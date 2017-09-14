Граждане Беларуси в 2023 году получили более 281 тысячи первых разрешений на проживание в странах ЕС. По данным Евростата, опубликованным в середине сентября, по этому показателю белорусы уступают лишь украинцам, которым выдали более 307 тысяч первых ВНЖ. Также в лидерах граждане Индии, Марокко и Сирии. Большинство белорусов - более 255,5 тысячи - получили документы в Польше, 16 тысяч - в Литве, около 2 тысяч - в Германии. В 2020 белорусам выдали 63 тысячи первых разрешений на проживание в ЕС, на следующий год - около 150 тысяч, в 2022 - чуть более 300 тысяч. https://www.dw.com/ru/skolko-grazdan-rb ... a-70423532
І це при тому, що в Білорусі нема війни (в Україні війна з 2014 року, якщо хто забув), а зате є "сильна рука, стабільність і порядок". І чого ж це люди сотнями тисяч тікають від такого хорошого життя?
Какой-то вы непонятливый. "хорошого життя" (рая на земле) нет нигде. "Сотнями тисяч тікають" не "від такого хорошого життя", а до кращого життя. А то, что в Польше, Германии и Литве живут получше, чем в Беларуси ни у кого сомнений не вызывает. Насчёт Литвы, правда, не знаю точно, но зато они члены ЕС и от них можно уже ехать в любую страну. И да, война тут не при чём - наши миллионы беженцев не получают "разрешений на проживание". Это достаточно длительный и сложный процесс. Получающие "разрешения на проживание" это не беженцы, а совсем другая категория людей.
И "прикладів п-здеця " хватает и у нас. И приводились даже здесь. Они несколько другие, но тем не менее.
Парагвай, звичайно, дуже поганий варіант. Але чи є викладки, що нам світить Парагвай? Я не бачу цього на даний момент. Так й влада показує, що мобілізувати з 18 не буде (тим, що дозволила виїзд 18-22).
_hunter написав:если что-то не устраивает - спокойно собираешь вещи и уезжаешь"
дійсно, це ж так легко, і за кордоном чекають кожного. Я просто нагадаю, що те, що всім українцям зараз поголовно дають прихисток у Європі, це наслідок повномасштабної війни. Без неї еміграція це дуже складний процес. А якщо є родичі на утриманні, то і практично неможливий.
ЛАД написав:Фактически это оправдывает поведение РФ. И любой империи. Или ты расширяешься, или гибнешь
нема проблеми в розширенні. Є проблема в способі розширення. ЄС жодну країну не загнав до себе силою. Навпаки, права стати частиною ЄС треба довго добиватися. В росії був шанс навернути Україну до себе культурно-економічними методами. Я просто нагадаю, що "голубой огонек" до 2014 року вели Галкін разом з Зеленським. Можна нині або у майбутньому подібне уявити? А що ж сталося?
ЛАД написав:Они несколько другие, но тем не менее
прекрасна демагогія! "Випадки піпця є і в Швеції, і в Ірані, тож нема різниці де жити". Це так раша пропагандони люблять захищати свій режим: "у всіх країнах є щось погане, так що не треба рипатися, міняти шило на мило". Ви в них непогано навчилися. Вибачте, але до такого піпця на такому високому рівні нам дуже і дуже далеко, на щастя.
Для чого усе це награне "піклування" про інших? Якщо когось десь не чекають, то це - проблема конкретної людини. Це не повинно заважати переїжджати тим, кого "чекають". Я теж просто нагадаю, що до полномасштабного вторгнення лише в ЄС 1,5 мільйонів громадян України мали посвідки на проживання. Потрібно просто людям не заважати робити те, що вони хочуть, а не просувати пропаганду про те, як усе складно і як ніхто нікого ніде не чекають.
❗️У Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів територіальної оборони через атаку російських БпЛА, – війська ТрО країни.
У 4-х воєводствах вони мають зʼявитися для виконання завдання протягом 6 годин, в інших 6-ти – протягом 12 годин.
5 стаття on/off?
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що проінформував генерального секретаря НАТО про порушення польського простору "об’єктами" і про вжиті проти них дії, але знову не згадав, що ці "об’єкти" були російськими.
у нати ріденько потекло повидлечко по капронах
генсек нати оголосив територію поляндії поза натою
А хочете, поговоримо про ВПО. Як вони тут "потрібні" всім, починаючи від держави і закінчуючи суспільством. 2000грн на дорослого в місяць. Без надання житла. Життя ВПО - "це дуже складний процес. А якщо є родичі на утриманні, то і практично неможливий".