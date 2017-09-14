А що таке КАПІТАЛІЗМ ?
Ракова пухлина на тілі робочого й селянина?
Чи інструмент з допомогою якого покращилось середнє життя людини на протязі цивілізаційних процесів... ?
Чи хтось тут ризикне стверджувати що в рабовласницькому чи феодальному чи соціалістичному РАЯХ більшості було жити краще?
Один з тут присутніх вважає що в Україні ДОСТАТНЬО власного капіталу і МОЖНОВЛАДЦІ не створили умови щоб це ДОСТАТНЬО розвивалось далі....
І як аргументом який доводить його правоту - він приводить.....
НАЯВНІСТЬ базарів в 1990+ роках і велику кількість людей на цих базарах...
На його думку ВЕСЬ КАПІТАЛ ТОДІ БУВ ЗАРОБЛЕНИЙ і вичерпаний....
А таке просте запитання
а - чи є ВВП - похідною від наявного капіталу?
б - яке співвідношення( і як воно змінюється) наприклад при рості ВВП з 100 доларів/КИтай 1970 , до 13000 доларів( Китай 2020) ?
Проста логіка
а - чим менше ВВП - тим менша капіталізація
б - при рості ВВП - капіталізація росте швидше ніж росте ВВП
Пояснення
Якщо 100 доларів ВВП на душу... значить вартість інструментів 1 лопата з допомогою праці+лопата вирощується на 100 доларів рису....
Якщо ВВП -13000 доларів на особу - значить вартість інструментів.....становить приблизно 1/3 ВВП...
Тепер розумієте чому БІДНА країна Україна(ВВП до 6000 доларів на душу) по визначенню НЕ МОЖЕ мати ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ?
Чи пояснювати?