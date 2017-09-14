Додано: Сер 10 вер, 2025 00:00

Парагвай, звичайно, дуже поганий варіант. Але чи є викладки, що нам світить Парагвай? Я не бачу цього на даний момент. Так й влада показує, що мобілізувати з 18 не буде (тим, що дозволила виїзд 18-22).дійсно, це ж так легко, і за кордоном чекають кожного. Я просто нагадаю, що те, що всім українцям зараз поголовно дають прихисток у Європі, це наслідок повномасштабної війни. Без неї еміграція це дуже складний процес. А якщо є родичі на утриманні, то і практично неможливий.нема проблеми в розширенні. Є проблема в способі розширення. ЄС жодну країну не загнав до себе силою. Навпаки, права стати частиною ЄС треба довго добиватися.В росії був шанс навернути Україну до себе культурно-економічними методами. Я просто нагадаю, що "голубой огонек" до 2014 року вели Галкін разом з Зеленським. Можна нині або у майбутньому подібне уявити? А що ж сталося?прекрасна демагогія! "Випадки піпця є і в Швеції, і в Ірані, тож нема різниці де жити". Це так раша пропагандони люблять захищати свій режим: "у всіх країнах є щось погане, так що не треба рипатися, міняти шило на мило". Ви в них непогано навчилися. Вибачте, але допіпця на такому високому рівні нам дуже і дуже далеко, на щастя.