ЛАД написав: В случае авиакатастрофы причина не очевидна?
Нет, причина не очевидна. Тер. акт, птица, которая попала в двигатель.
ЛАД написав:Не знаю, как это классифицируется - как несчастный случай?
В завистимости от установленной причины.
ЛАД написав:Если "рештки розкидані", то нужны ещё уточнения насчёт "разрыва печени" или ещё чего-нибудь? Для чего в данном случае устанавливать причины смерти? Осмотр тел ещё, может быть, нужен для установления фактов взрыва или пожара. Хотя всё это можно установить и по остаткам самолёта.
Шаман же доходчиво объяснил, что среди останков могут быть, к примеру, с огнестрелом. Другой вариант - на борт погружены мертвые тела.
ЛАД написав:Но через годы с этим могут быть сложности - не сохранились. Не знаю порядок их утилизации/хранения.
Не понял, вы изменили свою точку зрения ? Суд.мед. экспертиза не нужна только в обсуждаемом случае ?
Shaman написав:........ и - а де відповідь? потім побачили, зрозуміли - виглядає не дуже, тому - це не відповідь.
Вы на время написания внимание не обратили?. Я писал не "после", а одновременно с вами. Поэтому прочитал ваш ответ уже после. Ваших предложений для "реальних перемовин" так и не вижу. Кроме повторения "по лінії фронту. або нападник повертав частково території". Правда, хорошо хоть так. Раньше вы требовали возврата территорий. "окупація наших територій - це кричуще порушення міжнародного права, за яким ми жили", - сколько раз вы ещё об этом расскажете? Живите и дальше по "міжнародному праву". Если сил хватит. Остальное таки "бла-бла-бла"
Лана Дзеркаль вважає - добре. я поки не вважаю. я вам декілька разів пропонував - сформуйте що мається на увазі - не можете навіть це. коли я прочитав, що срср погоджував фамілії міністрів - в нас цього не буде. кого погодять руські - Яника, Азарова, Медведчука та їх клевретів? дуже прошу. ні, якщо ми оберемо Залужного, то має бути Залужний. Зеленського - Зеленський. а Яника та Медведчука ніхто не обере
Финны и сами никогда после договоры не выбирали антисоветчиков. А СССР "погоджував фамілії міністрів" не всегда. Если мы выберем Яроша или Тягнибока, РФ, конечно, будет возражать. О Финляндии материалов много. Какие-то ссылки я давал. Надеюсь, разобраться сами сумеете. Я сто раз объяснять не нанимался. За бесплатно. А вот насчёт "я поки не вважаю" - это как раз то, о чём я писал. Когда это станет (если станет) "генеральной линией", то вы быстро переобуетесь и это "поки" исчезнет.
ЛАД написав:При авиакатастрофе сомнений в причинах смерти нет.
Да что вы говорите!
ЛАД написав: А смысл устанавливать "причины смерти", когда "рештки можуть бути розкидані". Вы полагаете, что "розкидані рештки" не достаточная причина смерти?
Чому ви такі впевнені, що рештки були розкидані саме внаслідок катастрофи, а не з метою заметення слідів після "навмисного вбивства"? Чому польських експертів допустили на місце катастрофи лише після того, як там було все прибрано і встановити щось було практично нереально? Крім того, "рештки" надто довго не віддавали, не кажучи про те, в якому стані їх віддали. В інтернеті гуляла інформація, що тих, хто вижив на борту, добивали спецслужби. Якщо полякам вдасться довести, що це була операція спецслужб, то буде цікаво...
Я ни в чём не "впевнений". Но есть официально признанный отчёт. Всё остальное криминология. "рештки були розкидані саме внаслідок катастрофи, а не з метою заметення слідів після "навмисного вбивства" - специально разрывали тела на части? У вас богатая фантазия. Сценарии фильмов ужасов писать не пробовали? В инете гуляет много информации. И о плоской Земле. И о рептилоидах.
Это причина аварии, а не смерти. Вы же не напишите в заключении о смерти: "в результате попадания птицы в двигатель"? Не знаю, есть ли отдельная формулировка "в результате теракта" или всё это классифицируется как несчастный случай.
Ну-ну. Сколько на форуме людей с богатой фантазией.
ЛАД написав:Но через годы с этим могут быть сложности - не сохранились. Не знаю порядок их утилизации/хранения.
Не понял, вы изменили свою точку зрения ? Суд.мед. экспертиза не нужна только в обсуждаемом случае ?
Весна Вулович - володарка світового рекорду висоти для тих, хто вижив під час вільного падіння без парашута за версією Книги рекордів Гіннесса. Літак McDonnell Douglas DC-9-32 (рейс JAT 367) вибухнув на висоті 10 тис. 160 м. Весна Вулович виявилася єдиною, хто вижив із 28 пасажирів і членів екіпажу після падіння уламків на землю. На момент катастрофи стюардесі було 23 роки.
фантазія в чому? що терористи при захопленні літака можуть когось вбити? дуже фантастичне припущення... й для виключення, підтвердження цього факту дослідження й проводять. напевне - спитайте в профільних спеціалістів, яка процедура. й ще є такий момент в авіакатастрофах - це ідентифікація. далеко не завжди так легко ідентифікувати хто є хто...
може той випадок, що ЛАД треба визнати - кудись вас не туди занесло? чи таки звернутися до профі
ЛАД написав:Не знаю, есть ли отдельная формулировка "в результате теракта" или всё это классифицируется как несчастный случай.
Формулировки в документе - Список кодів МКХ-10.
ЛАД написав:Ну-ну. Сколько на форуме людей с богатой фантазией.
Если бы только на этом форуме. ) Вспоминаю одну из версий в связи со сбитием южнокорейского боинга времен СССР. На борт были загружены в качестве пассажиров мертвые тела.
ЛАД написав:Не понял, в каком случае?
Вы утверждаете, что суд. мед экспертиза не нужна только в случае под Смоленском или это ваш общий подход к летательным средствам ? суд. мед экспертиза останков была проведена РФ. И только потом польская сторона подняла вопрос об эксгумации.