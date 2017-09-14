ЛАД написав:detroytred, Hotab Знаете, что мне больше всего понравилось в вашем споре? То, что спорят 2 человека, которых эти проблемы совершенно точно никак не коснутся. Ни в качестве задержанных ТЦК, ни в качестве работников ТЦК.
щось ви забули німецького бігунця, який дуже активно критикує мобілізацію - бо треба виправдати власну втечу.
й чомусь всі критики забувають про головне - причини мобілізації. влада сама вирішила мобілізувати з усіма наслідками, а не тому, що йде війна, наступає ворог, який зовсім не рахує людські втрати - й потрібно від нього захищатися. всі ці критики мобілізації не пропонують ЖОДНОГО рішення, й ховають голову в пісок, що ухилянтсво від мобілізації було в США під час війни у В'єтнамі, й там це теж було злочином. немає справедливої мобілізації, на жаль. чому ці настрої розганяють проросійські сили - зрозуміло. зрив мобілізації теж допомагає руським наступати. чого це підтримують наче наші - або дурні, або егоїстичні боягузи (хоча останні мали б заховатися й не відсвічувати), або не такі вже й наші...
Shaman написав:під гірше руські кажуть про втрати наших територій - при цьому не кажуть скільки втрачають вони й на фронті, й в тилу. санкції а тепер й НПЗ роблять значний внесок - бо якщо уважно подивитись, то основа Раші - лише нафта, й все.
тому в парагвайські війну зараз грає сама Раша. диктатура - така диктатура. й об'єктивно саме Раша зацікавлена в перемовинах, бо втрачає вона значно більше, ніж отримує.
Так що робити з твердженнями голови розвідки Буданова? От що? Заплющити очі наче не було, відкинути? Чи братти до уваги і враховувати хоч якось?
Дивіться: я до цього інтерв'ю співав (і дійсно був впевнений), як оце у вас, і ще додавав про Кавказ і т.д. І тут Буданов ...як пустим мішком по голові. Цеберка холодної води...
І що? Відкинути? Бути впевненим так само, як і раніше, і співати далі?
Ну я вважаю, що, як мінімум, це треба взяти до уваги, враховувати. Або!!! Просто вірити... Ну й тоді співати "вірю...".
Ви підмінили предмет 😁 Предметом того обговорення було не ухилянство та ухилянти, дії ухилянтів, а дії представників влади в площині законності. Законності, а не справедливості, як ви зазначили. (Стосовно справедливості, то вже інший предмет).
І рішення цього не складне та наявне - зміна законодавства. Тобто надання повноважень всл тцк здійснювати адмінзатримання та доставлення в ТЦК. Раз це вже є необхідною практикою для підтримки функціонування ЗСУ. Хоча, імхо, кращим рішенням було б, щоб цим (діями з порушниками-цивільними) займалася суто поліція чи нацгвардія на край. Але не всл ЗСУ тцк. А так, як це відбувається зараз, то це і є отією водою на млин ворога.
ЛАД написав:Добавлю к вопросу о морали. Я считаю аморальными призывы людей, сидящих в глубоком тылу, воевать "до последней вербы" (до истощения РФ). На такие призывы имеют право только те, кто в ЗСУ. Причём, не просто в ЗСУ, а именно на фронте.
дійсно красива маніпуляція, навіть декілька. тоді зустрічна пропозиція - ті, що в тилу не мають права пропонувати домовлятися на БУДЬ-ЯКИХ умовах. воно ж так зручно віддавати Донбас перебуваючи в Харкові. хочеш віддати - передай свою квартиру біженцю з Краматорська - й ок.
друге - оце брехня "до останньої верби". українські патріоти кажуть про перемовини й досягнення миру на РЕАЛІСТИЧНИХ умовах - по лінію фронту та таке інше. зрадофіли постійно грають на руську ІПСО - здавайтеся, далі буде гірше. реалістичних планів про перемовини було озвучено декілька. від Раші не було ЖОДНОГО реалістичного, лише капітуляція в тій чи іншій формі. під гірше руські кажуть про втрати наших територій - при цьому не кажуть скільки втрачають вони й на фронті, й в тилу. санкції а тепер й НПЗ роблять значний внесок - бо якщо уважно подивитись, то основа Раші - лише нафта, й все.
тому в парагвайські війну зараз грає сама Раша. диктатура - така диктатура. й об'єктивно саме Раша зацікавлена в перемовинах, бо втрачає вона значно більше, ніж отримує.
Расскажи ка на пальцах шо там кроме тонн реальных(но напечатанных) денег и ляма эмбицилов(которых проще палёной водкой было зарыть) теряет рашка? И не является ли центром управления спецоперацией тот совет, который разрешил всем этим Костиным и Песковым с Шуваловыми покупать у них домики по сотне лямов и парковать яхты там же? Который может забрать потом "редкозёмы" за долги или копьё.
Расскажи ка на пальцах шо там кроме тонн реальных(но напечатанных) денег и ляма эмбицилов(которых проще палёной водкой было зарыть) теряет рашка? И не является ли центром управления спецоперацией тот совет, который разрешил всем этим Костиным и Песковым с Шуваловыми покупать у них домики по сотне лямов и парковать яхты там же? Который может забрать потом "редкозёмы" за долги или копьё.
конспірологічну маячню краще прокоментують лікарі по профілю халяви.
а що втрачає Раша - окрім НПЗ, чиї палаючі фото ми бачимо щодня. вона втрачає економіку - через закриття ринків вже стагнує вугільна промисловість - нема чим платити зп, й шахти закриваються (Донбас має розуміти, що їх вугілля взагалі не потрібне). газ - втрата перспективного ринку, й не зрозуміло що з альтернативою - спочатку треба побудувати газовод за десятки ярдів, а там китайці скажуть ціну на газ. та ж нафта - продають зі значним дисконтом, а логістика все дорожчає - без війни Раша отримувала б в рази більше грошей від нафти. про надруковані гроші вже сказали. поки їх друкують під залишки фондів - це трохи обгрунтовано. прямий друк - не за горами, якщо вже не почався - як ще закрити шалений дефіцит бюджету, який всім відомий (гадаю скоро теж засекретять).
вбитий та скалічений мільйон людей - тут же так багато демографів. нехай вони розкажуть, як це погано для країни - бо це й робітники, й споживачі. й як би вони не бухали - гроші якось же заробляли. хто тепер це буде робити? на сході зрозуміло - китайці.
а скільки взагалі грошей витрачається марно на війну (замість лікарень та соціалки)? це вже взагалі ніхто не рахує
але за доповідями своїх керівників Раша лише укріплюється на фоні війни - побажає їм успіхів на цьому шляху - бо чим раніше ця імперія сконає, тим простіше сусідам буде жити далі. це як наркоман у під'їзді - й своє життя занепастив, й сусідам шкодить...
Вас також мобілізація не касається жодним чином Тому вам легко бути тут "героєм" до Ялти і до останньої верби. Яке ж лицемірство.
Представники СБУ, прокуратури, поліції, ДСНС вийшли з міста до того, як туди вторглася російська армія. Обороняти Херсон залишилися тероборона, що складалася з добровольців, якими командували кадрові офіцери. Їм бракувало засобів, щоб навіть просто перекрити в'їзні шляхи до міста.
"Херсон опинився без тих людей, які повинні були його обороняти. Не було не тільки військових, але й правоохоронців... Я не хочу вішати ярлики на наших правоохоронців, але, на жаль, серед тих людей, які вийшли реально захищати місто, я побачив тільки хлопців з патрульної поліції", - пригадує Володимир Миколаєнко. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cpw1xxk7z7ko
Умови - це не тільки матеріально-технічне забезпечення, а все, в тому числі і відносини між людьми.
Верес вказав, що йому завжди! щастило з командирами-начальниками. (Тому завжди! вдавалося відстоювати інтереси своїх людей). Вдалося б йому захистити інтереси своїх людей, якщо б "не пощастило" з начальником, і що б він при цьому зробив --- залишилося загадкою.
А так: він в як вільний художник... і, як в Матриці , обирав собі (своїм людям) будь-яку зброю для виконання задач... (Це його слова). ______________________ І важливий момент з отого 2,5 годинного інтерв'ю --- фактично червоною лінією через всю розмову проходить моя частина, моя (військова) родина, мої люди... мої. (як ото "Моя власна Польща...").
А про загальні проблеми, про загальний вихід-рішення жодного слова.. (Це ні добре, ні пагано. Це констатація). Добре, що не було а-ля нехай кожен, як я...
відносини між людьми в его части зависят от него как от командира. Он их определяет. Кроме того, у него есть возможность выбора людей. И оружия. "Вдалося б йому захистити інтереси своїх людей, якщо б "не пощастило" з начальником", - возможно, и нет. Хотя при достаточной твёрдости и мужестве часто удаётся. Но проблема именно в том, что наличие отдельных отличных частей не обеспечивает отличную армию. Так же, как Мадяр давно, когда ещё был командиром батальона или даже раньше приводил данные о количестве уничтоженных его подразделением целей в % от всех целей, уничтоженных ЗСУ. Цифры не помню, но достаточно большие. Если бы так работали все, то враг был бы уже разгромлен. Но проблема в том, что все так работать не могут. С одной стороны, не у всех такие возможности по матобеспечению и личному составу. С другой стороны, например, у пехоты не может быть такого количества уничтоженных целей, как у "Птахів Мадяра", а без пехоты, которая держит фронт, работа его подразделения, так же, как и артиллерии, просто невозможна. Враг его легко и быстро уничтожит.
ЛАД написав:Добавлю к вопросу о морали. Я считаю аморальными призывы людей, сидящих в глубоком тылу, воевать "до последней вербы" (до истощения РФ). На такие призывы имеют право только те, кто в ЗСУ. Причём, не просто в ЗСУ, а именно на фронте.
дійсно красива маніпуляція, навіть декілька. тоді зустрічна пропозиція - ті, що в тилу не мають права пропонувати домовлятися на БУДЬ-ЯКИХ умовах. .....
Если их постоянно не будут пытаться.з тыла вытащить - они без проблем с этим условием согласятся
Снова забыл? — напоминаю решение': выпускайте всех, кому это нафиг не нужно - а потом с оставшимся делайте все, на что они согласятся.