Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 09 вер, 2025 02:11
pesikot написав:
Як все запущене, вся російська пропаганда в асортименті )
Все ж ти 15-річний капітан - це діагноз, навіть отримання майору, під сраку років - нічого не змінює )
Ти дибіл? Я не воєнний. Я мобілізований.
Вся наша влада маріонеточна і керована зовні.
Додано: Вів 09 вер, 2025 02:15
Hotab написав:
......
І навіть проросійський мир в Україні мені особисто з ряду причини не підходить. Від огиди до кацапья, і до реальної небезпеки для учасників війни. І не мобілізованих насильно тим більше, а свідомих учасників . І не «нач складів тилу», а пілотів ударних вертольотів.
......
При пророссийском мире (не капитуляции!) "реальна небезпека для учасників війни" очень вряд ли будет.
А доказать "насильно мобилизованный" или доброволец вряд ли возможно.
Додано: Вів 09 вер, 2025 02:22
Shaman написав:
andrijk777
все, що ми можемо - це триматися проти країни, яка володіє значно більшими ресурсами. й з цим Україна впоралася - бо Раша вже поклала мільйон людей, але не захопила навіть Донбас. твоє рішення - здатися, все іншого немає, якщо прибрати пусті слова якими ти крутиш. покращення позицій - це знищення війського потенціалу Раші, що й відбувається. вони надувають щоки - але це все. але andrijk777
погане про Рашу ніколи не бачить, в нього на Раші все добре.
тому ти пропонуєш громко волати та здатися - міста може й не розбомблять, але скільки загине чи поїде в Сибір - тут досвід у руських великий. ти напевне не поїдеш - будеш думати, де витратити 30 срібняків
Интересно, вы обвинили меня в клевете, когда я написал, что такие идейные, как вы
(не вы лично!), в 1932 отбирали последние зёрнышки.
А тут вы прямо обвиняете человека практически в госизмене и мыслях о том, "де витратити 30 срібняків".
