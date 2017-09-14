сьогодні вночі 19 дронів атакували Польшу( країну НАТО), поляки підняли в небо свої F16, а Нідерланди пару F35-ліквідували 4 дрона(чи шахеда), інформація (як сказав Туск уточнюється) але ясно одно-русне без вазеліну використувала поляків, а Туск (теж собі Дональд) сказав, що це було не болісно (ніхто не загинув) O Polacy, Polacy
Стало известно у кого на этой планете самые большие и толстые розовые очки. Счастливым обладателем уникальных окуляров оказался г-н Дональд Туск, премьер-министр Польши. Он сообщил миру и соотечественникам, что «нет причин для паники, жизнь будет продолжаться в обычном режиме». Печален и понятен вектор движения событий. Все, что произошло сегодня ночью в польском небе и на польской земле, конечно, можно загримировать под досадный казус, ошибочку и небольшой косячок. Сейчас, собственно говоря, все этим и занимаются. ( почти все). Но морда будущего лезет сквозь фальшь взаимных успокоений. И эта морда оскалена, а с клычар капает слюна нового фашизма. Туск, вероятно, не в курсе гидродинамического закона водоворота, который тютелька в тютельку описывает и политические процессы. Боевые дроны в польском небе это не случайность и не «отклонение от курса». Это закономерное и наглое следствие западного. соплежуйства и веры в то, что фашизм побеждается в разговорном жанре. Уголовники в Кремле ржут и ликуют. «НАТО описалось». Шизофреник создающий рабочие программы политики россии абсолютно удовлетворен результатом вторжения русских боевых тактических единиц в границы НАТО. Дугин:Наши дроны в Польше – отличный момент, чтобы начать тотальную мобилизацию в России Такое мнение в разговоре с нами высказал философ Александр Дугин. Сегодня ночью мы проверили одного из злейших врагов, Польшу, и все НАТО. Дроны России показали слабость врагов. Настал момент объявлять тотальную мобилизацию и пользоваться этой слабостью, атаковать! Надеюсь, никто не думает, что мы в своей священной войне ограничимся Победой над киевским режимом», - отметил Александр Дугин.
Знач між крапельками не вийде і Україна змінить сьогоднішній формат протистояння агресору.