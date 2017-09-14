RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15059150601506115062
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 21:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:власною тупістю провокуєш людей на емоції
на які емоції? Питання Криму для когось настільки емоційне? Для громадян України відповідь на нього досить однозначна. Як і питання юридичної приналежності інших окупованих територій.
  fox767676 написав:От того, как кто определяет принадлежность Крыма уже ничего не меняется
багато що міняється. Це базові речі міжнародного права - один раз визнаєш втрату території і все - отримати її назад буде майже нереально, навіть коли зміниться обстановка і зʼявиться шанс. Це щодо офіційної позиції держави.
Те саме і на рівні громадянина - визнати анексію будь-якої території дорівнює визнати, що злочину анексії не було, ворог зробив все правильно, "вернул свое по праву".
  Banderlog написав:По твоєму уряд реформаторів Порошенка був не маріонеточним? Напомни де зараз всі ті західні реформатори?
о, це ти цікаву тему підняв. Давай тепер розберемося - хто поставив цих реформаторів? Хто голосував за Порошенка? За Яценюка? Хто їх прибрав на наступних виборах? Війська НАТО? Чи може Сорос? І як проводились реформи? Порошенко з Яценюком поперед один одного бігли впроваджувати їх чи доводилося дуже сильно і довго вмовляти під загрозою того, що не буде нових позик і безвізу?
Такі речі типові для маріонеткових урядів, ага.
thenewepic
 
Повідомлень: 329
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 21:29

FLÜGGÅꝮNKծ€ČHIŒβØLʃÊN

  Water написав:
  Banderlog написав:де твоя яреська? А яйценюк? А баба протівна, рєформатор медицини?
Де ті грузіни, шо нову поліцію робили?

Так нам ці всі зальотні непотрібні, ми самі все знаємо, все вміємо.
Супрун, як тільки "штовхнула" медичну систему, як так, центр без корита? І пішло-поїхало. Теж саме поліція, мінздох. Квіташвілі, Абрамовічус, Сакварелідзе, Яресько.

В нас були готові вкладать кошти, але у вигляді модернізацій всього і вся. По електриці ідея була гарна з відмовою від викопного палива та розвитком усіляких сонячних та вітро, накопичувачі, але маємо те шо маємо. Термомодернізація будинків, тепло-водопостачання на все це давали гроші, точніше гроші не давали, це все було у вигляді робіт/матеріалів з повним контролем Заходу. Але ж нам це не потрібно, ви нам гроші дайте, ми це все самі зробимо. Захід вже був підготовив наших спеціалістів відповідних напрямків, але все це стопорнулось, бо Захід апєшил коли дізнався шо нам потрібні тільки гроші і апєшили наші керманичі, коли дізнались шо грошей не дадуть.

- Яволь, варанти Яресько, яя. Даст іст фантатішь!
- FLÜGGÅꝮNKծ€ČHIŒβØLʃÊN
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40720
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 21:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Флайман згадав як в університеті ц̶м̶у̶д̶и̶в̶ ̶б̶ю̶д̶ж̶е̶т̶н̶у̶ ̶ц̶и̶ц̶ь̶к̶у викладав каракалпакську.
Hotab
 
Повідомлень: 16185
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2485 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
  #<1 ... 15059150601506115062
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 123560
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 307710
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 986047
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2291)
08.09.2025 20:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.