RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15069150701507115072
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 17:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И, вроде, никто и сегодня не отрицает, что существовали "общинний лад, рабовласництво,...". Или "гаплогрупа R1a" сразу создала капитализм?
А так понятно, что Украина колыбель человечества, Иисус Христос - украинец и далее по списку. И вообще, центр мира.
А що таке КАПІТАЛІЗМ ?
Ракова пухлина на тілі робочого й селянина?
Чи інструмент з допомогою якого покращилось середнє життя людини на протязі цивілізаційних процесів... ?
Чи хтось тут ризикне стверджувати що в рабовласницькому чи феодальному чи соціалістичному РАЯХ більшості було жити краще?
Один з тут присутніх вважає що в Україні ДОСТАТНЬО власного капіталу і МОЖНОВЛАДЦІ не створили умови щоб це ДОСТАТНЬО розвивалось далі....
І як аргументом який доводить його правоту - він приводить.....
НАЯВНІСТЬ базарів в 1990+ роках і велику кількість людей на цих базарах...
На його думку ВЕСЬ КАПІТАЛ ТОДІ БУВ ЗАРОБЛЕНИЙ і вичерпаний....

А таке просте запитання
а - чи є ВВП - похідною від наявного капіталу?
б - яке співвідношення( і як воно змінюється) наприклад при рості ВВП з 100 доларів/КИтай 1970 , до 13000 доларів( Китай 2020) ?

Проста логіка
а - чим менше ВВП - тим менша капіталізація
б - при рості ВВП - капіталізація росте швидше ніж росте ВВП

Пояснення
Якщо 100 доларів ВВП на душу... значить вартість інструментів 1 лопата з допомогою праці+лопата вирощується на 100 доларів рису....
Якщо ВВП -13000 доларів на особу - значить вартість інструментів.....становить приблизно 1/3 ВВП...

Тепер розумієте чому БІДНА країна Україна(ВВП до 6000 доларів на душу) по визначенню НЕ МОЖЕ мати ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ?
Чи пояснювати?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26978
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Опыт оккупации Черниговской области доказывает обратное.
Рашисты специально искали бывших участников АТО и явно не для того, чтобы вручить грамоту и выпить вместе самогона
І ніхто не чує ніяких страшилок від АТОвців яких знайшли педераційники по тій простій причині що знайдених педераційниками АТОВців більше ніхто не бачив....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26978
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 17:40

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Це не позиція, це бажання. У мене таке ж саме бажання.
Мені здається наше бажання трішки дуже сильно нездійсненне. До твого відома деякі території України окуповані вже 11,5 років. Бажання звільнити ці території звичайно круто але час йде, а бажання залишаються тільки бажаннями.
............
*Хоча, можливо ти дійсно в це віриш. Тоді озвуч коли це відбудеться. Може доживу.

ще раз повторю для "тех, кто на бронепоезде" - про звільнення на поточний момент НІХто не говорить. ці бажання начебто в форумчан - це твоя вигадка. точніше бажання є, але поки це важкувато. ключове - поки що.

тому мета - це змусити руських домовлятися по лінію фронту. й вони це розуміють, тому й тиснуть так, щоб захапати побільше. але ніякого взяття Донбасу в цьому році не буде - руські візьмуть хіба що в .... :lol:

про звільнення Криму забути - це теж лише твоя хотілка. час покаже 8)
viewtopic.php?p=5888535#p5888535
Бачення завершення війни
59% респондентів підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% – продовження війни до повернення Донбасу і Криму, 13% – до лінії розмежування/кордонів станом на 23 лютого 2022 року.
Итого - 33%.
Это "НІХто"?
И там же:
На запитання «Що зараз найважливіше?» 58% обрали отримання гарантій фінансування західними партнерами української армії у майбутньому і постачання зброї в достатній кількості, тоді як 31% – повернення територій.

зроблю уточнення фрази, яка мала бути зрозуміла з контексту - НІХТО на цьому форумі ;) а частина населення вважає, що так. я теж так вважає, що справедливо - це повернення територій. але в світі немає справедливості - це ви праві ЛАД. Хорватія чекала скільки 5 років? Азербайджан - 30 років. Німеччина - 45 років. Корея досі чекає - й вже йдуть розмови, чи потрібно. й ми почекаємо - я гадаю дочекаюсь часу, коли з'являться можливості говорити про повернення 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9732
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 15069150701507115072
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 123804
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 308110
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 987030
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.