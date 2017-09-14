Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 11 вер, 2025 20:05
"Копали окопи і ставили розтяжки" https://life.pravda.com.ua/society/isto ... TUkbDAkaDA
"это-же война"(с)...
Прохожий
Додано: Чет 11 вер, 2025 20:06
pesikot написав: Letusrock написав:
до речі тема Ірини Заруцької на форумі не розкрита? Чи тут всі агенти Сороса, тому й мовчать тихенько?
P.S. Плюс ще й Чарлі Кірк
Навіщо ти так палишься ... "агенти Сороса" ... московитом бздишь
Ти тему гілки здатен прочитати ?
Я бачу, що ні
Про Чарлі Кірка, я читаю в інеті, що тему з ним розганяють росіяни
це якраз по темі гілки. варвари вже на підступах до Риму, а демократи (яких зациклило на знедолених неграх, лгбт та гендерах) їм в цьому допомагають
Letusrock
Додано: Чет 11 вер, 2025 20:10
Banderlog написав:
Та да. В цьому вся стратегія вічної війни) їм не треба перемоги їм треба виснажувати росію щоб європа встигла підготовитись
з такою "швидкістю" та бажанням готуватись, боюсь що не тільки українці закінчаться а й привозні бангладешці
Letusrock
Додано: Чет 11 вер, 2025 20:10
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
Яка різниця що МИ не хотіли пів року тому назад
Снова старая шарманка?
-- разница в том, что те же пол-года назад - по странному совпадению - некто Трамп готовил подписание РПО...
Так він і зараз готує...
тільки якось дивно
чим більше він готує-тим сильніше по нас прилітає
Сьогодні він Білорусь з санкцій по авіа зняв... тепер виявиться що Боїнг в Білорусію стільки запчастин поставить що не те що 10 білоруських - 150 педераційних відремонтуються....
Так разговор-то не про это
А про то, что чем дальше - тем переговорные позиции все "кращэ и кращэ"...
_hunter
Додано: Чет 11 вер, 2025 20:13
Hotab
Додано: Чет 11 вер, 2025 20:15
Внаслідок вибуху пошкоджена "Чернігівська політехніка": що відомо про атаку по місту в ніч на 11 вересня
Внаслідок атаки РФ у ніч на 11 вересня по Чернігову пошкоджена будівля Національного університету "Чернігівська політехніка".
Це третій випадок за час повномасштабного вторгнення, коли під ударом росіян опинився цей навчальний заклад. Росія вдарила дронами по навчальному закладу в Сумах: виникла пожежа – фото
За інформацією рятувальників, будівлі навчального закладу значно пошкоджені та частково зруйновані. В одній з них виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.
"Ну это же война" (с) ЛАД
По факту, росіяни ціленаправлено наносять удари по навчальним закладам
pesikot
Додано: Чет 11 вер, 2025 20:19
Letusrock написав: pesikot написав: Letusrock написав:
до речі тема Ірини Заруцької на форумі не розкрита? Чи тут всі агенти Сороса, тому й мовчать тихенько?
P.S. Плюс ще й Чарлі Кірк
Навіщо ти так палишься ... "агенти Сороса" ... московитом бздишь
Ти тему гілки здатен прочитати ?
Я бачу, що ні
Про Чарлі Кірка, я читаю в інеті, що тему з ним розганяють росіяни
це якраз по темі гілки. варвари вже на підступах до Риму, а демократи (яких зациклило на знедолених неграх, лгбт та гендерах) їм в цьому допомагають
Ти б так завзято розповідав про вбивства розмінерів чи вбивства пенсіонерів ...
Але ти глузуєшь ... мразота ... глузуй далі ...
pesikot
