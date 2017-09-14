RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15054150551505615057>
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 15:36

andrijk777

все, що ми можемо - це триматися проти країни, яка володіє значно більшими ресурсами. й з цим Україна впоралася - бо Раша вже поклала мільйон людей, але не захопила навіть Донбас. твоє рішення - здатися, все іншого немає, якщо прибрати пусті слова якими ти крутиш. покращення позицій - це знищення війського потенціалу Раші, що й відбувається. вони надувають щоки - але це все. але andrijk777 погане про Рашу ніколи не бачить, в нього на Раші все добре.

тому ти пропонуєш громко волати та здатися - міста може й не розбомблять, але скільки загине чи поїде в Сибір - тут досвід у руських великий. ти напевне не поїдеш - будеш думати, де витратити 30 срібняків 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9707
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 15:38

flyman


відсвічувати в окопі в тепліку - інваліди


Долярек собі приписує діагнози з 40 років
Ти з 50 себе списав, і це ще дєло не пробували знайти
А вони в 55-60 здорові.
Hotab
 
Повідомлень: 16179
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2485 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:*Самовтілюване пророцтво — передбачення, яке здійснюється принаймні частково через віру або сподівання людини на те, що воно істинне.*
Тобто мова про подію, яка не залежить напряму! від суб'єктів
ну воно ж втілюється не якимось чарівним чином. Субʼєкти діють так, ніби пророцтво буде на 100% вірним (хоча майбутнє ще не настало і є різні варіанти розвитку подій), відповідно підлаштовують свої дії під такий сценарій, і це призводить до того, що пророцтво виконується саме в такому вигляді, як в нього вірять.
  _hunter написав:На последний вопрос буквально сегодня коллеге отвечал: "Не смотри вверх"
до чого тут "Не смотри вверх"? "Не смотри вверх" - це про метеорит, який прилетить на Землю незалежно від того, що будуть робити люди.
Майбутнє країни, про що ми конкретно тут говоримо, залежить не лише від зовнішніх факторів, а й чи не більшою мірою від самих українців, від їх дій. Тому аналогія з "Не смотри вверх" крива.
  _hunter написав:А от того, пойдут ли все "броневики"/"обозники" на фронт -- зависит?
"всі" на фронт не підуть. Бо якщо таке станеться, то фронт не протримається і кількох тижнів. Фронт, нехай буде вам відомо, залежить від тилу не менше, ніж тил залежить від фронту.
Тому задавайте правильні питання, щоб отримувати правильні відповіді. Не "чому броневики/обозники не на фронті?", а "чому саме вони є броневиками/обозниками, а не я? Вони б принесли більше користі на фронті, а я в тилу".
  andrijk777 написав:А може це ти закриєш хлебальнік і перестанеш працювати проти держави Україна?
тим, що закриваю хлебальники зрадофілам, які агітують всіх покинути країну, я "працюю проти держави Україна" Ну ніфіга ж собі заяви! Я бачу, мої заклики зачепили зрадофілів за живе.
thenewepic
 
Повідомлень: 321
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 15:42

  Hotab написав:flyman


відсвічувати в окопі в тепліку - інваліди


Долярек собі приписує діагнози з 40 років
Ти з 50 себе списав, і це ще дєло не пробували знайти
А вони в 55-60 здорові.

Вони підготовлені до захисту, а не "як пожежа, то хоч звільняйся"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40719
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 15:48

  flyman написав:
  Hotab написав:flyman


відсвічувати в окопі в тепліку - інваліди


Долярек собі приписує діагнози з 40 років
Ти з 50 себе списав, і це ще дєло не пробували знайти
А вони в 55-60 здорові.

Вони підготовлені до захисту, а не "як пожежа, то хоч звільняйся"

Мити снаряди і ти пристосований. Не гірше ніж чувак, який приймає екзамени по ПДД у класі СЦ МВС . Але ж ти не хочеш мити снаряди 😅
Hotab
 
Повідомлень: 16179
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2485 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 16:07

https://курс.ком.юа/novost/1399072-u-ku ... rce=ukrnet
У Кулеби спростували інформацію італійських ЗМІ про "виїзд з країни" ексміністра
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5300
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4144 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 16:26

  thenewepic написав: Я бачу, мої заклики зачепили *** за живе.

Це якраз мої пости чіпляють когось за живе, тому що їх видаляють, очевидно тому що на них такі як ти пишуть скарги.
Твої ж заклики нікого не чіпляють.
Я скарг не пишу, якщо немає прямих образ.

Але це нічого. Час покаже що я правий.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 08 вер, 2025 16:44, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6714
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 16:28

  thenewepic написав:
  detroytred написав:*Самовтілюване пророцтво — передбачення, яке здійснюється принаймні частково через віру або сподівання людини на те, що воно істинне.*
Тобто мова про подію, яка не залежить напряму! від суб'єктів
ну воно ж втілюється не якимось чарівним чином. Субʼєкти діють так, ніби пророцтво буде на 100% вірним (хоча майбутнє ще не настало і є різні варіанти розвитку подій), відповідно підлаштовують свої дії під такий сценарій, і це призводить до того, що пророцтво виконується саме в такому вигляді, як в нього вірять.
  _hunter написав:На последний вопрос буквально сегодня коллеге отвечал: "Не смотри вверх"
до чого тут "Не смотри вверх"? "Не смотри вверх" - це про метеорит, який прилетить на Землю незалежно від того, що будуть робити люди.
Майбутнє країни, про що ми конкретно тут говоримо, залежить не лише від зовнішніх факторів, а й чи не більшою мірою від самих українців, від їх дій. Тому аналогія з "Не смотри вверх" крива.
  _hunter написав:А от того, пойдут ли все "броневики"/"обозники" на фронт -- зависит?
"всі" на фронт не підуть. Бо якщо таке станеться, то фронт не протримається і кількох тижнів. Фронт, нехай буде вам відомо, залежить від тилу не менше, ніж тил залежить від фронту.
Тому задавайте правильні питання, щоб отримувати правильні відповіді. Не "чому броневики/обозники не на фронті?", а "чому саме вони є броневиками/обозниками, а не я? Вони б принесли більше користі на фронті, а я в тилу".
  andrijk777 написав:А може це ти закриєш хлебальнік і перестанеш працювати проти держави Україна?
тим, що закриваю хлебальники зрадофілам, які агітують всіх покинути країну, я "працюю проти держави Україна" Ну ніфіга ж собі заяви! Я бачу, мої заклики зачепили зрадофілів за живе.


>>> "Не смотри вверх" - це про метеорит
Если буквально, то да. А если вглубь посмотреть - то это, как раз про мантру "все хорошо, прекрасная маркиза".

>>> Бо якщо таке станеться, то фронт не протримається
То ли дело если всех пэрэсичных заберут - тыл только крепче станет...

>>> Вони б принесли більше користі на фронті, а я в тилу
Так для этого _сначала_ крепкозанятое место в обозе освободить нужно ;)
_hunter
 
Повідомлень: 10500
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 16:32

  Shaman написав:але скільки загине чи поїде в Сибір

Страшити когось масовими стратами чи Сибіром в 2025 році може тільки людина не сповна розуму.
РФ вже захопила Чечню, Абхазію, Крим і ніяких масових розстрілів чи Сибірів не було.

Але я знаю що багато людей сприймають висилку в Сибір в серйоз. Це дивно мені.
Роблю висновок що українська пропаганда також працює досить успішно раз люди в таке вірять.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6714
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 16:38

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:але скільки загине чи поїде в Сибір

Страшити когось масовими стратами чи Сибіром в 2025 році може тільки людина не сповна розуму.
РФ вже захопила Чечню, Абхазію, Крим і ніяких масових розстрілів чи Сибірів не було.

Але я знаю що багато людей сприймають висилку в Сибір в серйоз. Це дивно мені.
Роблю висновок що українська пропаганда також працює досить успішно раз люди в таке вірять.

Простий приклад: колега Дюр-Бачі писав, що його знайомого заманили на роботу на захоплену територію, надали житло , яке було конфісковане у учасника АТО.
Питання 1: ви готові в разі ганебних умовах капітуляції віддати в расход своїх захисників?
Питання 2: ви ЗА те, щоб у них забрали їх майно? (Вас то ж не будуть чіпати, правильно?).
Hotab
 
Повідомлень: 16179
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2485 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
  #<1 ... 15054150551505615057>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, andrijk777 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 123558
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 307708
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 986004
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5029)
08.09.2025 14:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.