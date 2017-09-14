|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Нед 07 вер, 2025 22:19
Shaman написав:
навіть на платних курсах гадаю розповідають про найпоширеніші кейси, які вже обкатані, але відповідно високого вихлопу не дадуть - але так зробити можна. але ще раз - такого щоб щось запустив й тільки отримуєш прибуток - так не буває
.
То напоркуа тут будівельник цілими простинями флуду хоче доказати Детройту, що "коден зможе!"
Просто "треба підійти до дзеркала!"©
Хочеться перефразувати один анекдот, де чоловік каже дружині: "Зіна, я вже панель купив! Де гроші?"
Так і тут:
Будівельник, я вже до дзеркала підійшов - де гроші?
4
8
1
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 22:22
Успіх написав: Shaman написав:
тобто вже є кому доглядати? час повертатися, Успіх?
Сини - НЕ повнолітні!!!
Повертатись?
Як тільки Шаман відвоює на фронті 3роки, то тоді я подумаю про "повертатись"!
а який тоді фізмат? ліцей? чи клас?
я ж офіцер - мені долярчики потрібні, щоб ними командувати
Shaman написав:
чи ти хочеш, щоб тобі час від часу нагадували, як ти сам щиро розповідав, як ділив з командиром бойові за час відпустки?
Вже пошук на форумі працює - тож тобі не важко буде знайти докази, щоб не виглядати балаболом?
шукати за два роки - та ні. але гадаю не я один, як й ти власне, пам'ятаєш, як швидко дав задню, коли тебе почали за це - якби м'якше - докоряти
може й видалили ту маячню - чи сам видалив...
Shaman написав:
Успіх, але теж наче очевидна думка - якщо в Будівельника й є цікаві ідеї, то він їх буде самостійно реалізовувати - а не тобі розповідати
Так він і розповідає, і реалізує))
Он електромобілів набрав для таксі, але виявилось, що через 5р. тільки МОЖЕ вийде "в нуль"!))
Але там вже батареї добряче "подустанут"... - короче отакий пізнесмен
а якщо ти гадаєш, що всі бізнес-ідеї працюють - то це показує, який ти далекий від підприємництва. багато хто так й працює - ту ідею спробував, ще одну. а можна зосередитися на одній - якщо вийшло й є перспективи зростання.
я так розумію, в тебе інша метода - ти встряєш лише в надійні фінансові піраміди?
знаєш, що таке оксюморон?
1
4
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 22:24
Успіх написав: Shaman написав:
навіть на платних курсах гадаю розповідають про найпоширеніші кейси, які вже обкатані, але відповідно високого вихлопу не дадуть - але так зробити можна. але ще раз - такого щоб щось запустив й тільки отримуєш прибуток - так не буває
.
То напоркуа тут будівельник цілими простинями флуду хоче доказати Детройту, що "коден зможе!"
Просто "треба підійти до дзеркала!"©
Хочеться перефразувати один анекдот, де чоловік каже дружині: "Зіна, я вже панель купив! Де гроші?"
Так і тут:
Будівельник, я вже до дзеркала підійшов - де гроші?
пошукай - є й такі місця - підійшов до дзеркала - а тобі інший дядечка показує гроші. трошки розслабився й заробив
1
4
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 22:24
Shaman написав:
тут Будівельник помиляється
- можуть дійсно далеко не всі, потрібен хист
НЕ може бути!!!!!
Такого просто бути НЕ може!!!!!!!
"Будівельник - ЗАВЖДИ правий!!!"©🤣🤣🤣
4
8
1
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 22:26
4
8
1
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 22:26
Успіх написав: Shaman написав:
тут Будівельник помиляється - можуть дійсно далеко не всі, потрібен хист
НЕ може бути!!!!!
Такого просто бути НЕ може!!!!!!!
"Будівельник - ЗАВЖДИ правий!!!"©🤣🤣🤣
але питання в іншому - не всі можуть бути підприємцями. а підхід загалом вірний - підходиш до дзеркала, визначаєш, що можеш власне ти робити - й вперед, працювати. головне, якісно працювати - й для цього ніякі керманичі не потрібні, навіть навпаки.
що можеш саме ти спробувати, я трохи вище написав
1
4
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 22:28
Успіх написав: Shaman написав:
є й такі місця - підійшов до дзеркала - а тобі інший дядечка показує гроші. трошки розслабився й заробив
Ооооо, я бачу, що Шаман в цьому плані має досвід
Потужно, потужно
це ти шукаєш заробіток біля дзеркала, не я
а якщо ще форму одягнеш... чи тобі не дають спокою лаври DancingBear?
1
4
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 22:36
Hotab написав:
Через скільки років з моменту інвештицій недобуд вийде в нуль?
Його ВЖЕ можна продати за х3+(майже х4) в гривні!
Але я продавати не хочу!
І він ВЖЕ збудований ПОВНІСТЮ!!!
Залишились лише формальності по документах...
Hotab написав:
А сину через кілька місяців повноліття…
Через кілька років!
Shaman написав:
шукати за два роки - та ні. але гадаю не я один, як й ти власне, пам'ятаєш, як швидко дав задню, коли тебе почали за це - якби м'якше - докоряти може й видалили ту маячню - чи сам видалив..
Я там чітко писав про побратимів, а не про себе!
Це раз!
А друге - гроші побратимів йшли на потреби всієї батареї(наприклад, купити генератор, чи сокири, чи бензопили і т.п.), а не командиру в кишеню!
Shaman написав:
а який тоді фізмат? ліцей? чи клас?
ліцей
4
8
1
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 22:41
Shaman написав:
що можеш саме ти спробувати, я трохи вище написав
Ні, дякую - твого досвіду в цьому набиратись не хочу))
Мене тільки дівчата/жіночки цікавлять, на відміну від тебе))
4
8
1
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 22:42
Успіх написав: Shaman написав:
шукати за два роки - та ні. але гадаю не я один, як й ти власне, пам'ятаєш, як швидко дав задню, коли тебе почали за це - якби м'якше - докоряти може й видалили ту маячню - чи сам видалив..
Я там чітко писав про побратимів, а не про себе!
Це раз!
саме тоді в тебе пішли оці фантазії, як воно на Марсі. це як у венеролога коли цікавляться, зазвичай кажуть, що це для приятеля
А друге - гроші побратимів йшли на потреби всієї батареї(наприклад, купити генератор, чи сокири, чи бензопили і т.п.), а не командиру в кишеню!
й взагалі цього не було, й гроші ми витрачали на потрібні речі. Успіх
, я тебе трошки тролю з метою, щоб ти зрозумів, що не треба так активно накидати на інших - бо може бути зворотка
Shaman написав:
а який тоді фізмат? ліцей? чи клас?
ліцей
ліцей теж не погано, молодець. й за можливості краще отримати й вищу фізмат освіту, а не збирати полуниці після 9 класу
1
4
5
