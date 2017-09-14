fox767676 написав:власною тупістю провокуєш людей на емоції
на які емоції? Питання Криму для когось настільки емоційне? Для громадян України відповідь на нього досить однозначна. Як і питання юридичної приналежності інших окупованих територій.
fox767676 написав:От того, как кто определяет принадлежность Крыма уже ничего не меняется
багато що міняється. Це базові речі міжнародного права - один раз визнаєш втрату території і все - отримати її назад буде майже нереально, навіть коли зміниться обстановка і зʼявиться шанс. Це щодо офіційної позиції держави. Те саме і на рівні громадянина - визнати анексію будь-якої території дорівнює визнати, що злочину анексії не було, ворог зробив все правильно, "вернул свое по праву".
Banderlog написав:По твоєму уряд реформаторів Порошенка був не маріонеточним? Напомни де зараз всі ті західні реформатори?
о, це ти цікаву тему підняв. Давай тепер розберемося - хто поставив цих реформаторів? Хто голосував за Порошенка? За Яценюка? Хто їх прибрав на наступних виборах? Війська НАТО? Чи може Сорос? І як проводились реформи? Порошенко з Яценюком поперед один одного бігли впроваджувати їх чи доводилося дуже сильно і довго вмовляти під загрозою того, що не буде нових позик і безвізу? Такі речі типові для маріонеткових урядів, ага.
Banderlog написав:де твоя яреська? А яйценюк? А баба протівна, рєформатор медицини? Де ті грузіни, шо нову поліцію робили?
Так нам ці всі зальотні непотрібні, ми самі все знаємо, все вміємо. Супрун, як тільки "штовхнула" медичну систему, як так, центр без корита? І пішло-поїхало. Теж саме поліція, мінздох. Квіташвілі, Абрамовічус, Сакварелідзе, Яресько.
В нас були готові вкладать кошти, але у вигляді модернізацій всього і вся. По електриці ідея була гарна з відмовою від викопного палива та розвитком усіляких сонячних та вітро, накопичувачі, але маємо те шо маємо. Термомодернізація будинків, тепло-водопостачання на все це давали гроші, точніше гроші не давали, це все було у вигляді робіт/матеріалів з повним контролем Заходу. Але ж нам це не потрібно, ви нам гроші дайте, ми це все самі зробимо. Захід вже був підготовив наших спеціалістів відповідних напрямків, але все це стопорнулось, бо Захід апєшил коли дізнався шо нам потрібні тільки гроші і апєшили наші керманичі, коли дізнались шо грошей не дадуть.
Хто вони: 47 091 працюють у цивільній сфері; 98 120 офіційно безробітні; 15 544 продовжують службу у війську; 104 — мобілізовані або добровольці.
Тобто серед цивільних мобілізували приблизно кожного 10-12го. Серед вислужених та підготовлених протягом 20+ років військових - приблизно одного на півтори тисячі.
Навіть якщо кожен третій із них інвалід, або придатний до служби лише при наявності гвинта салямі правильного кольору - то все одно 99.9% - ухилянти які ще до початку війни були проінветаризовані і обліковані ТЦК, яке їх чомусь принципово не мобілізує...
Адвокат прокоментував, чому в Україні досі не проводять масовий виклик військових пенсіонерів до ТЦК.
«Логічно було б, щоб саме військові пенсіонери першими зверталися до ТЦК, адже вони є професійними військовими, усе життя навчалися захищати державу і отримували за це грошове забезпечення. Те, що дехто зараз уникає цього обов’язку, — питання радше моральне, ніж юридичне», — підсумував він.
Востаннє редагувалось candle645 в Пон 08 вер, 2025 22:32, всього редагувалось 1 раз.
thenewepic написав:багато що міняється. Це базові речі міжнародного права
за міжнародне право повинні піклуватися міжнародні структури та гаранти, їх треба було довбати а не тракториста петю, прораміста андрійко більш ніж впевнений, що ви навіть подумки не посміли дорікнути обамі\байдену коли за Крим можно було ще поборитися
Хто ці люди, враховуючи , що опції «заробив пенсію , почав її отримувати і залишився далі служити», як це реалізовано у цивільних - такого в армії нема. Тобто оці 15.4 тисячі , які «продовжують службу», це ті, хто звільнився, почав отримувати пенсію, і потім знову якимсь шляхом прийшов у військо. Не втративши пенсію. Уточню, до широкомасштабного не можна було повернувшись до війська, залишатись пенсіонером ЗСУ. Не було такої опції. Якщо ці 15.4 тисяч таки отримують пенсію (а ПФ вказує що так і є) , значить вони прийшли саме після широкомасштабного.
Додавати, що лише я один знаю кілька десятків людей, які після широкомасштабного з пенсії пішли служити навіть не потрібно. У кожного є такі знайомі. Як завжди розрахунки Кендела брехливі і маніпуляційні. Звично
А отже… Якщо з 160 тис 15.4 знову служать, то це таки біля 10%. Що відповідає пропорціям серед цивільних людей. А якщо врахувати, що по відношенню до пенсів ми говоримо про вікову групу яка біля верхньої допустимої вікової межі (55-60 є найчисельніша серед в.пенсів) , так ці пропорції ще більш на користь саме в.пенсів.
Хто ці люди, враховуючи , що опції «заробив пенсію , почав її отримувати і залишився далі служити», як це реалізовано у цивільних - такого в армії нема. Тобто оці 15.4 тисячі , які «продовжують службу», це ті, хто звільнився, почав отримувати пенсію, і потім знову якимсь шляхом прийшов у військо. Не втративши пенсію. Уточню, до широкомасштабного не можна було повернувшись до війська, залишатись пенсіонером ЗСУ. Не було такої опції. Якщо ці 15.4 тисяч таки отримують пенсію (а ПФ вказує що так і є) , значить вони прийшли саме після широкомасштабного.
Додавати, що лише я один знаю кілька десятків людей, які після широкомасштабного з пенсії пішли служити навіть не потрібно. У кожного є такі знайомі. Як завжди розрахунки Кендела брехливі і маніпуляційні. Звично
А отже… Якщо з 160 тис 15.4 знову служать, то це таки біля 10%. Що відповідає пропорціям серед цивільних людей. А якщо врахувати, що по відношенню до пенсів ми говоримо про вікову групу яка біля верхньої допустимої вікової межі (55-60 є найчисельніша серед в.пенсів) , так ці пропорції ще більш на користь саме в.пенсів.
Саме так. Ще можна додати: як враховуються ті, хто був мобілізований, а потім звільнений? Наприклад, комбриг Купол. З відмінним досвідом бажаючого воювати й далі зі своєю бригадою комбрига звільняють, то він же в цих даних по запиту не підпадає під "продовжують службу у війську"? Скоріше ні. *Анато́лій Анато́лійович Козел (комбат Купол[1][2], нар. 18 серпня 1979) — український військовослужбовець, полковник Збройних сил України.* https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Козел_Анатолій_Анатолійович
А ще звільнені з-за поранення, хвороб, сімейними. Тоді відсоток буде ще більшим.