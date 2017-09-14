RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 09:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Конечно, это не означает, что там вообще всё неправда.
саме так і є, все неправда, сумніву не має
prodigy
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 09:48

сьогодні вночі 19 дронів атакували Польшу( країну НАТО), поляки підняли в небо свої F16, а Нідерланди пару F35-ліквідували 4 дрона(чи шахеда), інформація (як сказав Туск уточнюється)
але ясно одно-русне без вазеліну використувала поляків, а Туск (теж собі Дональд) сказав, що це було не болісно (ніхто не загинув)
O Polacy, Polacy
Стало известно у кого на этой планете самые большие и толстые розовые очки.
Счастливым обладателем уникальных окуляров оказался г-н Дональд Туск, премьер-министр Польши.
Он сообщил миру и соотечественникам, что «нет причин для паники, жизнь будет продолжаться в обычном режиме».
Печален и понятен вектор движения событий.
Все, что произошло сегодня ночью в польском небе и на польской земле, конечно, можно загримировать под досадный казус, ошибочку и небольшой косячок.
Сейчас, собственно говоря, все этим и занимаются. ( почти все).
Но морда будущего лезет сквозь фальшь взаимных успокоений. И эта морда оскалена, а с клычар капает слюна нового фашизма.
Туск, вероятно, не в курсе гидродинамического закона водоворота, который тютелька в тютельку описывает и политические процессы.
Боевые дроны в польском небе это не случайность и не «отклонение от курса». Это закономерное и наглое следствие западного. соплежуйства и веры в то, что фашизм побеждается в разговорном жанре.
Уголовники в Кремле ржут и ликуют.
«НАТО описалось».
Шизофреник создающий рабочие программы политики россии абсолютно удовлетворен результатом вторжения русских боевых тактических единиц в границы НАТО.
Дугин:Наши дроны в Польше – отличный момент, чтобы начать тотальную мобилизацию в России
Такое мнение в разговоре с нами высказал философ Александр Дугин.
Сегодня ночью мы проверили одного из злейших врагов, Польшу, и все НАТО. Дроны России показали слабость врагов. Настал момент объявлять тотальную мобилизацию и пользоваться этой слабостью, атаковать! Надеюсь, никто не думает, что мы в своей священной войне ограничимся Победой над киевским режимом», - отметил Александр Дугин.
prodigy
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 09:50

Чем восточная Европа отличается от западного заевропья...
Польща просить у НАТО більше ППО після нальоту російських дронів, — Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles ... ckout=true)

Швеція вже спрямовує допомогу, а Нідерланди надають комплекси Patriot, кошти проти БпЛА та 300 військових. Також допоможуть: Чехія, Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія та країни Балтії.


У зв’язку з сьогоднішньою атакою на Польщу президент США Трамп просто зараз відправляє до Польщі, Німеччини та інших країн ЄС важку техніку та близько 250 тис. військових.


Польща отримає від ЄС понад €43 млрд. на посилення власної оборони через зростаючу загрозу з боку РФ, — Reuters (https://www.reuters.com/business/aerosp ... 025-09-09/)
_hunter
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 10:38

Знач між крапельками не вийде і Україна змінить сьогоднішній формат протистояння агресору.
detroytred
 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 10:46

:mrgreen:

«Працівникам ТЦК треба підняти зарплату. Вона має бути на рівні НАБУ, ДБР і прокуратури, це дозволить уникати корупційних схем та скандалів». - нардеп Федієнко
Xenon
 
