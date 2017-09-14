RSS
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 22:19

Треба просто підійти до дзеркала!©)))

  Shaman написав:навіть на платних курсах гадаю розповідають про найпоширеніші кейси, які вже обкатані, але відповідно високого вихлопу не дадуть - але так зробити можна. але ще раз - такого щоб щось запустив й тільки отримуєш прибуток - так не буває.
То напоркуа тут будівельник цілими простинями флуду хоче доказати Детройту, що "коден зможе!" :?:
Просто "треба підійти до дзеркала!"© :lol:

Хочеться перефразувати один анекдот, де чоловік каже дружині: "Зіна, я вже панель купив! Де гроші?"

Так і тут:
Будівельник, я вже до дзеркала підійшов - де гроші? :mrgreen: :lol:
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 22:22

  Успіх написав:
  Shaman написав:тобто вже є кому доглядати? час повертатися, Успіх?
Сини - НЕ повнолітні!!!

Повертатись?
Як тільки Шаман відвоює на фронті 3роки, то тоді я подумаю про "повертатись"! ;)
а який тоді фізмат? ліцей? чи клас?

я ж офіцер - мені долярчики потрібні, щоб ними командувати 8)
  Shaman написав:чи ти хочеш, щоб тобі час від часу нагадували, як ти сам щиро розповідав, як ділив з командиром бойові за час відпустки?
Вже пошук на форумі працює - тож тобі не важко буде знайти докази, щоб не виглядати балаболом?

шукати за два роки - та ні. але гадаю не я один, як й ти власне, пам'ятаєш, як швидко дав задню, коли тебе почали за це - якби м'якше - докоряти ;) може й видалили ту маячню - чи сам видалив...
  Shaman написав:Успіх, але теж наче очевидна думка - якщо в Будівельника й є цікаві ідеї, то він їх буде самостійно реалізовувати - а не тобі розповідати
Так він і розповідає, і реалізує))
Он електромобілів набрав для таксі, але виявилось, що через 5р. тільки МОЖЕ вийде "в нуль"!))
Але там вже батареї добряче "подустанут"... - короче отакий пізнесмен :lol:

а якщо ти гадаєш, що всі бізнес-ідеї працюють - то це показує, який ти далекий від підприємництва. багато хто так й працює - ту ідею спробував, ще одну. а можна зосередитися на одній - якщо вийшло й є перспективи зростання.

я так розумію, в тебе інша метода - ти встряєш лише в надійні фінансові піраміди? :lol: знаєш, що таке оксюморон?
  Успіх написав:
  Shaman написав:навіть на платних курсах гадаю розповідають про найпоширеніші кейси, які вже обкатані, але відповідно високого вихлопу не дадуть - але так зробити можна. але ще раз - такого щоб щось запустив й тільки отримуєш прибуток - так не буває.
То напоркуа тут будівельник цілими простинями флуду хоче доказати Детройту, що "коден зможе!" :?:
Просто "треба підійти до дзеркала!"© :lol:

Хочеться перефразувати один анекдот, де чоловік каже дружині: "Зіна, я вже панель купив! Де гроші?"

Так і тут:
Будівельник, я вже до дзеркала підійшов - де гроші? :mrgreen: :lol:

пошукай - є й такі місця - підійшов до дзеркала - а тобі інший дядечка показує гроші. трошки розслабився й заробив :lol:
За крок до перевороту думок©

  Shaman написав:тут Будівельник помиляється - можуть дійсно далеко не всі, потрібен хист
НЕ може бути!!!!!
Такого просто бути НЕ може!!!!!!!

"Будівельник - ЗАВЖДИ правий!!!"©🤣🤣🤣
А я і не знав©))

  Shaman написав:є й такі місця - підійшов до дзеркала - а тобі інший дядечка показує гроші. трошки розслабився й заробив
Ооооо, я бачу, що Шаман в цьому плані має досвід :oops: :oops: :oops:

Потужно, потужно :lol:
  Успіх написав:
  Shaman написав:тут Будівельник помиляється - можуть дійсно далеко не всі, потрібен хист
НЕ може бути!!!!!
Такого просто бути НЕ може!!!!!!!

"Будівельник - ЗАВЖДИ правий!!!"©🤣🤣🤣

але питання в іншому - не всі можуть бути підприємцями. а підхід загалом вірний - підходиш до дзеркала, визначаєш, що можеш власне ти робити - й вперед, працювати. головне, якісно працювати - й для цього ніякі керманичі не потрібні, навіть навпаки.

що можеш саме ти спробувати, я трохи вище написав :oops:
  Успіх написав:
  Shaman написав:є й такі місця - підійшов до дзеркала - а тобі інший дядечка показує гроші. трошки розслабився й заробив
Ооооо, я бачу, що Шаман в цьому плані має досвід :oops:

Потужно, потужно :lol:

це ти шукаєш заробіток біля дзеркала, не я ;) а якщо ще форму одягнеш... чи тобі не дають спокою лаври DancingBear? :lol:
  Hotab написав:Через скільки років з моменту інвештицій недобуд вийде в нуль?
Його ВЖЕ можна продати за х3+(майже х4) в гривні!
Але я продавати не хочу!
І він ВЖЕ збудований ПОВНІСТЮ!!!

Залишились лише формальності по документах...
  Hotab написав:А сину через кілька місяців повноліття…
Через кілька років! ;)
  Shaman написав:шукати за два роки - та ні. але гадаю не я один, як й ти власне, пам'ятаєш, як швидко дав задню, коли тебе почали за це - якби м'якше - докоряти може й видалили ту маячню - чи сам видалив..
Я там чітко писав про побратимів, а не про себе!
Це раз!
А друге - гроші побратимів йшли на потреби всієї батареї(наприклад, купити генератор, чи сокири, чи бензопили і т.п.), а не командиру в кишеню!
  Shaman написав:а який тоді фізмат? ліцей? чи клас?
ліцей
  Shaman написав:що можеш саме ти спробувати, я трохи вище написав
Ні, дякую - твого досвіду в цьому набиратись не хочу))

Мене тільки дівчата/жіночки цікавлять, на відміну від тебе))
  Успіх написав:
  Shaman написав:шукати за два роки - та ні. але гадаю не я один, як й ти власне, пам'ятаєш, як швидко дав задню, коли тебе почали за це - якби м'якше - докоряти може й видалили ту маячню - чи сам видалив..
Я там чітко писав про побратимів, а не про себе!
Це раз!
саме тоді в тебе пішли оці фантазії, як воно на Марсі. це як у венеролога коли цікавляться, зазвичай кажуть, що це для приятеля :lol:
А друге - гроші побратимів йшли на потреби всієї батареї(наприклад, купити генератор, чи сокири, чи бензопили і т.п.), а не командиру в кишеню!

й взагалі цього не було, й гроші ми витрачали на потрібні речі. Успіх, я тебе трошки тролю з метою, щоб ти зрозумів, що не треба так активно накидати на інших - бо може бути зворотка :oops:
  Shaman написав:а який тоді фізмат? ліцей? чи клас?
ліцей
ліцей теж не погано, молодець. й за можливості краще отримати й вищу фізмат освіту, а не збирати полуниці після 9 класу 8)
