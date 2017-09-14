все, що ми можемо - це триматися проти країни, яка володіє значно більшими ресурсами. й з цим Україна впоралася - бо Раша вже поклала мільйон людей, але не захопила навіть Донбас. твоє рішення - здатися, все іншого немає, якщо прибрати пусті слова якими ти крутиш. покращення позицій - це знищення війського потенціалу Раші, що й відбувається. вони надувають щоки - але це все. але andrijk777 погане про Рашу ніколи не бачить, в нього на Раші все добре.
тому ти пропонуєш громко волати та здатися - міста може й не розбомблять, але скільки загине чи поїде в Сибір - тут досвід у руських великий. ти напевне не поїдеш - будеш думати, де витратити 30 срібняків
detroytred написав:*Самовтілюване пророцтво — передбачення, яке здійснюється принаймні частково через віру або сподівання людини на те, що воно істинне.* Тобто мова про подію, яка не залежить напряму! від суб'єктів
ну воно ж втілюється не якимось чарівним чином. Субʼєкти діють так, ніби пророцтво буде на 100% вірним (хоча майбутнє ще не настало і є різні варіанти розвитку подій), відповідно підлаштовують свої дії під такий сценарій, і це призводить до того, що пророцтво виконується саме в такому вигляді, як в нього вірять.
_hunter написав:На последний вопрос буквально сегодня коллеге отвечал: "Не смотри вверх"
до чого тут "Не смотри вверх"? "Не смотри вверх" - це про метеорит, який прилетить на Землю незалежно від того, що будуть робити люди. Майбутнє країни, про що ми конкретно тут говоримо, залежить не лише від зовнішніх факторів, а й чи не більшою мірою від самих українців, від їх дій. Тому аналогія з "Не смотри вверх" крива.
_hunter написав:А от того, пойдут ли все "броневики"/"обозники" на фронт -- зависит?
"всі" на фронт не підуть. Бо якщо таке станеться, то фронт не протримається і кількох тижнів. Фронт, нехай буде вам відомо, залежить від тилу не менше, ніж тил залежить від фронту. Тому задавайте правильні питання, щоб отримувати правильні відповіді. Не "чому броневики/обозники не на фронті?", а "чому саме вони є броневиками/обозниками, а не я? Вони б принесли більше користі на фронті, а я в тилу".
andrijk777 написав:А може це ти закриєш хлебальнік і перестанеш працювати проти держави Україна?
тим, що закриваю хлебальники зрадофілам, які агітують всіх покинути країну, я "працюю проти держави Україна" Ну ніфіга ж собі заяви! Я бачу, мої заклики зачепили зрадофілів за живе.
>>> "Не смотри вверх" - це про метеорит Если буквально, то да. А если вглубь посмотреть - то это, как раз про мантру "все хорошо, прекрасная маркиза".
>>> Бо якщо таке станеться, то фронт не протримається То ли дело если всех пэрэсичных заберут - тыл только крепче станет...
>>> Вони б принесли більше користі на фронті, а я в тилу Так для этого _сначала_ крепкозанятое место в обозе освободить нужно
Shaman написав:але скільки загине чи поїде в Сибір
Страшити когось масовими стратами чи Сибіром в 2025 році може тільки людина не сповна розуму. РФ вже захопила Чечню, Абхазію, Крим і ніяких масових розстрілів чи Сибірів не було.
Але я знаю що багато людей сприймають висилку в Сибір в серйоз. Це дивно мені. Роблю висновок що українська пропаганда також працює досить успішно раз люди в таке вірять.
Простий приклад: колега Дюр-Бачі писав, що його знайомого заманили на роботу на захоплену територію, надали житло , яке було конфісковане у учасника АТО. Питання 1: ви готові в разі ганебних умовах капітуляції віддати в расход своїх захисників? Питання 2: ви ЗА те, щоб у них забрали їх майно? (Вас то ж не будуть чіпати, правильно?).