барабашов написав: Shaman написав: ЛАД написав: Добавлю к вопросу о морали.

Я считаю аморальными призывы людей, сидящих в глубоком тылу, воевать "до последней вербы" (до истощения РФ).

Я считаю аморальными призывы людей, сидящих в глубоком тылу, воевать "до последней вербы" (до истощения РФ).

На такие призывы имеют право только те, кто в ЗСУ. Причём, не просто в ЗСУ, а именно на фронте.

дійсно красива маніпуляція, навіть декілька. тоді зустрічна пропозиція - ті, що в тилу не мають права пропонувати домовлятися на БУДЬ-ЯКИХ умовах. воно ж так зручно віддавати Донбас перебуваючи в Харкові. хочеш віддати - передай свою квартиру біженцю з Краматорська - й ок.



друге - оце брехня "до останньої верби". українські патріоти кажуть про перемовини й досягнення миру на РЕАЛІСТИЧНИХ умовах - по лінію фронту та таке інше. зрадофіли постійно грають на руську ІПСО - здавайтеся, далі буде гірше. реалістичних планів про перемовини було озвучено декілька. від Раші не було ЖОДНОГО реалістичного, лише капітуляція в тій чи іншій формі. під гірше руські кажуть про втрати наших територій - при цьому не кажуть скільки втрачають вони й на фронті, й в тилу. санкції а тепер й НПЗ роблять значний внесок - бо якщо уважно подивитись, то основа Раші - лише нафта, й все.



тому в парагвайські війну зараз грає сама Раша. диктатура - така диктатура. й об'єктивно саме Раша зацікавлена в перемовинах, бо втрачає вона значно більше, ніж отримує. дійсно красива маніпуляція, навіть декілька. тоді зустрічна пропозиція - ті, що в тилу не мають права пропонувати домовлятися на БУДЬ-ЯКИХ умовах. воно ж так зручно віддавати Донбас перебуваючи в Харкові. хочеш віддати - передай свою квартиру біженцю з Краматорська - й ок.друге - оце брехня "до останньої верби". українські патріоти кажуть про перемовини й досягнення миру на РЕАЛІСТИЧНИХ умовах - по лінію фронту та таке інше. зрадофіли постійно грають на руську ІПСО - здавайтеся, далі буде гірше. реалістичних планів про перемовини було озвучено декілька. від Раші не було ЖОДНОГО реалістичного, лише капітуляція в тій чи іншій формі. під гірше руські кажуть про втрати наших територій - при цьому не кажуть скільки втрачають вони й на фронті, й в тилу. санкції а тепер й НПЗ роблять значний внесок - бо якщо уважно подивитись, то основа Раші - лише нафта, й все.тому в парагвайські війну зараз грає сама Раша. диктатура - така диктатура. й об'єктивно саме Раша зацікавлена в перемовинах, бо втрачає вона значно більше, ніж отримує.

Расскажи ка на пальцах шо там кроме тонн реальных(но напечатанных) денег и ляма эмбицилов(которых проще палёной водкой было зарыть) теряет рашка?

И не является ли центром управления спецоперацией тот совет, который разрешил всем этим Костиным и Песковым с Шуваловыми покупать у них домики по сотне лямов и парковать яхты там же? Который может забрать потом "редкозёмы" за долги или копьё. Расскажи ка на пальцах шо там кроме тонн реальных(но напечатанных) денег и ляма эмбицилов(которых проще палёной водкой было зарыть) теряет рашка?

конспірологічну маячню краще прокоментують лікарі по профілюа що втрачає Раша - окрім НПЗ, чиї палаючі фото ми бачимо щодня. вона втрачає економіку - через закриття ринків вже стагнує вугільна промисловість - нема чим платити зп, й шахти закриваються (Донбас має розуміти, що їх вугілля взагалі не потрібне). газ - втрата перспективного ринку, й не зрозуміло що з альтернативою - спочатку треба побудувати газовод за десятки ярдів, а там китайці скажуть ціну на газ. та ж нафта - продають зі значним дисконтом, а логістика все дорожчає - без війни Раша отримувала б в рази більше грошей від нафти. про надруковані гроші вже сказали. поки їх друкують під залишки фондів - це трохи обгрунтовано. прямий друк - не за горами, якщо вже не почався - як ще закрити шалений дефіцит бюджету, який всім відомий (гадаю скоро теж засекретять).вбитий та скалічений мільйон людей - тут же так багато демографів. нехай вони розкажуть, як це погано для країни - бо це й робітники, й споживачі. й як би вони не бухали - гроші якось же заробляли. хто тепер це буде робити? на сході зрозуміло - китайці.а скільки взагалі грошей витрачається марно на війну (замість лікарень та соціалки)? це вже взагалі ніхто не рахуєале за доповідями своїх керівників Раша лише укріплюється на фоні війни - побажає їм успіхів на цьому шляху - бо чим раніше ця імперія сконає, тим простіше сусідам буде жити далі. це як наркоман у під'їзді - й своє життя занепастив, й сусідам шкодить...