поводом для войны послужил не русский язык, а "Сувалковский коридор" или "кореннє населення калінінграду".
_hunter написав:это понятно, но разговор-то был о том, что со времен Нэзалэжности для _детей_ контента в стране нифига не создали Ладно, МиМ "по идеологическим причинам" цензуру не проходят, а те же Фиксики чем плохи?..
без поняття ху із фіксікі, але котопес ідеологічно прийнятний: просуває ідеї капіталізму та класової нерівності
Успіх написав:Та, наче, чітко написав)) - через рік отримувати ДВІ середні зарплати щомісяця Відповідно, за рік має окупитись/вийти в нуль)) - а далі лопатою загрібати чистий прибуток у вигляді двох середніх зарплат(тобто, "чистяку")