Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:23

  Сибарит написав:
  барабашов написав:Барну и Куприя в пример не приводить. Как и Тягнибока с сыном.

1. Почему?
2. Кто это?

Барна бывший депутат
Куприй бывший мэр(город не помню, Канев вроде)
Тягныбок вообще бывший непонятно кто и за какие шиши
Первые два на глубине два метра
На какой глубине Ростик Шаурма, в 28лет ставший гениальным распильщиком Запорожстали?
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:29

detroytred
Адміністративне затримання провадиться органами внутрішніх справ (Національною поліцією) – при порушенні призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Вони там є. Просто не кадрі.
😅

Якщо принципово питання в цьому, поліцейська машина буде біля бусифікаторів через 3 хвилини. Долю ухилянта це не змінить ніяк.

Я у відпустці на батьківщині в 22му чи 23 , ще військовим, бігав (як завжди ) крос . Доводилось бігти через блокпост.
Достєбались «покажи документи». Тільки воєни, без поліції. Я послав і побіг далі. Коли біг назад, вони були вже з поліцією. Ну довелось показати.
В принципі що це міняє? Тільки відволік поліцію від інших обовʼязків, спалили вони додаткову пів літру бензину. Результат без змін. Тому я для себе вирішив, нема чого вистьобуватись. Покажи і йди/біжи/їдь.
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:35

  Hotab написав:detroytred
Адміністративне затримання провадиться органами внутрішніх справ (Національною поліцією) – при порушенні призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Вони там є. Просто не кадрі.
😅

Якщо принципово питання в цьому, поліцейська машина буде біля бусифікаторів через 3 хвилини. Долю ухилянта це не змінить ніяк.

Я у відпустці на батьківщині в 22му чи 23 , ще військовим, бігав (як завжди ) крос . Доводилось бігти через блокпост.
Достєбались «покажи документи». Тільки воєни, без поліції. Я послав і побіг далі. Коли біг назад, вони були вже з поліцією. Ну довелось показати.
В принципі що це міняє? Тільки відволік поліцію від інших обовʼязків, спалили вони додаткову пів літру бензину. Результат без змін. Тому я для себе вирішив, нема чого вистьобуватись. Покажи і йди/біжи/їдь.


Міняє те, що поліція знає весь порядок затримання, доставки тощо.
Це їх робота.
А всл --- ні!

І ключовий момент, на який ніхто не звернув уваги!
*«Стаття 260 КУпАП безпосередньо визначає сукупність!!!!!!!!!!!! умов, коли можливе адміністративне затримання:

У випадках, прямо передбачених законами України, з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов’язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення допускаються адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів».*
https://sud.ua/uk/news/publication/3017 ... po-raznomu

Тобто по закону, виходить, чітко --- показав хоч ПАСПОРТ і все!!!
Якщо порушник, то ... розпочинати справу про адміністративне правопорушення в ТЦК. Без проблем.
Ніяка доставка і тим паче затримання для цього дійства АБСОЛЮТНО не потрібна.
З'ясували особу (наприклад, за паспортом) і все. Крапка.
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Проблема не в тому, що процедурно комусь не дочитали права , чи поліцейські стояли на іншій стороні дороги і не підійшли. А в тому, що хитро зроблені думали що вони можуть забити на резерв+, на оновлення облікових документів на 4-му році війни «і нічєво мнє нє будєт».

так прямо так і напиши, як деякі добровольці-2022 пишуть від безсилля в твіттерах "х.. на конституцію покласти, зловити, розстріляти всіх ухилянтів а майно поділити". Це хоча б чесна і щира позиція (хоч і не правильна). А не оце все натягування сови на глобус: про поліцію яка як кіт Шредінгера і є і нема, про велосипедистів яких не просто так рандомно збивають, а ніби 2 тижні вистежують, постанови такі/сякі і т.д.
Зекономив би зайву сотню сторінок на форумі.
P.S. Тільки чомусь Крупі чи Міндичу ти не пропонуєш нирки втихаря відбити, тільки над цивільними пересічними гігікаєш
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:41

detroytred

Ніяка доставка і тим паче затримання для цього дійства АБСОЛЮТНО не потрібна.


Як це не потрібна?
«Говорили балакали, сіли і заплакали»))
Не поліцейський складає постанову при такого роду порушеннях . Він взагалі не має розумітись на обліку, коли там треба було оновити чи пройти влк. . А саме посадові особи ТЦК
І не на вулиці. Тому доставка обовʼязкова.
Доставити повинен поліцейський, це правда. Ну так він позаду супроводжує))

Ви можете скільки завгодно шукати дрібні порушення в процедурах, можна навіть кудись поскаржитись :D

Але суті не міняє: ухилянт має бути доставлений в ТЦК . І його доставляють. А те що він виходить без постанови , ну то він обрав шлях виправлення і пішов захищати державу
:
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:45

  Hotab написав:detroytred

Ніяка доставка і тим паче затримання для цього дійства АБСОЛЮТНО не потрібна.


Як це не потрібна?
«Говорили балакали, сіли і заплакали»))
Не поліцейський складає постанову при такого роду порушеннях . Він взагалі не має розумітись на обліку, коли там треба було оновити чи пройти влк. . А саме посадові особи ТЦК
І не на вулиці. Тому доставка обовʼязкова.
Доставити повинен поліцейський, це правда. Ну так він позаду супроводжує))

Ви можете скільки завгодно шукати дрібні порушення в процедурах, можна навіть кудись поскаржитись :D

Але суті не міняє: ухилянт має бути доставлений в ТЦК . І його доставляють. А те що він виходить без постанови , ну то він обрав шлях виправлення і пішов захищати державу
:

Ще раз --- для складання постанови на порушника не є обов'язковим його присутність в ТЦК.

Вище ж надав 260 ст. КУпАП, де чітко вказана СУКУПНІСТЬ умов для затримання при адмінправопорушеннях.
Серед них -- неможливість встановлення особи.
Тобто якщо особа встановлено, наприклад, за паспортом, то все --- для затримання не має підстави.
Крапка. Просто крапка.

Ви можете, що завгодно розповідати, але предметом є -- законно чи незаконно.
Поки аргументи цілком на другому.

Стосовно ж суті, то вона в іншому.
В тому, що пересічного від представників влади захищає лише Закон.
Інша справа, що від орди - ЗСУ!
Але предметом було саме дії всл.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 12 вер, 2025 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:50

detroytred
Серед них -- неможливість встановлення особи


Це лише одна з причин.
А от припинити вчинення порушення просто показавши паспорт неможливо.
А припинити НЕОБХІДНО. :D
А також для складання постанови, яку неможливо скласти на місці. Бо її складає лише посадова особа ТЦК. А не поліцейський
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:54

  Hotab написав:detroytred
Серед них -- неможливість встановлення особи


Це лише одна з причин.
А от припинити вчинення порушення просто показавши паспорт неможливо.
А припинити НЕОБХІДНО. :D

І?
Надайте посилання на законодавчі акти про порядок припинення даного правопорушення.

Ще раз: в ТЦК посадова особа (начальник) складе постанову. І без порушника.
Наявність при цьому порушника не обов'язкова.
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 13:59

detroytred

Наявність при цьому порушника не обов'язкова.


«Всебічний розгляд»!!
З поясненнями від порушника. Може має помʼякшуючи обставини. Або навпаки, необхідно щоб він або зізнався сам, або НЕ зізнався, і потрібні додаткові докази.
Ні, як це заочно! З ним!
Він де потім в суді скаже, що його аргументи і пояснення не пойняли, і взагалі він не знав про час та місце розгляду, :D
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 12 вер, 2025 14:01, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 14:01

  Hotab написав:detroytred

Наявність при цьому порушника не обов'язкова.


«Всебічний розгляд»!!
З поясненнями від порушника. Може має помʼякшуючи обставини.
Ні, як це заочно! З ним!

Так само, як і штрафи за, наприклад, неоновлення даних.
Складається без порушника.

Не згоден, то обжалування в суді.
