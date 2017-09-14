RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 13:03

  _hunter написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:*Пішла Легенда. Чи є у нас заміна чи хоча рівнозначно важлива постать в анімаційній індустрії? Скільки взагалі у нас таких нових постатей? На мою думку їх нуль. Я сумую, що він багато ще міг зробити і подарувати неймовірні історії і героїв, але чи дали цю можливість? Питання риторичне. І нам постійно треба починати все с початку. Вас це не дістало? Мене дуже», — написала співрежисерека анімаційного фільму Мавка. Лісова пісня Саша Рубан.*


Сказочна Русь

а "это" детям точно смотреть можно? 🤔

там контен для ЦА що ходила на вибори
flyman
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 13:10

  flyman написав:
  _hunter написав:
  flyman написав:Сказочна Русь

а "это" детям точно смотреть можно? 🤔

там контен для ЦА що ходила на вибори

это понятно, но разговор-то был о том, что со времен Нэзалэжности для _детей_ контента в стране нифига не создали :(
Ладно, МиМ "по идеологическим причинам" цензуру не проходят, а те же Фиксики чем плохи?..
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 13:15

  whois2010 написав:
  Shaman написав:
  yama написав: Жителі окупованих територій Запорізької області скаржиться на втричі вищу зарплату під окупацію ніж коли були в Україні. :? Як думаєте брешуть? Це їхні родичі 1-го покоління які живуть у Львові говорили мені.

більше конкретики потрібно, щоб не виглядало як накид. пішли працювати на окупантів після каси АТБ? так, я так розумію може й платять - бо не хочуть люди йти. й термін в Україні світить, та й взагалі зрадників ніхто не любить...

Це дуже не просте питання. Влада України допустила, що громадяни оказалися під окупацією четвертий рік. Коли у тебе родина, діти-старики на руках, елементарно їдла, ліків, комуналки нема за які кошти придбати, то менше за все думаєш про "ще не вмерла" і самий високий державний прапор на київському пагорбі. Якось своє життя стає важливішим. Але домашні шароварники з затишних не окупованних диванів точно знають, хто зрадник і розбираються у сортах зради

це класифікує Карний кодекс, не я. ;)

працювати десь, якось ніхто не забороняє. так, з бізнесом виходить біда - напевне треба продавати або консервувати. добровільно йти в армію окупанта - це зрада. в керівництво - зрада. щодо працювати в державних чи комунальних структурах окупантів на рядових посадах - що отут?

ти ж почав свій попередній допис з того, що такі високі зп на ТОТ - напевне, ж їх платять там, куди ніхто не хоче йти... тому не треба плутати питання заробити кошти на життя й отримання ВИСОКОЇ зп у співпраці з окупантами. в таборах теж дехто йде на співпрацю й отримує додаткові плюшки за рахунок гноблення інших в'язнів - кожен свій складний вибір робить сам...

й тут неодноразово писали, що виїхати з окупованих - раз плюнути. невже не так? :shock:
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 13:22

  Успіх написав:
  Banderlog написав:
  Успіх написав:
Та таких бізнес-ідей і я можу накидати! :D

Питання ж не просто запустити бізнес, аби був і "виходити в нуль"(як ти в таксі) :lol:
Питання ж - що кожен може підійти до
хз шо ти хочеш почути.
Який термін окупності плануєш в такого бізнесу?

Та, наче, чітко написав))
- через рік отримувати ДВІ середні зарплати щомісяця :wink: Відповідно, за рік має окупитись/вийти в нуль)) - а далі лопатою загрібати чистий прибуток у вигляді двох середніх зарплат(тобто, "чистяку") :lol:

Типу/наприклад - поставив 7шт отаких водоматів
https://www.gwater.com.ua/avtomat-g60li ... fgQAvD_BwE
(окупність пишуть від 7 до 20міс) - і горнеш гроші лопатою після окупності :mrgreen:

Правда, в нас вже тих водоматів понатицювано, чуть не в кожнім дворі!(майже на кожні 2-4 багатоповерхівки) 😁

Окупність даного автомату складає від 7 до 20 місяців і на 90% залежить від правильно підібраної локації.
Гарантія: 12 місяців + післягарантійне обслуговування.
Термін гарантії я так розумію тебе не смущає? 20 місяців окупності це ж заявлений термін, а юридична відповідальність тільки на гарантійний?)
чисто лиш по рекламі є шанс що...
Добре, тоді поставим питання інакше, що мішає постачальнику тих водоматів самому їх розкладати по вигідних точках?
)
Але взагалі, може і не поганий бізнес. І то в мене совкові скупі таракани в голові.
Вдома я за воду платити не звик, возю в місто з села.
Скільки зара літр коштує? Грн 2?
Banderlog
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 13:24

  Shaman написав:
  whois2010 написав:
  Shaman написав:більше конкретики потрібно, щоб не виглядало як накид. пішли працювати на окупантів після каси АТБ? так, я так розумію може й платять - бо не хочуть люди йти. й термін в Україні світить, та й взагалі зрадників ніхто не любить...

Це дуже не просте питання. Влада України допустила, що громадяни оказалися під окупацією четвертий рік. Коли у тебе родина, діти-старики на руках, елементарно їдла, ліків, комуналки нема за які кошти придбати, то менше за все думаєш про "ще не вмерла" і самий високий державний прапор на київському пагорбі. Якось своє життя стає важливішим. Але домашні шароварники з затишних не окупованних диванів точно знають, хто зрадник і розбираються у сортах зради

це класифікує Карний кодекс, не я. ;)

працювати десь, якось ніхто не забороняє. так, з бізнесом виходить біда - напевне треба продавати або консервувати. добровільно йти в армію окупанта - це зрада. в керівництво - зрада. щодо працювати в державних чи комунальних структурах окупантів на рядових посадах - що отут?


бизнес - только если контрагенты в санкционных списках.

>>> добровільно йти в армію окупанта
А так можно? :shock: Тут местные турбопатриоты пишут, что насильно гребут всех М16-99...

>>> на рядових посадах - що отут?
Все ОК.
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 13:38

  Shaman написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:У нас на нашей стороне воюют иностранцы (из разных стран), воюет РДК.

погана риса -не визнавати помилкових заяв

якщо через 3 роки хтось з ветеранів зсу вб'є когось з рідні, ви скажете-дивитесь (вони такі самі нелюді, як ті що прийшли з болот) , це в вас проросла латинина(і арестович ) разом

просто радянська людина, яку не дуже треба й шкрябати, щоб побачити. але ображається, коли йому кажуть про це 8)

На радянську людину я не ображаюсь - не считаю это оскорблением.
Просто смешно, когда этим ограничиваются все аргументы у оппонента.
Но вы знаете, лучше быть "радянською людиною", чем человеком с мышлением инструктора райкома по идеологии. От таких очень много бед.

Вы у нас сегодня плодовитый автор. Разбирать все ваши посты не буду, не интересно, ничего нового.
Но вместо того, чтобы просто признать свою ошибку или пусть даже не ошибку, а оговорку насчёт того, что "В Польше не говорят об опасности, т.к. там нет русского языка", вы начинаете доказывать непонятно что.
Интересно, полякам не всё равно, что послужит поводом к началу войны?
Как-то сомневаюсь, что под бомбёжками им будет легче от мысли о том, что поводом для войны послужил не русский язык, а "Сувалковский коридор" или "кореннє населення калінінграду".
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 13:49

  _hunter написав:это понятно, но разговор-то был о том, что со времен Нэзалэжности для _детей_ контента в стране нифига не создали :(
Ладно, МиМ "по идеологическим причинам" цензуру не проходят, а те же Фиксики чем плохи?..

без поняття ху із фіксікі, але котопес ідеологічно прийнятний: просуває ідеї капіталізму та класової нерівності
flyman
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 13:57

  Успіх написав:Та, наче, чітко написав))
- через рік отримувати ДВІ середні зарплати щомісяця :wink: Відповідно, за рік має окупитись/вийти в нуль)) - а далі лопатою загрібати чистий прибуток у вигляді двох середніх зарплат(тобто, "чистяку") :lol:

Типу/наприклад - поставив 7шт отаких водоматів
https://www.gwater.com.ua/avtomat-g60li ... fgQAvD_BwE
(окупність пишуть від 7 до 20міс) - і горнеш гроші лопатою після окупності :mrgreen:

Правда, в нас вже тих водоматів понатицювано, чуть не в кожнім дворі!(майже на кожні 2-4 багатоповерхівки) 😁

не тема гілки, тому відповів тут
Економіка простими словами
Shaman
