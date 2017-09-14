RSS
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 16:43

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:але скільки загине чи поїде в Сибір

Страшити когось масовими стратами чи Сибіром в 2025 році може тільки людина не сповна розуму.
РФ вже захопила Чечню, Абхазію, Крим і ніяких масових розстрілів чи Сибірів не було.

Але я знаю що багато людей сприймають висилку в Сибір в серйоз. Це дивно мені.
Роблю висновок що українська пропаганда також працює досить успішно раз люди в таке вірять.

о як воно... а те, що всіх маріупольців через фільтраційні табори прогнали - це як? скільки після цього потрапили до таборів? може тому не було масових - що зараз адекватні їдуть перед окупацією? а Буча - це що було?

а може тому, що є досвід й ГУЛАГу? є досвід, як знущаються з наших полонених? ці традиції на Раші - вічні...

оце так мразотний камінг аут... давайте всі швиденько здавайтесь, ніхто вас не буде чіпати
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 16:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Це якраз мої пости чіпляють когось за живе, тому що їх видаляють, очевидно тому що на них такі як ти пишуть скарги
я ще жодної скарги ні на кого не написав. І взагалі, вважаю, що видаляти нічого не треба, навпаки - хай всі бачать, хто пише про "країну 404", хто пише, що "умови лаврова цілком адекватні" і таке подібне. Дурня/зрадофіла/ворожого агента треба бачити здалеку, щоб розуміти, з ким маєш справу.
  andrijk777 написав:Твої ж заклики нікого не чіпляють
я помітив)
  andrijk777 написав:Але це нічого. Час покаже що я правий
ахаха, добре, почекаємо. Можеш написати в одному повідомленні всі свої тези, щоб не шукати потім. Пройде час - звіримо.
  _hunter написав:Если буквально, то да. А если вглубь посмотреть - то это, как раз про мантру "все хорошо, прекрасная маркиза".
знову ж таки, про мантру, коли наближається щось невідворотне і треба робити якісь дії. В нашій ситуації те, що пропонують зрадофіли - виїхати всім, покинути все, здатися. Звісно, якщо так зробить більшість, то так, як передбачають зрадофіли, і буде. Це буде найкращим подарунком ворогу - "Украина в отрыве от России - failed state".
  _hunter написав:То ли дело если всех пэрэсичных заберут - тыл только крепче станет.
в України нема ресурсів, щоб озброїти, одягти і відправити на фронт кілька мільйонів чоловіків (всіх "пересічних"), тому не треба маніпулювати, пишучи про "всіх".
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 16:52

  Hotab написав:Простий приклад: колега Дюр-Бачі писав, що його знайомого заманили на роботу на захоплену територію, надали житло , яке було конфісковане у учасника АТО.
Питання 1: ви готові в разі ганебних умовах капітуляції віддати в расход своїх захисників?
Питання 2: ви ЗА те, щоб у них забрали їх майно? (Вас то ж не будуть чіпати, правильно?).

Питання провокаційні, але мені не важко відповісти.
1. Влада вже віддала їх в розход, як їх можна віддати в розход ще раз?
І до чого тут "капітуляція"? Я ні разу не чув вимог путіна: "віддати захисників ЗСУ в розход".
2.Чому у них треба забирати майно? Не зрозумів питання.
Це путін забрав у них майно. Він винуватий. Хочете це майно повернути - то чому ви не на фронті?
  thenewepic написав:
  andrijk777 написав:Це якраз мої пости чіпляють когось за живе, тому що їх видаляють, очевидно тому що на них такі як ти пишуть скарги
я ще жодної скарги ні на кого не написав. І взагалі, вважаю, що видаляти нічого не треба, навпаки - хай всі бачать, хто пише про "країну 404", хто пише, що "умови лаврова цілком адекватні" і таке подібне. Дурня/зрадофіла/ворожого агента треба бачити здалеку, щоб розуміти, з ким маєш справу.
  andrijk777 написав:Твої ж заклики нікого не чіпляють
я помітив)
  andrijk777 написав:Але це нічого. Час покаже що я правий
ахаха, добре, почекаємо. Можеш написати в одному повідомленні всі свої тези, щоб не шукати потім. Пройде час - звіримо.
  _hunter написав:Если буквально, то да. А если вглубь посмотреть - то это, как раз про мантру "все хорошо, прекрасная маркиза".
знову ж таки, про мантру, коли наближається щось невідворотне і треба робити якісь дії. В нашій ситуації те, що пропонують зрадофіли - виїхати всім, покинути все, здатися. Звісно, якщо так зробить більшість, то так, як передбачають зрадофіли, і буде. Це буде найкращим подарунком ворогу - "Украина в отрыве от России - failed state".
  _hunter написав:То ли дело если всех пэрэсичных заберут - тыл только крепче станет.
в України нема ресурсів, щоб озброїти, одягти і відправити на фронт кілька мільйонів чоловіків (всіх "пересічних"), тому не треба маніпулювати, пишучи про "всіх".

>>> В нашій ситуації те, що пропонують зрадофіли
Вот прямо сегодня пропонувалы? :shock: — а можно ссылку на пост этого негодяя?

>>> в України нема ресурсів, щоб озброїти, одягти і відправити на фронт кілька мільйонів чоловіків (всіх "пересічних")
вы же там про "нужно просто проверить в себя" писали, вроде? — купить пару-тройку лопат - да пойти шапками чмонь на мопедах закидывать - много денег не нужно...
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 17:00

  flyman написав:коли в/о президента України не виконав конституційні зобов'язання


Гы, а які взагалі Конституційні забов'язання були\є у В.О.Президента (хто це взагалі, що за посада?) що на той час що зараз? :mrgreen:

Ну ось я читаю Конституцію прям зараз - де там щось про в.о.Президента?
Написано тільки
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
1) відставки;
2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) смерті.

Можете перевірити - https://www.president.gov.ua/ua/documen ... i-rozdil-v
інтерв'ю з Ланою Зеркаль

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c1kzkz9le3ko
  BeneFuckTor написав:
  jump написав:лицемірне мудло


Та а чому лицемірне, що з віком важче роботу шукати, бо не такий дурний безкоштовно працювати?


Лицемерие в том что бизнесмены практически прямо говорят "нам классно что в стране закрыты люди, теперь куда они денутся - будут работать на нас за миску риса"
Re: Напад росії і білорусі на Україну

Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  Shaman написав:але скільки загине чи поїде в Сибір

Страшити когось масовими стратами чи Сибіром в 2025 році може тільки людина не сповна розуму.
РФ вже захопила Чечню, Абхазію, Крим і ніяких масових розстрілів чи Сибірів не було.

Але я знаю що багато людей сприймають висилку в Сибір в серйоз. Це дивно мені.
Роблю висновок що українська пропаганда також працює досить успішно раз люди в таке вірять.

,...є досвід, як знущаються з наших полонених?
..
Росія почала вихід з конвенції про запобігання катуванням 

Диктатор Володимир Путін вніс до Держдуми проєкт про денонсацію Європейської конвенції із запобігання катуванням та нелюдським і принизливим покаранням.

Після виходу з конвенції Росія більше не буде зобов'язана допускати міжнародних інспекторів до своїх в'язниць.
Скарги від російських ув'язнених до Європейського комітету щодо запобігання тортурам більше не розглядатимуться.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Влада вже віддала їх в розход, як їх можна віддати в розход ще раз?
Що таке влада?
Якщо четверо пяних вурдалаків гвалтують твою дівчину а ти нічого не можеш зробити то це чия вина?
Вурдалаків?
Твоя?
Чи влади ?

Ти ж в курсі що влада складається з таких як ти в тому числі....
  andrijk777 написав:
  Shaman написав:але скільки загине чи поїде в Сибір

Страшити когось масовими стратами чи Сибіром в 2025 році може тільки людина не сповна розуму.
РФ вже захопила Чечню, Абхазію, Крим і ніяких масових розстрілів чи Сибірів не було.


Я кидав багато прикладів, по яким були відкриті кримінальні впровадження, розстрілу мирних громадян в Чернігівській області
І ці факти стали відомі саме тому, що Чернігівська область була звільнена
А якби не була, то на широкий загал це не було б відомо

Ти вже помилявся, що Путін не нападе, зараз знову помиляешься

Це у тебе принципова позиція не товаришувати зі здоровим глуздом ?
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 08 вер, 2025 17:20, всього редагувалось 1 раз.
