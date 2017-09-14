Shaman написав:як гадаєте, чого деякі форумчани транслюють посил пуйла один в один?
проблема в тому що останні два роки ваша мантра 2023-го "покращення переговорних позицій" на порядок далі від реальності ніж "головний посил пуйла"
останні роки я кажу про перемовини, обговорюю різні варіанти - але весь цей час саме Раша не хоче перемовин. я не знаю, де наші зрадофіли бачать бажання Раші вести перемовини - оце ваша головна брехня - Раша не хоче, а Україна в цьому винна.
реальні умови не змінилися - по лінії фронту й гарантії (корейський варіант). ще можливий варіант - просто зупинились й все, без ніяких гарантій.
Раша не хоче. Но ещё полгода тому и мы не хотели. Какие "різні варіанти" вы обговорюєте? В основном, дождаться пока РФ развалится или хотя бы сильно ослабнет (экономически или в военном отношении). Какие ещё?
"гарантії (корейський варіант)" - не реальный вариант. У нас нет американских военных баз, как в Ю Корее. "просто зупинились й все" - тоже не реальный вариант. Как вы правильно пишете, "Раша не хоче".
flyman написав:тобто якщо УТ-1 транслюється на Сибір і спутник має координати (+- 3 град) на гоостаціонарній орбіті, як і ті що транслюють РТ-1, то як можна "на око" визначити? Вам знайти сайт із передачами, супутниками і їх координатами та азимутом, кутом відносно горизонту в районі Генічєска?
А ви знаєте, що можна ставити спокійно 3 конвертера на одній тарілці і приймати сигнал із різних спутників, які відносно поряд? Як визначити "візульним контактом", на що саме наведено і який канал (із тисячі) приймається?
Як писав хантер, "така агітка провалилась"
Я читал, что телевидение РФ работает через такие спутники Express-AM5, Express-AM6, Ямал-401, ABS-2. НТВ Плюс и Триколор ТВ используют все перечисленные. Решается ли задача для просмотра Украины и РФ установкой нескольких облучателей перед одним отражателем сказать не могу.
Раша не хоче. Но ещё полгода тому и мы не хотели.
И снова лозунги
"Раша не хоче" - ну то таке ... так буває "Украина не хоче" - фу-фу-фу ... "надо заинтересовать агрессора"
По словам Милана Трайковича, заместителя директора рейтингового агентства Fitch Ratings , суверенный рейтинг Польши может быть понижен, если страна не сможет стабилизировать уровень государственного долга или сохранить темпы экономического роста.
Ранее в этом месяце рейтинговое агентство Fitch понизило со стабильного до негативного прогноз по инвестиционному рейтингу Польши A-, предупредив, что политическая напряженность может помешать фискальной консолидации, необходимой стране для сокращения дефицита, который в этом году оценивается на уровне 6,9% от внутреннего производства. ..... Fitch, ранее ожидавшее стабилизации государственного долга Польши в 2028 году, теперь прогнозирует его рост до примерно 68% от ВВП в следующем году. .... Fitch прогнозирует дальнейший рост долга после 2028 года.
проблема в тому, що приписування іншим мантри про "покращення переговорних позицій" живе в голові виключно тих, хто активно просуває посил пуйла
я тобі просто нагадаю: 2022 - токмо розвал рф + репарації, не менше 2023 - контрнаступ, кордони91, остання верба 2024 - фількині безпекові угоди, десяток планів, самітів та формул, очікування кращих переговорних позицій 2025 - сотні тисяч СЗЧ, Трамп, 300 млрд невистачає(вкрали?), дрони атакують Польшу, АЛЕ - "ми вже перемогли"(с) 2026 - ...
новина за серпень 2024:
ОП: Наразі Україна не готова до перемовин з Росією щодо завершення війни у контексті сильних переговорних позицій. Йдеться про нестачу озброєнь, а також чіткі гарантії щодо того, що РФ через два-три роки не нападе знову.
Пройшов рік і позиції наші сильніші тому ми готові до перемовин і перспектива повторного нападу вже зникла. все вірно?))
я тобі просто нагадаю: 2022 - токмо розвал рф + репарації, не менше 2023 - контрнаступ, кордони91, остання верба 2024 - фількині безпекові угоди, десяток планів, самітів та формул, очікування кращих переговорних позицій 2025 - сотні тисяч СЗЧ, Трамп, 300 млрд невистачає(вкрали?), дрони атакують Польшу, АЛЕ - "ми вже перемогли"(с) 2026 - ...
Як я і сказав, ти пишешь виключно посилами пуйла ... при цьому приписуешь іншим "покращення переговорних позицій"
Якби ти промовчав, за розумного зійшов би Але ж ти не промовчав, чим і показав власну позицію (мабуть на премію заробив)
До того ж, приписування іншим "покращення переговорних позицій" - це також російська пропаганда
PS. Ти вже обрав, куди тікати будешь ? Чи такі будешь росіян зустрічати і разом з ними штурмувати Європу ? )