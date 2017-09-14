Додано: Суб 13 вер, 2025 14:18

Shaman написав: ЛАД написав: Добавлю к вопросу о морали.

Я считаю аморальными призывы людей, сидящих в глубоком тылу, воевать "до последней вербы" (до истощения РФ).

На такие призывы имеют право только те, кто в ЗСУ. Причём, не просто в ЗСУ, а именно на фронте. Добавлю к вопросу о морали.Я считаю аморальными призывы людей, сидящих в глубоком тылу, воевать "до последней вербы" (до истощения РФ).На такие призывы имеют право только те, кто в ЗСУ. Причём, не просто в ЗСУ, а именно на фронте.

дійсно красива маніпуляція, навіть декілька. тоді зустрічна пропозиція - ті, що в тилу не мають права пропонувати домовлятися на БУДЬ-ЯКИХ умовах. воно ж так зручно віддавати Донбас перебуваючи в Харкові. хочеш віддати - передай свою квартиру біженцю з Краматорська - й ок. дійсно красива маніпуляція, навіть декілька. тоді зустрічна пропозиція - ті, що в тилу не мають права пропонувати домовлятися на БУДЬ-ЯКИХ умовах. воно ж так зручно віддавати Донбас перебуваючи в Харкові. хочеш віддати - передай свою квартиру біженцю з Краматорська - й ок.

друге - оце брехня "до останньої верби". українські патріоти кажуть про перемовини й досягнення миру на РЕАЛІСТИЧНИХ умовах - по лінію фронту та таке інше.

під гірше руські кажуть про втрати наших територій - при цьому не кажуть скільки втрачають вони й на фронті, й в тилу. санкції а тепер й НПЗ роблять значний внесок - бо якщо уважно подивитись, то основа Раші - лише нафта, й все.

тому в парагвайські війну зараз грає сама Раша. диктатура - така диктатура. й об'єктивно саме Раша зацікавлена в перемовинах, бо втрачає вона значно більше, ніж отримує.

Ну что ж.Поздравляю. Вы уже сравнялись с песикотом."віддавати Донбас" незручно, перебуваючи де завгодно. Тем более херсонские и запорожские земли.Но вопрос стоит, не придётся ли позже отдавать ещё какие-то.Из Краматорска беженцев пока не больше, чем из Харькова.Много своих квартир передали жители западных областей беженцам их Харькова? Или не передали, а хотя бы поделили?Давно ли такие "українські патріоти", как вы, на это согласились? Ещё недавно вы пели совсем другие песни.И как же беженцы из Донецка, Бахмута, Авдеевки?Мне глубоко наплевать на их потери чем больше, тем лучше.Но сколько мы "втрачаємо й на фронті, й в тилу"? Это вы не считаете?Мне как-то всё равно, что "основа Раші", важно, что этой основы ей хватает.Наши налёты на НПЗ, безусловно, полезны, но все эксперты признают, что это не приводит к решающим последствиям, их достаточно быстро восстанавливают.Утверждение так себе.А ситуация "парагвайської війни" пока что далека и для нас , и для врага. Но, учитывая разницу в численности населения + массовый выезд беженцев за границу, для нас гораздо ближе.Так что зацікавлені больше мы. И наше руководство, похоже, это уже понимает. В отличие от вас. Но, думаю, скоро переобуетесь.