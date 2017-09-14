budivelnik написав:Яка різниця що МИ не хотіли пів року тому назад
Снова старая шарманка? -- разница в том, что те же пол-года назад - по странному совпадению - некто Трамп готовил подписание РПО...
Так він і зараз готує... тільки якось дивно чим більше він готує-тим сильніше по нас прилітає Сьогодні він Білорусь з санкцій по авіа зняв... тепер виявиться що Боїнг в Білорусію стільки запчастин поставить що не те що 10 білоруських - 150 педераційних відремонтуються....
Так разговор-то не про это А про то, что чем дальше - тем переговорные позиции все "кращэ и кращэ"...
Внаслідок атаки РФ у ніч на 11 вересня по Чернігову пошкоджена будівля Національного університету "Чернігівська політехніка". Це третій випадок за час повномасштабного вторгнення, коли під ударом росіян опинився цей навчальний заклад.
Banderlog написав:Та да. В цьому вся стратегія вічної війни) їм не треба перемоги їм треба виснажувати росію щоб європа встигла підготовитись
з такою "швидкістю" та бажанням готуватись, боюсь що не тільки українці закінчаться а й привозні бангладешці
Все за планом. Допоки раша не зупиняється по лінії розмежування (без вимог захоплення України і подальших претензій до нати), пенси оркостану будуть насолоджуватися інфляцією, відсутністю ліків, проблемами з маслом, картоплею і почекаємо з немолодим ЛАДом чого ще, автопром працювати все менше днів, не тільки автопром, світло вночі буде зникати у все більших містах, а що там бензин, кажуть немолодий ЛАД в Україні може заправитись і дешевше? 20 років накопичень в ФНБ усьо, скільки танків, авіації, рлс, чорноморського флоту, наразі і новоросійськ потихеньку насолоджується сво. Ні, молодому ЛАДу в оркостані ще не видно що ж то є вже. Цікаво у 75 він буде також впевненим, що то одномоментно він і сотні тисяч людей, фізиків, хіміків стали нікому непотрібні... Великі заводи прям всім олігархам і світу були потрібні, але сотні тисяч просто просруть оті кому 15 і менше наразі... )
Зрада: *Новая тема... РФ напала дронами на РП, чтоб ЕС и НАТО забрали все ПВО себе и не дали нам...* (С) ____________________________ Потужно: *Те, що ми збили декілька російських БпЛА – важливий сигнал для путіна. Ми показали, що готові захищати східний фланг НАТО, – речник президента Польщі...* (С)
Картинка гарна. Чудова. Але Буданов чітко визначив, що впливу на продовження орківської агресії вона не має. Про якусь програму переозброєння на 1,2 трлн. ДОЛЛ. вказав. Зауваживши, що навіть якщо на 60% виконають, то й це значне.
Це Кривонос про голод казав і про вплив економічних негараздів.
І кому довіряти з них двох?
Хз навіщо і чому Буданов дав отаке інтерв'ю. По суті воно йде напротиріч заявам Зе і Ко, партнерам. Не просто напротиріч, а вщент розносить всю базу їх обгрунтувань. (Практично повторив а-ля отой хід Залужного в Тайм).