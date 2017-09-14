RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15082150831508415085
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 17:34

  jump написав:Зображення

:lol:

08.29 - час цього допису експерта:
*ИМХО не пройдет и 2 суток, как уставшая от "внешнего политического давления" РП прямо или через Медиа... обвинит Украину в провокациях и попытках ее втянуть в ЧУЖУЮ войну...

Сия тема войдет в резонанс по причине внутренних раздраев между Премьером и Президентом...

По итогу отношения будут испорчены... никуда РП естественно не втянется... бабло на ПВО получит РП, а не мы... никто естественно никакое небо на Украиной не закроет... ни в какую систему коллективного НАТО в небе нас не возьмет...

ИМХО давление на НАТО и РП после ночи будет иметь обратный эффект.

Особенно на фоне...
* (С)
_____________________
Лише помилився з терміном.

(І начебто бабло отримає і Польща 46 млрд. на ППО, і ми - 6 млрд. на дрони)
detroytred
 
Повідомлень: 25475
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 17:34

  pesikot написав:ну що .... судячі з реакції Польщі і всієї НАТИ в цілому ... війна в Європі - буде ...
Путін не зможе цим не скористатись ...

Кращого у нас НАТО нема, яке є таке є. Не даремно ж воюємо за євроатлантичний вибір, і не зупинимось поки нам не дадуть гарантії безпеки (приблизно такі ж як полякам сьогодні) :mrgreen:

Вже бачу як Мерц під час ядерних бомбардувань Берліна буде з альпійського бомбосховища заспокоювати "Шановні німці та німкині, це в жодному разі не напад на НАТО, це тільки новий рівень ескалації між РФ та Україною, не хвилюйтесь"
Letusrock
 
Повідомлень: 2656
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 17:44

  Letusrock написав:
  pesikot написав:ну що .... судячі з реакції Польщі і всієї НАТИ в цілому ... війна в Європі - буде ...
Путін не зможе цим не скористатись ...

Кращого у нас НАТО нема, яке є таке є. Не даремно ж воюємо за євроатлантичний вибір, і не зупинимось поки нам не дадуть гарантії безпеки (приблизно такі ж як полякам сьогодні) :mrgreen:


Ти ж казав, якщо російські танки підійдут до хребта, то ти будешь тікати за кордон, то куди тоді тікати будешь ? ))
Чи з триколором на зустріч, а потім штурмувати Європу на російському танку ? )

До речі, збиття мопедів силами НАТО не найгірший варіант, було б це добре для України
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12087
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 17:53

  Hotab написав:andrijk777
Ок. Ваша версія? Пілоти набухались


Навряд чи. Помилки роблять і тверезі.
Нажаль тягнуть за собою всіх, хто сидить у них за спиною.

Не правда. Якщо посадити літак у ліс(без пожежі) то не загине 100% людей - це історичний факт. Було сотні подібних катастроф.
Корпус літака не картонний, а дерева не бетонна стіна. Однозначно частина людей виживе. Тут не вижив ніхто.
Там були і інші аргументи, я вже не пам'ятаю всього.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6724
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 17:58

  Успіх написав:Що заважає десяток шахедів(чи щось схоже) запустити у відповідь по рф?

Нічого особистого - просто "відповідь", щоб уважніше наступного разу рф запускали свої приблуди.

(раз не хочуть сочно влупити ракетою і показати рф пів руки!)

Це означає - оголосити війну, як би воно не називалось і під яким приводом не здійснювалось. Так само, як кацапія оголосила війну Україні 24 лютого 2022 року, як би вони там це не називали і як би не виправдовували.
Чи готова Польща оголосити війну? Навряд-чи.

А от оборонні заходи - це інша справа. Є досить просте і елегантне рішення, яке вже за сьогодні неодноразово озвучувалось всюди: за узгодженням з українською стороною збивати все, що наближається до польського кордону з боку України. Це була б найбільш адекватна відповідь на ситуацію, і насправді це треба було зробити ще після першого випадку з ракетами. Поняття "наближення до кордону" можна розтягувати в дуже широких межах, навіть до необхідності перехоплення цілей за допомогою F-16 з вилітом з польського аеродрому. Звісно ж, за узгодженням з українською стороною.

У якийсь момент, звісно, польського посла в московії (якщо він там ще є) викликали б до тамошного МЗС, і грізно запитали, на якій підставі вони збивають мирні російські крилаті ракети. На що, в залежності від політичної ситуації, можна було б відповідати, що приналежність ракет саме до російських збройних сил встановити за тих обставин було неможливо (вастамнєт), або ж що в українському повітряному просторі немає чого робити російським ракетам.

Оце була б доросла і адекватна відповідь. Але щось я розмріявся.
M-Audio
 
Повідомлень: 3430
З нами з: 23.03.11
Подякував: 635 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 18:03

  pesikot написав:ну що .... судячі з реакції Польщі і всієї НАТИ в цілому ... війна в Європі - буде ...

Путін не зможе цим не скористатись ...

ну буде, ніби ти відкрив Америку, як на Близьком Сході буде, і що хотів сказати?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40760
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 18:04

  M-Audio написав:А от оборонні заходи - це інша справа. Є досить просте і елегантне рішення, яке вже за сьогодні неодноразово озвучувалось всюди: за узгодженням з українською стороною збивати все, що наближається до польського кордону з боку України. Це була б найбільш адекватна відповідь на ситуацію, і насправді це треба було зробити ще після першого випадку з ракетами. Поняття "наближення до кордону" можна розтягувати в дуже широких межах, навіть до необхідності перехоплення цілей за допомогою F-16 з вилітом з польського аеродрому. Звісно ж, за узгодженням з українською стороною.

У якийсь момент, звісно, польського посла в московії (якщо він там ще є) викликали б до тамошного МЗС, і грізно запитали, на якій підставі вони збивають мирні російські крилаті ракети. На що, в залежності від політичної ситуації, можна було б відповідати, що приналежність ракет саме до російських збройних сил встановити за тих обставин було неможливо (вастамнєт), або ж що в українському повітряному просторі немає чого робити російським ракетам.

Оце була б доросла і адекватна відповідь. Але щось я розмріявся.

Там по-моєму і з території Білорусі летіли дрони. Тому "узгодження з українською стороною" нічого не змінює.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 10 вер, 2025 18:06, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6724
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 18:05

  Letusrock написав:
  pesikot написав:ну що .... судячі з реакції Польщі і всієї НАТИ в цілому ... війна в Європі - буде ...
Путін не зможе цим не скористатись ...

Кращого у нас НАТО нема, яке є таке є. Не даремно ж воюємо за євроатлантичний вибір, і не зупинимось поки нам не дадуть гарантії безпеки (приблизно такі ж як полякам сьогодні) :mrgreen:

Вже бачу як Мерц під час ядерних бомбардувань Берліна буде з альпійського бомбосховища заспокоювати "Шановні німці та німкині, це в жодному разі не напад на НАТО, це тільки новий рівень ескалації між РФ та Україною, не хвилюйтесь"

одна пані наближена до високих еліт в Парижі ж нам тут писала що буде парасолька, причому ядерна, а не окуляри за 350 євро
Востаннє редагувалось flyman в Сер 10 вер, 2025 18:05, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40760
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 18:05

Освітній насос: чому українська молодь потрібна європейським університетам
У свіжому звіті ЄС проаналізовано дані станом на 2024 рік. На цей час в університетах країн Східної Європи та Балтії навчається близько 75 тисяч громадян України. Тобто кожен двадцятий іноземний студент в університетах Європи — з України, загалом їх 90 тисяч. Якщо виключити з цього розрахунку студентів із країн ЄС (близько 43%), то серед іноземних студентів вже кожен одинадцятий — із України.

Якщо вони залишаться там працювати після навчання, то, за моїми підрахунками на основі даних про середньою продуктивність праці в країнах Європи, Україна може втратити близько 1,2 млрд дол ВВП на рік, у той час як українські мігранти зможуть генерувати для європейських країн близько 5,5 млрд євро ВВП. Зрозуміло, чому країни Європи вже очевидно конкурують із Україною та з іншими країнами за наших абітурієнтів і випускників їхніх університетів.

За загальною чисельністю студенти з України в Європі поступаються лише когорті студентів із Китаю: 5,6% іноземних студентів у Європі — з Китаю, 5,1% — із України. Індія на третьому місці за експортом своїх талантів до системи вищої освіти Європи — 5,0%. На це варто звернути окрему увагу, бо за кількістю населення Індія випереджає Україну десь у 40 разів, але за кількістю студентів у країнах Європи Індію випереджає Україна. Майже 1,5 мільярда населення й трохи більш як 30 мільйонів — це незіставні цифри. 8)
https://zn.ua/ukr/EDUCATION/osvitnij-na ... tetam.html

Університети піднімуть ціни: чому навчання в Україні стане дорожчим :shock:
https://finclub.net/news/universytety-p ... hchym.html

Кредити на вищу освіту почали надавати за моделлю «оплати частинами» 8)
https://finclub.net/news/kredyty-na-vys ... ynamy.html

"веселі" часи наступають...хто ж залишиться у неньці :oops:
jump
 
Повідомлень: 4989
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 18:08

  jump написав:
"веселі" часи наступають...хто ж залишиться у неньці :oops:

потужні незламники і незламниці, бо фортеця
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40760
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 15082150831508415085
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 124050
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 308557
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 988564
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9637)
10.09.2025 16:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.