Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 07 вер, 2025 21:32
Banderlog написав: ЛАД написав: Сибарит написав:
Простите, а Вы давно пробовали?
Давно.
А что, уже заработал?
Тогда это "выученная беспомощность", о которой писал Виталий.
Це старість)
я тож чи вчора чи сьогодні взнав
Дивні ви якісь люди. Проморгати цю новину на форумі дійсно нескладно, але її на пошту розсилали.
4
4
2
Додано: Нед 07 вер, 2025 22:04
pesikot написав:
Фізкультурний мат - це не фізико-математичний )
Для долпойопів пояснюю, що мій старший син вже другий рік ходить на фізико-математичний!!!
Скорочено фіз-мат!
Banderlog написав:
мені ідея продати єдину квартиру і вложитись в бізнес, не нравиться. Особливо коли таку ідею запускають в маси.
А от тутешній поламаний калькулятор доказує тут, що кожен може!
Просто треба підійти до дзеркала!
Hotab написав:
Роздає адресу, де стоїть кран на недобудові. Каже «я там». (може в будці охоронця?)
Оооооо, та я бачу ти і охоронців новобудов боїшся?))
Хоча, кому тут дивуватись - зношеній нетойвосній пілотці, яка при першій нагоді уїпала в Занзібар, залишивши БАТЬКІВЩИНУ у вогні та крові?!!!
4
8
1
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 22:10
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
............
Но вместо того, чтобы просто признать свою ошибку или пусть даже не ошибку, а оговорку насчёт того, что "В Польше не говорят об опасности
, т.к. там нет русского языка", вы начинаете доказывать непонятно что.
Интересно, полякам не всё равно, что послужит поводом
к началу войны?
Как-то сомневаюсь, что под бомбёжками им будет легче от мысли о том, что поводом для войны послужил не русский язык, а "Сувалковский коридор" или "кореннє населення калінінграду".
а я сказав саме так про Польщу? чи знову щось перекрутили, а я мушу щось визнавати та виправдовуватися?
.........
Молодец!
Врёте и не краснеете.
Казали ви саме так.
витратив час - бо не люблю, коли мене оббріхують
ось цитата
й так, якби всі розмовляли українською - оцих розмов про захист просто не було б. чого їх немає в Польщі? але є в Прибалтиці, де багато хто не зміг виправити щелепи за 30+ років.
Итак, вы уже скатились до того же "языкового" бреда - война началась из-за того, что восток и юг говорили по-русски.
При этом опускаетесь до прямой лжи - откуда вы взяли, что таких разговоров нет в Польше? Именно поэтому они закупают за немалые деньги "Патриоты", амер. истребители, добивались размещения на своей территории войск НАТО, регулярно предлагают США разместить у них базу? В Польше точно по-русски никто не говорит.
ви перекручуєте - через язык руські постійно талдичать про захист російськомовних. не розмовляли б російською - не було б цих розмов. чи ви заперечуєте, що руські посилаються на це, як на причину?
а в Польщі цих розмов немає, бо там немає російськомовних. але так, Польща озброюється - щоб на рівних вислуховувати будь-який потенційний руський брєд, що колись це була російська імперія. руські половців згадують, а тут лише 19 сторіччя. й так - Сувалки дуже приваблива ціль для провокацій
й я писав лише про те, що немає в Польщі розмов про захист російськомовних - бо їх там мало. й про захист РПЦ - бо що РПЦ забула в Польщі? а розмову про небезпеку Раші у Польщі звісно є, вони добре пам'ятають 39 рік та "братню" допомогу руських через удар в спину.
але цього жупела - ми захищаємо російськомовних - там не буде. а в нас про це постійно кажуть. тому доведеться їм щось інше вигадувати, чого вони окупують сусідню незалежну державу. а Україна для Раші - чомусь частина Раші. чому так?
так що, визнаєте, що неправильно прочитали написане? чи ви таке лише пропонуєте, а самому визнати - не радянська це справа?
1
4
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 22:11
Shaman написав:
тобто вже є кому доглядати? час повертатися, Успіх?
Сини - НЕ повнолітні!!!
Повертатись?
Як тільки Шаман відвоює на фронті 3роки, то тоді я подумаю про "повертатись"!
Shaman написав:
Успіх, ти дуже близький, щоб навіть я визнав, що інколи медицина безсила...
Не суди по собі!
Shaman написав:
чи ти хочеш, щоб тобі час від часу нагадували, як ти сам щиро розповідав, як ділив з командиром бойові за час відпустки?
Вже пошук на форумі працює - тож тобі не важко буде знайти докази, щоб не виглядати балаболом?
Shaman написав:
Успіх, але теж наче очевидна думка - якщо в Будівельника й є цікаві ідеї, то він їх буде самостійно реалізовувати - а не тобі розповідати
Так він і розповідає, і реалізує))
Он електромобілів набрав для таксі, але виявилось, що через 5р. тільки МОЖЕ вийде "в нуль"!))
Але там вже батареї добряче "подустанут"... - короче отакий пізнесмен
4
8
1
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 22:13
Успіх написав: pesikot написав:
Фізкультурний мат - це не фізико-математичний )
Для долпойопів пояснюю, що мій старший син вже другий рік ходить на фізико-математичний!!!
Скорочено фіз-мат!
дуже дивно. гадав візьме приклад з тата
а що таке мехмат та фізтех знаєш?
Banderlog написав:
мені ідея продати єдину квартиру і вложитись в бізнес, не нравиться. Особливо коли таку ідею запускають в маси.
А от тутешній поламаний калькулятор доказує тут, що кожен може!
Просто треба підійти до дзеркала!
тут Будівельник
помиляється - можуть дійсно далеко не всі, потрібен хист
Hotab написав:
Роздає адресу, де стоїть кран на недобудові. Каже «я там». (може в будці охоронця?)
Оооооо, та я бачу ти і охоронців новобудов боїшся?))
Хоча, кому тут дивуватись - зношеній нетойвосній пілотці, яка при першій нагоді уїпала в Занзібар, залишивши БАТЬКІВЩИНУ у вогні та крові?!!!
а хтось уї.ав в будку охоронця - й що далі?
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 07 вер, 2025 22:14, всього редагувалось 1 раз.
1
4
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 22:14
Успіх
через 5р. тільки МОЖЕ вийде "в нуль"!))
Через скільки років з моменту інвештицій недобуд вийде в нуль?
Через 5 ще не вийшов? Там за 5 років «батарея» не підсіла?
а хтось уї.ав в будку охоронця - й що далі?
Ето другоє))
А сину через кілька місяців повноліття… Ех, мабуть тепер Долярек на фронт?))
4
4
2
Додано: Нед 07 вер, 2025 22:19
Shaman написав:
навіть на платних курсах гадаю розповідають про найпоширеніші кейси, які вже обкатані, але відповідно високого вихлопу не дадуть - але так зробити можна. але ще раз - такого щоб щось запустив й тільки отримуєш прибуток - так не буває
.
То напоркуа тут будівельник цілими простинями флуду хоче доказати Детройту, що "коден зможе!"
Просто "треба підійти до дзеркала!"©
Хочеться перефразувати один анекдот, де чоловік каже дружині: "Зіна, я вже панель купив! Де гроші?"
Так і тут:
Будівельник, я вже до дзеркала підійшов - де гроші?
4
8
1
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 22:22
Успіх написав: Shaman написав:
тобто вже є кому доглядати? час повертатися, Успіх?
Сини - НЕ повнолітні!!!
Повертатись?
Як тільки Шаман відвоює на фронті 3роки, то тоді я подумаю про "повертатись"!
а який тоді фізмат? ліцей? чи клас?
я ж офіцер - мені долярчики потрібні, щоб ними командувати
Shaman написав:
чи ти хочеш, щоб тобі час від часу нагадували, як ти сам щиро розповідав, як ділив з командиром бойові за час відпустки?
Вже пошук на форумі працює - тож тобі не важко буде знайти докази, щоб не виглядати балаболом?
шукати за два роки - та ні. але гадаю не я один, як й ти власне, пам'ятаєш, як швидко дав задню, коли тебе почали за це - якби м'якше - докоряти
може й видалили ту маячню - чи сам видалив...
Shaman написав:
Успіх, але теж наче очевидна думка - якщо в Будівельника й є цікаві ідеї, то він їх буде самостійно реалізовувати - а не тобі розповідати
Так він і розповідає, і реалізує))
Он електромобілів набрав для таксі, але виявилось, що через 5р. тільки МОЖЕ вийде "в нуль"!))
Але там вже батареї добряче "подустанут"... - короче отакий пізнесмен
а якщо ти гадаєш, що всі бізнес-ідеї працюють - то це показує, який ти далекий від підприємництва. багато хто так й працює - ту ідею спробував, ще одну. а можна зосередитися на одній - якщо вийшло й є перспективи зростання.
я так розумію, в тебе інша метода - ти встряєш лише в надійні фінансові піраміди?
знаєш, що таке оксюморон?
1
4
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 22:24
Успіх написав: Shaman написав:
навіть на платних курсах гадаю розповідають про найпоширеніші кейси, які вже обкатані, але відповідно високого вихлопу не дадуть - але так зробити можна. але ще раз - такого щоб щось запустив й тільки отримуєш прибуток - так не буває
.
То напоркуа тут будівельник цілими простинями флуду хоче доказати Детройту, що "коден зможе!"
Просто "треба підійти до дзеркала!"©
Хочеться перефразувати один анекдот, де чоловік каже дружині: "Зіна, я вже панель купив! Де гроші?"
Так і тут:
Будівельник, я вже до дзеркала підійшов - де гроші?
пошукай - є й такі місця - підійшов до дзеркала - а тобі інший дядечка показує гроші. трошки розслабився й заробив
1
4
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 22:24
Shaman написав:
тут Будівельник помиляється
- можуть дійсно далеко не всі, потрібен хист
НЕ може бути!!!!!
Такого просто бути НЕ може!!!!!!!
"Будівельник - ЗАВЖДИ правий!!!"©🤣🤣🤣
