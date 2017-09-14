pesikot написав:проблема в тому, що приписування іншим мантри про "покращення переговорних позицій" живе в голові виключно тих, хто активно просуває посил пуйла
новина за серпень 2024:
ОП: Наразі Україна не готова до перемовин з Росією щодо завершення війни у контексті сильних переговорних позицій. Йдеться про нестачу озброєнь, а також чіткі гарантії щодо того, що РФ через два-три роки не нападе знову.
Пройшов рік і позиції наші сильніші тому ми готові до перемовин і перспектива повторного нападу вже зникла. все вірно?))
Та да. В цьому вся стратегія вічної війни) їм не треба перемоги їм треба виснажувати росію щоб європа встигла підготовитись
pesikot написав:проблема в тому, що приписування іншим мантри про "покращення переговорних позицій" живе в голові виключно тих, хто активно просуває посил пуйла
новина за серпень 2024:
ОП: Наразі Україна не готова до перемовин з Росією щодо завершення війни у контексті сильних переговорних позицій. Йдеться про нестачу озброєнь, а також чіткі гарантії щодо того, що РФ через два-три роки не нападе знову.
Пройшов рік і позиції наші сильніші тому ми готові до перемовин і перспектива повторного нападу вже зникла. все вірно?))
Та да. В цьому вся стратегія вічної війни) їм не треба перемоги їм треба виснажувати росію щоб європа встигла підготовитись
Так ти в виснажені росії приймаєшь активну участь )
Letusrock написав:я тобі просто нагадаю:________________________________хотелки педерації 2022 - токмо розвал рф + репарації, не менше____Медведчук/Янукович+ нема України 2023 - контрнаступ, кордони91, остання верба_________те саме що і в 2023 2024 - фількині безпекові угоди, десяток планів,самітів___не в НАТО, можна в ЄС та формул, очікування кращих переговорних позицій____ РПЦ і російська -Державні 2025 - сотні тисяч СЗЧ, Трамп, 300 млрд невистачає(вкрали?),___те саме що в 2024 дрони атакують Польшу, АЛЕ - "ми вже перемогли"(с) 2026 - ...
А хочеш я тобі нагадаю ? курсивом напроти твоїх пунктів
Головна мета російського диктатора Володимира Путіна — змусити Україну дійти висновку, що чинити опір російській військовій машині марно.
Ця теза відображає особисту думку Путіна, який вважає, що українська армія відчуває таку нестачу особового складу, що оборона країни може впасти, пише NYT, посилаючись на двох близьких до Кремля людей.
За їхніми словами, головний посил Путіна полягає в тому, що Києву слід прийняти ті умови миру, які пропонуються зараз, оскільки будь-яка майбутня угода буде гіршою.
Водночас прихильники України наголошують, що Путін намагається змусити Київ капітулювати, при цьому ігноруючи величезні втрати та обмежені успіхи своєї окупаційної армії на фронті, а також проблеми в економіці РФ.
як гадаєте, чого деякі форумчани транслюють посил пуйла один в один?
Від вас звичайний допис, а вже двоє себе відмітили )
За даними прикордонної служби, з 28 серпня по 3 вересня до Підкарпатського воєводства прибули 6100 чоловіків віком від 18 до 22 років. До Люблінського воєводства за той самий період в'їхали 4605 молодих українців.
ЛАД написав:Раша не хоче. Но ещё полгода тому и мы не хотели.
Яка різниця що МИ не хотіли пів року тому назад
Снова старая шарманка? -- разница в том, что те же пол-года назад - по странному совпадению - некто Трамп готовил подписание РПО...
Так він і зараз готує... тільки якось дивно чим більше він готує-тим сильніше по нас прилітає Сьогодні він Білорусь з санкцій по авіа зняв... тепер виявиться що Боїнг в Білорусію стільки запчастин поставить що не те що 10 білоруських - 150 педераційних відремонтуються....