|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 08 вер, 2025 21:07
fox767676 написав:
власною тупістю провокуєш людей на емоції
на які емоції? Питання Криму для когось настільки емоційне? Для громадян України відповідь на нього досить однозначна. Як і питання юридичної приналежності інших окупованих територій.
fox767676 написав:
От того, как кто определяет принадлежность Крыма уже ничего не меняется
багато що міняється. Це базові речі міжнародного права - один раз визнаєш втрату території і все - отримати її назад буде майже нереально, навіть коли зміниться обстановка і зʼявиться шанс. Це щодо офіційної позиції держави.
Те саме і на рівні громадянина - визнати анексію будь-якої території дорівнює визнати, що злочину анексії не було, ворог зробив все правильно, "вернул свое по праву".
Banderlog написав:
По твоєму уряд реформаторів Порошенка був не маріонеточним? Напомни де зараз всі ті західні реформатори?
о, це ти цікаву тему підняв. Давай тепер розберемося - хто поставив цих реформаторів? Хто голосував за Порошенка? За Яценюка? Хто їх прибрав на наступних виборах? Війська НАТО? Чи може Сорос? І як проводились реформи? Порошенко з Яценюком поперед один одного бігли впроваджувати їх чи доводилося дуже сильно і довго вмовляти під загрозою того, що не буде нових позик і безвізу?
Такі речі типові для маріонеткових урядів, ага.
-
thenewepic
-
-
- Повідомлень: 329
- З нами з: 03.09.22
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 08 вер, 2025 21:29
Water написав: Banderlog написав:
де твоя яреська? А яйценюк? А баба протівна, рєформатор медицини?
Де ті грузіни, шо нову поліцію робили?
Так нам ці всі зальотні непотрібні, ми самі все знаємо, все вміємо.
Супрун, як тільки "штовхнула" медичну систему, як так, центр без корита? І пішло-поїхало. Теж саме поліція, мінздох. Квіташвілі, Абрамовічус, Сакварелідзе, Яресько.
В нас були готові вкладать кошти, але у вигляді модернізацій всього і вся. По електриці ідея була гарна з відмовою від викопного палива та розвитком усіляких сонячних та вітро, накопичувачі, але маємо те шо маємо. Термомодернізація будинків, тепло-водопостачання на все це давали гроші, точніше гроші не давали, це все було у вигляді робіт/матеріалів з повним контролем Заходу. Але ж нам це не потрібно, ви нам гроші дайте, ми це все самі зробимо. Захід вже був підготовив наших спеціалістів відповідних напрямків, але все це стопорнулось, бо Захід апєшил коли дізнався шо нам потрібні тільки гроші і апєшили наші керманичі, коли дізнались шо грошей не дадуть.
- Яволь, варанти Яресько, яя. Даст іст фантатішь!
- FLÜGGÅꝮNKծ€ČHIŒβØLʃÊN
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40720
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1609 раз.
- Подякували: 2854 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 08 вер, 2025 21:37
Флайман згадав як в університеті ц̶м̶у̶д̶и̶в̶ ̶б̶ю̶д̶ж̶е̶т̶н̶у̶ ̶ц̶и̶ц̶ь̶к̶у викладав каракалпакську.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16185
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2485 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|123560
|
|
|1493
|307710
|
|
|6076
|986047
|
|