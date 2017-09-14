ЛАД написав:Не знаю, есть ли отдельная формулировка "в результате теракта" или всё это классифицируется как несчастный случай.
Формулировки в документе - Список кодів МКХ-10.
Спасибо, но мне это не настолько интересно и нужно.
ЛАД написав:Ну-ну. Сколько на форуме людей с богатой фантазией.
Если бы только на этом форуме. ) Вспоминаю одну из версий в связи со сбитием южнокорейского боинга времен СССР. На борт были загружены в качестве пассажиров мертвые тела.
Согласен, фантазёров в мире хватает.
ЛАД написав:Не понял, в каком случае?
Вы утверждаете, что суд. мед экспертиза не нужна только в случае по Смоленском или это ваш общий подход к летальным средствам ? суд. мед экспертиза останков была проведена РФ. И только потом польская сторона подняла вопрос об эксгумации.
Shaman написав:........... дивиться, коли впав літак, ніхто не знає чому - тому ми розмовляємо про процедуру, яка має виконуватися.
О процедуре вы не знаете ничего. Так же, как и я.
й ви пропустили головне - вина Раші значна - питання - це звичайний руський по.уїзм чи свідоме введення в оману польського екіпажу.
Поговорите на эту тем с Hotab"ом. Если он захочет тратить время на эту бессмысленную беседу.
тобто з руськими профі, які підпишуть все, що їм скажуть - ви вже погодилися? останній випадок азербайджанський лайнер. але там - диво, частина людей теж вижила через професіоналізм пілотів - а не так, як планували руські - кінці у воду.
що там кажуть руські профі - зграя птиць?.. а що там руські профі казали про нідерландський Боїнг?..
У рамках російсько-білоруських навчань Захід-2025 Росія розгорнула пускові установки Іскандер-М у Калінінградській області, націливши їх у бік Варшави, повідомив Мілітарний із посиланням на відео каналу Clash Report та осінтерів спільноти Кіберборошно.
Відео з Іскандером опублікував Clash Report, а осінтери спільноти Кіберборошно визначили, що воно було знято на автошляху E28, північніше населеного пункту Кудрявцево Калінінградської області, приблизно за 35 кілометрів від кордону з Польщею.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 13 вер, 2025 23:33, всього редагувалось 1 раз.
Умови - це не тільки матеріально-технічне забезпечення, а все, в тому числі і відносини між людьми.
Верес вказав, що йому завжди! щастило з командирами-начальниками. (Тому завжди! вдавалося відстоювати інтереси своїх людей). Вдалося б йому захистити інтереси своїх людей, якщо б "не пощастило" з начальником, і що б він при цьому зробив --- залишилося загадкою.
А так: він в як вільний художник... і, як в Матриці , обирав собі (своїм людям) будь-яку зброю для виконання задач... (Це його слова). ______________________ І важливий момент з отого 2,5 годинного інтерв'ю --- фактично червоною лінією через всю розмову проходить моя частина, моя (військова) родина, мої люди... мої. (як ото "Моя власна Польща...").
А про загальні проблеми, про загальний вихід-рішення жодного слова.. (Це ні добре, ні пагано. Це констатація). Добре, що не було а-ля нехай кожен, як я...
відносини між людьми в его части зависят от него как от командира. Он их определяет. Кроме того, у него есть возможность выбора людей. И оружия. "Вдалося б йому захистити інтереси своїх людей, якщо б "не пощастило" з начальником", - возможно, и нет. Хотя при достаточной твёрдости и мужестве часто удаётся. Но проблема именно в том, что наличие отдельных отличных частей не обеспечивает отличную армию. Так же, как Мадяр давно, когда ещё был командиром батальона или даже раньше приводил данные о количестве уничтоженных его подразделением целей в % от всех целей, уничтоженных ЗСУ. Цифры не помню, но достаточно большие. Если бы так работали все, то враг был бы уже разгромлен. Но проблема в том, что все так работать не могут. С одной стороны, не у всех такие возможности по матобеспечению и личному составу. С другой стороны, например, у пехоты не может быть такого количества уничтоженных целей, как у "Птахів Мадяра", а без пехоты, которая держит фронт, работа его подразделения, так же, как и артиллерии, просто невозможна. Враг его легко и быстро уничтожит.
ЛАД далі пропагує тему без варіантів, що маленька радянська армія має воювати проти великої радянської армії
_hunter написав:Если их постоянно не будут пытаться.з тыла вытащить - они без проблем с этим условием согласятся
Хантер, не встигла відповісти на вашу чергову маячню, яку вже видалили - заклик відкрити кордони (читай - заклик до капітуляції). Лише 3 питання: 1) Що робити з людьми, які не можуть виїхати з об'єктивних причин? Напр., нетранспортабельні старенькі або хворі або мами з новонародженими малюками. Хто має їх захистити від ворога, надати медичні та інші послуги? Чи вам пох? 2) Хто буде забезпечувати виконання тилових завдань, якщо працездатні масово виїжджатимуть? 3) Що робити військовим, які на фронті? Теж тікати за кордон? Чи вони якісь особливі (руді)?
Big Brother знає
Востаннє редагувалось flyman в Суб 13 вер, 2025 23:39, всього редагувалось 1 раз.